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Горизбирком не зафиксировал существенных нарушений на голосовании в Москве

Горизбирком не зафиксировал существенных нарушений на голосовании в Москве - РИА Новости, 15.03.2024

Горизбирком не зафиксировал существенных нарушений на голосовании в Москве

Существенных сообщений о нарушениях в ходе голосования на выборах президента РФ в Москве не было, сообщил журналистам заместитель председателя Мосгоризбиркома... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T20:34

2024-03-15T20:34

2024-03-15T21:51

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Существенных сообщений о нарушениях в ходе голосования на выборах президента РФ в Москве не было, сообщил журналистам заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут."В общем и целом к нам в городскую избирательную комиссию каких-то существенных обращений о нарушении избирательного законодательства, нарушений прав участников выборов не поступало. Да и самих обращений было очень немного. В основном они касались того, что люди спрашивали информацию", - сказал Реут.Отдать свой голос за главу государства в Москве можно несколькими способами. Избиратели смогут прийти на участок и проголосовать либо бумажным бюллетенем, либо с помощью терминалов электронного голосования. А граждане, у которых есть полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы и постоянная регистрация в столице, смогут проголосовать в любое время дистанционно на elec.mos.ru.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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