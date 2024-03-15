Рейтинг@Mail.ru
Явка избирателей на выборах в Ульяновской области достигла 30,73 процента - РИА Новости, 15.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип президентских выборов 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
20:29 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/vybory-1933357645.html
Явка избирателей на выборах в Ульяновской области достигла 30,73 процента
Явка избирателей на выборах в Ульяновской области достигла 30,73 процента - РИА Новости, 15.03.2024
Явка избирателей на выборах в Ульяновской области достигла 30,73 процента
Явка на выборах президента РФ в Ульяновской области по итогам первого дня голосования составила 30,73%, сообщила региональная избирательная комиссия в своем... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T20:29
2024-03-15T20:29
выборы президента россии — 2024
выборы президента рф
совет федерации рф
владислав даванков
леонид слуцкий (политик)
россия
политика
ульяновская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933294001_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_15f4e2d1471def8deea0c96526b0f199.jpg
САМАРА, 15 мар - РИА Новости. Явка на выборах президента РФ в Ульяновской области по итогам первого дня голосования составила 30,73%, сообщила региональная избирательная комиссия в своем Telegram-канале. "В 20.00 (19.00 мск) завершился первый из трех дней голосования на президентских выборах. Участие в голосовании 15 марта приняли 286 193 избирателя (30,73%)", - говорится в сообщении избиркома. Жители Ульяновской области могут проголосовать на 940 избирательных участках, которые работают с 8.00 по местному времени (7.00 мск) до 20.00 по местному времени (19.00 мск). Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. В Ульяновской области в 2018 году явка избирателей на выборах президента РФ составила 64,33%, тогда голосование проводилось в течение одного дня - 18 марта.
https://ria.ru/20240304/vybory-1924317915.html
россия
ульяновская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933294001_121:0:2852:2048_1920x0_80_0_0_3dc4182ebf0eba1c49c10ef696fa1b9b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
выборы президента рф, совет федерации рф, владислав даванков, леонид слуцкий (политик), россия, политика, ульяновская область, николай харитонов
Выборы президента России — 2024, Выборы президента РФ, Совет Федерации РФ, Владислав Даванков, Леонид Слуцкий (политик), Россия, Политика, Ульяновская область, Николай Харитонов
Явка избирателей на выборах в Ульяновской области достигла 30,73 процента

Явка избирателей на выборах президента РФ в Ульяновской области достигла 30,73%

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЖенщина голосует на выборах президента России на избирательном участке в Москве
Женщина голосует на выборах президента России на избирательном участке в Москве - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Женщина голосует на выборах президента России на избирательном участке в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРА, 15 мар - РИА Новости. Явка на выборах президента РФ в Ульяновской области по итогам первого дня голосования составила 30,73%, сообщила региональная избирательная комиссия в своем Telegram-канале.
"В 20.00 (19.00 мск) завершился первый из трех дней голосования на президентских выборах. Участие в голосовании 15 марта приняли 286 193 избирателя (30,73%)", - говорится в сообщении избиркома.
Билборд с информацией о датах выборов президента России - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Выборы президента России в 2024 году. Особенности избирательной кампании
4 марта, 16:11
Жители Ульяновской области могут проголосовать на 940 избирательных участках, которые работают с 8.00 по местному времени (7.00 мск) до 20.00 по местному времени (19.00 мск).
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
В Ульяновской области в 2018 году явка избирателей на выборах президента РФ составила 64,33%, тогда голосование проводилось в течение одного дня - 18 марта.
 
Выборы президента России — 2024Выборы президента РФСовет Федерации РФВладислав ДаванковЛеонид Слуцкий (политик)РоссияПолитикаУльяновская областьНиколай Харитонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала