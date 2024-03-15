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Явка на выборах президента России в Чечне превысила 50 процентов

Явка на выборах президента России в Чечне превысила 50 процентов - РИА Новости, 15.03.2024

Явка на выборах президента России в Чечне превысила 50 процентов

Явка на выборах президента России в Чечне к 20.00 первого дня голосования превысила 50%, сообщили в республиканском избиркоме со ссылкой на ГАС "Выборы". РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T20:32

2024-03-15T20:32

2024-03-15T20:32

выборы президента россии — 2024

совет федерации рф

владислав даванков

леонид слуцкий (политик)

россия

политика

николай харитонов

выборы президента рф

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ГРОЗНЫЙ, 15 мар - РИА Новости. Явка на выборах президента России в Чечне к 20.00 первого дня голосования превысила 50%, сообщили в республиканском избиркоме со ссылкой на ГАС "Выборы". По данным регионального избиркома, на 15.00 в голосовании приняли участие 269 030 избирателей - 32,93%. "По итогам первого дня голосования на выборах президента России явка избирателей в Чеченской Республике составила 454 406 избирателей или 55,63% от общего числа избирателей (816 869)", - говорится в сообщении в Telegram-канале избиркома республики. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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совет федерации рф, владислав даванков, леонид слуцкий (политик), россия, политика, николай харитонов, выборы президента рф