https://ria.ru/20240315/vybory-1933359626.html

Захарова рассказала о беспрецедентной активизации Запада во время выборов

Захарова рассказала о беспрецедентной активизации Запада во время выборов - РИА Новости, 15.03.2024

Захарова рассказала о беспрецедентной активизации Запада во время выборов

Западные страны беспрецедентно активизировались на фоне выборов президента России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью РИА Новости. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T20:36

2024-03-15T20:36

2024-03-15T22:44

выборы президента россии — 2024

россия

мария захарова

в мире

николай харитонов

леонид слуцкий (политик)

владимир путин

владислав даванков

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Западные страны беспрецедентно активизировались на фоне выборов президента России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью РИА Новости."Это беспрецедентная история — с точки зрения какой-то на грани диверсии — активизации коллективного Запада", — отметила дипломат.По ее словам, тема выборов президента оказалась актуальна не только для России."Не просто наблюдает весь мир, а мы видим, как маленькая его часть — знаете, мал клоп, да вонюч — пытается все время что-то нам испортить, навредить всячески", — пояснила представитель ведомства.На вопрос, с чем связано уменьшение количества избирательных участков за рубежом, Захарова ответила, что число стран, где развернуты пункты для голосования, сократилось лишь на одну."По количеству самих участков — действительно, их существенно меньше. По одной простой причине: это действия тех самых режимов, которые делают — правда, безуспешно — все, чтобы не допустить, сорвать, запугать наших граждан, оказать политическое давление. <...> В том числе и сделать все, чтобы физически это не получилось", — заявила дипломат.Кроме того, она рассказала, что несколько месяцев назад стали появляться сообщения от недружественных государств о том, что проводить выборы президента России за рубежом никто не позволит. В итоге Москва разослала дипломатические ноты по всем странам.Захарова напомнила, что это не вопрос желания или личной точки зрения, а обязательства по Венской конвенции дипломатических сношений. Тем не менее указанные страны "вели себя так, как им полагается"."Они максимально затянули направление ответов. Вы не поверите, но последний мы получили от Греции 8 марта. <...> Что же они ответили? Это целая драматургия. По капле выдавливая из себя злобу и яд, отвечали, что да, скрепя сердце готовы выполнить обязательства и предоставить нам такую возможность для организации выборов", — сказала представитель МИД.Это говорит о том, что недружественные государства не имеют даже возможности самостоятельно определить отношение к России. А если они и делают это, то потом им приходится пересматривать свою позицию "из-за окриков из Вашингтона", отметила она.Сейчас завершается досрочное голосование, которое, уточнила дипломат, прошло в 51 стране."Информация буквально каждую минуту меняется, но на утро сегодняшнего дня проголосовали за рубежом 62 662 наших гражданина", — указала Захарова.МИД находится в плотной координации с Центральной избирательной комиссией, которая является головной для проведения выборов за границей. Освещение и проведение этого процесса отлажено, добавила дипломат.В начале недели член ЦИК Павел Андреев сообщил, что для голосования на выборах президента России за рубежом образовали 295 избирательных участков в 144 странах.На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. Голосование завершится 17 марта.

https://ria.ru/20240315/terror-1933052545.html

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Захарова об активизации Запада на фоне выборов президента России Захарова рассказала РИА Новости о беспрецедентной активизации коллективного Запада на фоне выборов президента. 2024-03-15T20:36 true PT0M37S

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россия, мария захарова, в мире, николай харитонов, леонид слуцкий (политик), владимир путин, владислав даванков