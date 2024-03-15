Захарова рассказала о беспрецедентной активизации Запада во время выборов

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Западные страны беспрецедентно активизировались на фоне выборов президента России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью РИА Новости."Это беспрецедентная история — с точки зрения какой-то на грани диверсии — активизации коллективного Запада", — отметила дипломат.По ее словам, тема выборов президента оказалась актуальна не только для России."Не просто наблюдает весь мир, а мы видим, как маленькая его часть — знаете, мал клоп, да вонюч — пытается все время что-то нам испортить, навредить всячески", — пояснила представитель ведомства.На вопрос, с чем связано уменьшение количества избирательных участков за рубежом, Захарова ответила, что число стран, где развернуты пункты для голосования, сократилось лишь на одну."По количеству самих участков — действительно, их существенно меньше. По одной простой причине: это действия тех самых режимов, которые делают — правда, безуспешно — все, чтобы не допустить, сорвать, запугать наших граждан, оказать политическое давление. <...> В том числе и сделать все, чтобы физически это не получилось", — заявила дипломат.Кроме того, она рассказала, что несколько месяцев назад стали появляться сообщения от недружественных государств о том, что проводить выборы президента России за рубежом никто не позволит. В итоге Москва разослала дипломатические ноты по всем странам.Захарова напомнила, что это не вопрос желания или личной точки зрения, а обязательства по Венской конвенции дипломатических сношений. Тем не менее указанные страны "вели себя так, как им полагается"."Они максимально затянули направление ответов. Вы не поверите, но последний мы получили от Греции 8 марта. <...> Что же они ответили? Это целая драматургия. По капле выдавливая из себя злобу и яд, отвечали, что да, скрепя сердце готовы выполнить обязательства и предоставить нам такую возможность для организации выборов", — сказала представитель МИД.Это говорит о том, что недружественные государства не имеют даже возможности самостоятельно определить отношение к России. А если они и делают это, то потом им приходится пересматривать свою позицию "из-за окриков из Вашингтона", отметила она.Сейчас завершается досрочное голосование, которое, уточнила дипломат, прошло в 51 стране."Информация буквально каждую минуту меняется, но на утро сегодняшнего дня проголосовали за рубежом 62 662 наших гражданина", — указала Захарова.МИД находится в плотной координации с Центральной избирательной комиссией, которая является головной для проведения выборов за границей. Освещение и проведение этого процесса отлажено, добавила дипломат.В начале недели член ЦИК Павел Андреев сообщил, что для голосования на выборах президента России за рубежом образовали 295 избирательных участков в 144 странах.На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. Голосование завершится 17 марта.
https://ria.ru/20240315/terror-1933052545.html
https://ria.ru/20240304/vybory-1924317915.html
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Захарова об активизации Запада на фоне выборов президента России
Захарова рассказала РИА Новости о беспрецедентной активизации коллективного Запада на фоне выборов президента.
В Запорожской области пока стартовал только подомовой обход избирателей в городах и поселках городского типа членами участковых избирательных комиссий с бюллетенями и ящиками для голосования, а стационарные избирательные участки откроются уже в воскресенье, 17 марта.
В Запорожской области пока стартовал только подомовой обход избирателей в городах и поселках городского типа членами участковых избирательных комиссий с бюллетенями и ящиками для голосования, а стационарные избирательные участки откроются уже в воскресенье, 17 марта.
С выбором определились главы многих российских регионов: Белгородской, Волгоградской, Кировской, Херсонской, Астраханской, Челябинской, Тюменской, Омской, Амурской, Магаданской областей, Камчатского, Ставропольского и Забайкальского краев, Санкт-Петербурга, Крыма.
С выбором определились главы многих российских регионов: Белгородской, Волгоградской, Кировской, Херсонской, Астраханской, Челябинской, Тюменской, Омской, Амурской, Магаданской областей, Камчатского, Ставропольского и Забайкальского краев, Санкт-Петербурга, Крыма.
В Запорожской области пока стартовал только подомовой обход избирателей в городах и поселках городского типа членами участковых избирательных комиссий с бюллетенями и ящиками для голосования, а стационарные избирательные участки откроются уже в воскресенье, 17 марта.
С выбором определились главы многих российских регионов: Белгородской, Волгоградской, Кировской, Херсонской, Астраханской, Челябинской, Тюменской, Омской, Амурской, Магаданской областей, Камчатского, Ставропольского и Забайкальского краев, Санкт-Петербурга, Крыма.
По ее словам, тема выборов президента оказалась актуальна не только для России.
"Не просто наблюдает весь мир, а мы видим, как маленькая его часть — знаете, мал клоп, да вонюч — пытается все время что-то нам испортить, навредить всячески", — пояснила представитель ведомства.
На вопрос, с чем связано уменьшение количества избирательных участков за рубежом, Захарова ответила, что число стран, где развернуты пункты для голосования, сократилось лишь на одну.
"По количеству самих участков — действительно, их существенно меньше. По одной простой причине: это действия тех самых режимов, которые делают — правда, безуспешно — все, чтобы не допустить, сорвать, запугать наших граждан, оказать политическое давление. <...> В том числе и сделать все, чтобы физически это не получилось", — заявила дипломат.
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Кроме того, она рассказала, что несколько месяцев назад стали появляться сообщения от недружественных государств о том, что проводить выборы президента России за рубежом никто не позволит. В итоге Москва разослала дипломатические ноты по всем странам.
Захарова напомнила, что это не вопрос желания или личной точки зрения, а обязательства по Венской конвенции дипломатических сношений. Тем не менее указанные страны "вели себя так, как им полагается".
"Они максимально затянули направление ответов. Вы не поверите, но последний мы получили от Греции 8 марта. <...> Что же они ответили? Это целая драматургия. По капле выдавливая из себя злобу и яд, отвечали, что да, скрепя сердце готовы выполнить обязательства и предоставить нам такую возможность для организации выборов", — сказала представитель МИД.
Это говорит о том, что недружественные государства не имеют даже возможности самостоятельно определить отношение к России. А если они и делают это, то потом им приходится пересматривать свою позицию "из-за окриков из Вашингтона", отметила она.
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Сейчас завершается досрочное голосование, которое, уточнила дипломат, прошло в 51 стране.
"Информация буквально каждую минуту меняется, но на утро сегодняшнего дня проголосовали за рубежом 62 662 наших гражданина", — указала Захарова.
МИД находится в плотной координации с Центральной избирательной комиссией, которая является головной для проведения выборов за границей. Освещение и проведение этого процесса отлажено, добавила дипломат.
В начале недели член ЦИК Павел Андреев сообщил, что для голосования на выборах президента России за рубежом образовали 295 избирательных участков в 144 странах.
На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. Голосование завершится 17 марта.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
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