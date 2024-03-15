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Явка на выборах президента России в Чечне превысила 50 процентов - РИА Новости, 15.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
20:32 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/vybory-1933358457.html
Явка на выборах президента России в Чечне превысила 50 процентов
Явка на выборах президента России в Чечне превысила 50 процентов - РИА Новости, 15.03.2024
Явка на выборах президента России в Чечне превысила 50 процентов
Явка на выборах президента России в Чечне к 20.00 первого дня голосования превысила 50%, сообщили в республиканском избиркоме со ссылкой на ГАС "Выборы". РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T20:32
2024-03-15T20:32
выборы президента россии — 2024
совет федерации рф
владислав даванков
леонид слуцкий (политик)
россия
политика
николай харитонов
выборы президента рф
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ГРОЗНЫЙ, 15 мар - РИА Новости. Явка на выборах президента России в Чечне к 20.00 первого дня голосования превысила 50%, сообщили в республиканском избиркоме со ссылкой на ГАС "Выборы". По данным регионального избиркома, на 15.00 в голосовании приняли участие 269 030 избирателей - 32,93%. "По итогам первого дня голосования на выборах президента России явка избирателей в Чеченской Республике составила 454 406 избирателей или 55,63% от общего числа избирателей (816 869)", - говорится в сообщении в Telegram-канале избиркома республики. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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совет федерации рф, владислав даванков, леонид слуцкий (политик), россия, политика, николай харитонов, выборы президента рф
Выборы президента России — 2024, Совет Федерации РФ, Владислав Даванков, Леонид Слуцкий (политик), Россия, Политика, Николай Харитонов, Выборы президента РФ
Явка на выборах президента России в Чечне превысила 50 процентов

Явка на выборах президента РФ в Чечне в первый день голосования превысила 50%

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЖенщина принимает участие в голосовании на выборах президента России
Женщина принимает участие в голосовании на выборах президента России - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Женщина принимает участие в голосовании на выборах президента России. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 15 мар - РИА Новости. Явка на выборах президента России в Чечне к 20.00 первого дня голосования превысила 50%, сообщили в республиканском избиркоме со ссылкой на ГАС "Выборы".
По данным регионального избиркома, на 15.00 в голосовании приняли участие 269 030 избирателей - 32,93%.
Билборд с информацией о датах выборов президента России - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Выборы президента России в 2024 году. Особенности избирательной кампании
4 марта, 16:11
"По итогам первого дня голосования на выборах президента России явка избирателей в Чеченской Республике составила 454 406 избирателей или 55,63% от общего числа избирателей (816 869)", - говорится в сообщении в Telegram-канале избиркома республики.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024Совет Федерации РФВладислав ДаванковЛеонид Слуцкий (политик)РоссияПолитикаНиколай ХаритоновВыборы президента РФ
 
 
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