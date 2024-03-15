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Котяков проголосовал на выборах президента России онлайн - РИА Новости, 15.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
20:27 15.03.2024 (обновлено: 20:28 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/vybory-1933357485.html
Котяков проголосовал на выборах президента России онлайн
Котяков проголосовал на выборах президента России онлайн - РИА Новости, 15.03.2024
Котяков проголосовал на выборах президента России онлайн
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков проголосовал на выборах президента России в пятницу с помощью федеральной платформы дистанционного... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T20:27
2024-03-15T20:28
выборы президента россии — 2024
политика
антон котяков
совет федерации рф
россия
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков проголосовал на выборах президента России в пятницу с помощью федеральной платформы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) во время командировки в Мурманскую область, сообщила пресс-служба министерства. "Убежден, что участие в выборах – это долг каждого гражданина нашей страны. А с учетом электронного голосования появляется возможность принять участие в выборах, даже если ты находишься далеко от места регистрации. Сегодня я, например, на Крайнем Севере – и тоже могу проголосовать. Это очень удобно и просто", – передаются слова Котякова в сообщении. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, антон котяков, совет федерации рф, россия
Выборы президента России — 2024, Политика, Антон Котяков, Совет Федерации РФ, Россия
Котяков проголосовал на выборах президента России онлайн

Глава Минтруда Котяков проголосовал на выборах президента, используя систему ДЭГ

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков . Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков проголосовал на выборах президента России в пятницу с помощью федеральной платформы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) во время командировки в Мурманскую область, сообщила пресс-служба министерства.
"Убежден, что участие в выборах – это долг каждого гражданина нашей страны. А с учетом электронного голосования появляется возможность принять участие в выборах, даже если ты находишься далеко от места регистрации. Сегодня я, например, на Крайнем Севере – и тоже могу проголосовать. Это очень удобно и просто", – передаются слова Котякова в сообщении.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Дистанционное электронное голосование на выборах президента России
20 декабря 2023, 14:42
Инфографика
Дистанционное электронное голосование на выборах президента РоссииПосмотреть
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаАнтон КотяковСовет Федерации РФРоссия
 
 
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