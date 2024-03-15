Греческие наблюдатели рассказали о ходе президентских выборов в России

АФИНЫ, 15 мар - РИА Новости. Выборы президента России проходят безупречно, беспристрастно, демократично, при свободном волеизъявлении граждан, в хорошей атмосфере, российские граждане говорят о поддержке ими демократических процессов в стране, заявили РИА Новости греческие наблюдатели на выборах - лидеры партии "Демократическое движение национального освобождения" (ДИКЕА) Панайотис Лафазанис и партии "Всегреческое движение греко-российской дружбы" Яннис Коцаилидис. Они с 13 марта находятся в Перми в качестве международных наблюдателей на выборах президента РФ. "С утра сегодняшнего дня в прекрасной и заснеженной Перми, вместе с дальними восточными регионами России, началось голосование на президентских выборах. С утра мы вместе с многонациональной группой наблюдателей посещаем, в том числе без предупреждения, различные избирательные участки. Мы посетили и новый молодежный центр, который используется как избирательный центр", - сказал Лафазанис. "Атмосфера выборов в Перми и, как нам говорят, по всей России, является спокойной и очень содержательной. Проспекты украшены плакатами всех кандидатов, во многих местах афиши с изложением их программ. На избирательных участках, которые мы посетили, и некоторые из них внезапно, без предупреждения, мы убедились в большом потоке граждан, желающих проголосовать. Выборы проводятся с безупречными, беспристрастными, демократическими процедурами. Мы говорили на избирательных участках и вне их с простыми гражданами, которые уже проголосовали, и они подтвердили наши выводы и подчеркнули беспристрастный выбор без давления при голосовании. Они выразили удовлетворение всем избирательным процессом", - сказал Лафазанис. По его словам, то, что России в условиях "жесточайшей войны" на Украине, вызванной исключительно США, НАТО и Евросоюзом, удается противостоять всем им и введенным против нее серьезнейшим санкциям, и при этом проводить объективные и демократические выборы с очень широким участием, является беспрецедентным событием. "Это событие, как отмечаем мы, греческие наблюдатели, является посланием всеобщей народной поддержки политической системы России, посланием политической стабильности и динамичности и уверенности в себе России. Это является неопровержимым подтверждением и гарантией ее большой победы, достижения ею своих великих целей, главная из которых – новый многополярный демократический мир, свободный от оков англо-американского неоколониализма. Мир, где суверенные, независимые народы будут свободно сотрудничать ради мира и благосостояния. По этой причине проходящие выборы в России имеют исторический характер и могут внести решающий вклад в освобождение народов всей планеты", - заключил Лафазанис. На вопрос про погоду Лафазанис сказал, что в городе стоит ясная, солнечная погода, лежит снег и "не очень холодно".
АФИНЫ, 15 мар - РИА Новости. Выборы президента России проходят безупречно, беспристрастно, демократично, при свободном волеизъявлении граждан, в хорошей атмосфере, российские граждане говорят о поддержке ими демократических процессов в стране, заявили РИА Новости греческие наблюдатели на выборах - лидеры партии "Демократическое движение национального освобождения" (ДИКЕА) Панайотис Лафазанис и партии "Всегреческое движение греко-российской дружбы" Яннис Коцаилидис.
Они с 13 марта находятся в Перми в качестве международных наблюдателей на выборах президента РФ.
Выборы президента России в 2024 году. Особенности избирательной кампании
4 марта, 16:11
"С утра сегодняшнего дня в прекрасной и заснеженной Перми, вместе с дальними восточными регионами России, началось голосование на президентских выборах. С утра мы вместе с многонациональной группой наблюдателей посещаем, в том числе без предупреждения, различные избирательные участки. Мы посетили и новый молодежный центр, который используется как избирательный центр", - сказал Лафазанис.
"Атмосфера выборов в Перми и, как нам говорят, по всей России, является спокойной и очень содержательной. Проспекты украшены плакатами всех кандидатов, во многих местах афиши с изложением их программ. На избирательных участках, которые мы посетили, и некоторые из них внезапно, без предупреждения, мы убедились в большом потоке граждан, желающих проголосовать. Выборы проводятся с безупречными, беспристрастными, демократическими процедурами. Мы говорили на избирательных участках и вне их с простыми гражданами, которые уже проголосовали, и они подтвердили наши выводы и подчеркнули беспристрастный выбор без давления при голосовании. Они выразили удовлетворение всем избирательным процессом", - сказал Лафазанис.
В Запорожской области пока стартовал только подомовой обход избирателей в городах и поселках городского типа членами участковых избирательных комиссий с бюллетенями и ящиками для голосования, а стационарные избирательные участки откроются уже в воскресенье, 17 марта.
В Запорожской области пока стартовал только подомовой обход избирателей в городах и поселках городского типа членами участковых избирательных комиссий с бюллетенями и ящиками для голосования, а стационарные избирательные участки откроются уже в воскресенье, 17 марта.
С выбором определились главы многих российских регионов: Белгородской, Волгоградской, Кировской, Херсонской, Астраханской, Челябинской, Тюменской, Омской, Амурской, Магаданской областей, Камчатского, Ставропольского и Забайкальского краев, Санкт-Петербурга, Крыма.
С выбором определились главы многих российских регионов: Белгородской, Волгоградской, Кировской, Херсонской, Астраханской, Челябинской, Тюменской, Омской, Амурской, Магаданской областей, Камчатского, Ставропольского и Забайкальского краев, Санкт-Петербурга, Крыма.
В Запорожской области пока стартовал только подомовой обход избирателей в городах и поселках городского типа членами участковых избирательных комиссий с бюллетенями и ящиками для голосования, а стационарные избирательные участки откроются уже в воскресенье, 17 марта.
С выбором определились главы многих российских регионов: Белгородской, Волгоградской, Кировской, Херсонской, Астраханской, Челябинской, Тюменской, Омской, Амурской, Магаданской областей, Камчатского, Ставропольского и Забайкальского краев, Санкт-Петербурга, Крыма.
По его словам, то, что России в условиях "жесточайшей войны" на Украине, вызванной исключительно США, НАТО и Евросоюзом, удается противостоять всем им и введенным против нее серьезнейшим санкциям, и при этом проводить объективные и демократические выборы с очень широким участием, является беспрецедентным событием.
"Это событие, как отмечаем мы, греческие наблюдатели, является посланием всеобщей народной поддержки политической системы России, посланием политической стабильности и динамичности и уверенности в себе России. Это является неопровержимым подтверждением и гарантией ее большой победы, достижения ею своих великих целей, главная из которых – новый многополярный демократический мир, свободный от оков англо-американского неоколониализма. Мир, где суверенные, независимые народы будут свободно сотрудничать ради мира и благосостояния. По этой причине проходящие выборы в России имеют исторический характер и могут внести решающий вклад в освобождение народов всей планеты", - заключил Лафазанис.
На вопрос про погоду Лафазанис сказал, что в городе стоит ясная, солнечная погода, лежит снег и "не очень холодно".
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