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Явка избирателей на выборах в Ульяновской области достигла 30,73 процента

Явка избирателей на выборах в Ульяновской области достигла 30,73 процента - РИА Новости, 15.03.2024

Явка избирателей на выборах в Ульяновской области достигла 30,73 процента

Явка на выборах президента РФ в Ульяновской области по итогам первого дня голосования составила 30,73%, сообщила региональная избирательная комиссия в своем... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T20:29

2024-03-15T20:29

2024-03-15T20:29

выборы президента россии — 2024

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совет федерации рф

владислав даванков

леонид слуцкий (политик)

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САМАРА, 15 мар - РИА Новости. Явка на выборах президента РФ в Ульяновской области по итогам первого дня голосования составила 30,73%, сообщила региональная избирательная комиссия в своем Telegram-канале. "В 20.00 (19.00 мск) завершился первый из трех дней голосования на президентских выборах. Участие в голосовании 15 марта приняли 286 193 избирателя (30,73%)", - говорится в сообщении избиркома. Жители Ульяновской области могут проголосовать на 940 избирательных участках, которые работают с 8.00 по местному времени (7.00 мск) до 20.00 по местному времени (19.00 мск). Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. В Ульяновской области в 2018 году явка избирателей на выборах президента РФ составила 64,33%, тогда голосование проводилось в течение одного дня - 18 марта.

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выборы президента рф, совет федерации рф, владислав даванков, леонид слуцкий (политик), россия, политика, ульяновская область, николай харитонов