https://ria.ru/20240315/vybory-1933367042.html

Греческие наблюдатели рассказали о ходе президентских выборов в России

Греческие наблюдатели рассказали о ходе президентских выборов в России - РИА Новости, 15.03.2024

Греческие наблюдатели рассказали о ходе президентских выборов в России

Выборы президента России проходят безупречно, беспристрастно, демократично, при свободном волеизъявлении граждан, в хорошей атмосфере, российские граждане... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T20:59

2024-03-15T20:59

2024-03-15T20:59

выборы президента россии — 2024

выборы президента рф

панайотис лафазанис

нато

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АФИНЫ, 15 мар - РИА Новости. Выборы президента России проходят безупречно, беспристрастно, демократично, при свободном волеизъявлении граждан, в хорошей атмосфере, российские граждане говорят о поддержке ими демократических процессов в стране, заявили РИА Новости греческие наблюдатели на выборах - лидеры партии "Демократическое движение национального освобождения" (ДИКЕА) Панайотис Лафазанис и партии "Всегреческое движение греко-российской дружбы" Яннис Коцаилидис. Они с 13 марта находятся в Перми в качестве международных наблюдателей на выборах президента РФ. "С утра сегодняшнего дня в прекрасной и заснеженной Перми, вместе с дальними восточными регионами России, началось голосование на президентских выборах. С утра мы вместе с многонациональной группой наблюдателей посещаем, в том числе без предупреждения, различные избирательные участки. Мы посетили и новый молодежный центр, который используется как избирательный центр", - сказал Лафазанис. "Атмосфера выборов в Перми и, как нам говорят, по всей России, является спокойной и очень содержательной. Проспекты украшены плакатами всех кандидатов, во многих местах афиши с изложением их программ. На избирательных участках, которые мы посетили, и некоторые из них внезапно, без предупреждения, мы убедились в большом потоке граждан, желающих проголосовать. Выборы проводятся с безупречными, беспристрастными, демократическими процедурами. Мы говорили на избирательных участках и вне их с простыми гражданами, которые уже проголосовали, и они подтвердили наши выводы и подчеркнули беспристрастный выбор без давления при голосовании. Они выразили удовлетворение всем избирательным процессом", - сказал Лафазанис. По его словам, то, что России в условиях "жесточайшей войны" на Украине, вызванной исключительно США, НАТО и Евросоюзом, удается противостоять всем им и введенным против нее серьезнейшим санкциям, и при этом проводить объективные и демократические выборы с очень широким участием, является беспрецедентным событием. "Это событие, как отмечаем мы, греческие наблюдатели, является посланием всеобщей народной поддержки политической системы России, посланием политической стабильности и динамичности и уверенности в себе России. Это является неопровержимым подтверждением и гарантией ее большой победы, достижения ею своих великих целей, главная из которых – новый многополярный демократический мир, свободный от оков англо-американского неоколониализма. Мир, где суверенные, независимые народы будут свободно сотрудничать ради мира и благосостояния. По этой причине проходящие выборы в России имеют исторический характер и могут внести решающий вклад в освобождение народов всей планеты", - заключил Лафазанис. На вопрос про погоду Лафазанис сказал, что в городе стоит ясная, солнечная погода, лежит снег и "не очень холодно".

https://ria.ru/20240304/vybory-1924317915.html

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выборы президента рф, панайотис лафазанис, нато, россия, пермь, украина