https://ria.ru/20240315/vybory-1933370267.html

Явка на выборах в ДНР составила 69,28 процента по итогам первого дня

Явка на выборах в ДНР составила 69,28 процента по итогам первого дня - РИА Новости, 15.03.2024

Явка на выборах в ДНР составила 69,28 процента по итогам первого дня

Явка избирателей на выборах президента России в ДНР к 20.20 мск первого дня голосования составила 69,28,%, рассказал журналистам председатель республиканской... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T21:14

2024-03-15T21:14

2024-03-15T21:14

выборы президента россии — 2024

выборы президента рф

леонид слуцкий (политик)

владимир высоцкий (автор песен)

донецкая народная республика

россия

николай харитонов

совет федерации рф

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ДОНЕЦК. 15 мар - РИА Новости. Явка избирателей на выборах президента России в ДНР к 20.20 мск первого дня голосования составила 69,28,%, рассказал журналистам председатель республиканской избирательной комиссии Владимир Высоцкий. "У нас стартовал и подошел к концу первый день очного голосования на всей территории Донецкой Народной Республики, абсолютно на всех участках. По предварительным данным на 20.20 явка достигла 68,28%. Это весьма и весьма солидный показатель", - сказал он. В ДНР 15 марта началось очное голосование на выборах президента России. Ранее в республике с 25 февраля проходило досрочное голосование. Как сообщали РИА Новости в республиканском избиркоме, 15 и 16 марта помимо основного голосования на избирательных участках продолжится работа выездных комиссий, как это было на досрочном голосовании. Также у жителей региона будет возможность проголосовать на придомовых территориях. По данным ЦИК ДНР, всего 15 марта начали работать 626 таких участковых избирательных комиссий на территории республики. Ранее Высоцкий заявил, что по итогам досрочного голосования явка на выборах президента России в ДНР составила 57,84%. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240304/vybory-1924317915.html

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выборы президента рф, леонид слуцкий (политик), владимир высоцкий (автор песен), донецкая народная республика, россия, николай харитонов, совет федерации рф