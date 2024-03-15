https://ria.ru/20240315/vybory-1933358457.html
Явка на выборах президента России в Чечне превысила 50 процентов
Явка на выборах президента России в Чечне превысила 50 процентов - РИА Новости, 15.03.2024
Явка на выборах президента России в Чечне превысила 50 процентов
Явка на выборах президента России в Чечне к 20.00 первого дня голосования превысила 50%, сообщили в республиканском избиркоме со ссылкой на ГАС "Выборы". РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T20:32
2024-03-15T20:32
2024-03-15T20:32
выборы президента россии — 2024
совет федерации рф
владислав даванков
леонид слуцкий (политик)
россия
политика
николай харитонов
выборы президента рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933186705_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_268ed35da4687e754f3dd78c92a20aa0.jpg
ГРОЗНЫЙ, 15 мар - РИА Новости. Явка на выборах президента России в Чечне к 20.00 первого дня голосования превысила 50%, сообщили в республиканском избиркоме со ссылкой на ГАС "Выборы". По данным регионального избиркома, на 15.00 в голосовании приняли участие 269 030 избирателей - 32,93%. "По итогам первого дня голосования на выборах президента России явка избирателей в Чеченской Республике составила 454 406 избирателей или 55,63% от общего числа избирателей (816 869)", - говорится в сообщении в Telegram-канале избиркома республики. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240304/vybory-1924317915.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933186705_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_17a9f1262b157b1cf6ff8c6c26ea8530.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совет федерации рф, владислав даванков, леонид слуцкий (политик), россия, политика, николай харитонов, выборы президента рф
Выборы президента России — 2024, Совет Федерации РФ, Владислав Даванков, Леонид Слуцкий (политик), Россия, Политика, Николай Харитонов, Выборы президента РФ
Явка на выборах президента России в Чечне превысила 50 процентов
Явка на выборах президента РФ в Чечне в первый день голосования превысила 50%