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Котяков проголосовал на выборах президента России онлайн

Котяков проголосовал на выборах президента России онлайн - РИА Новости, 15.03.2024

Котяков проголосовал на выборах президента России онлайн

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков проголосовал на выборах президента России в пятницу с помощью федеральной платформы дистанционного... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T20:27

2024-03-15T20:27

2024-03-15T20:28

выборы президента россии — 2024

политика

антон котяков

совет федерации рф

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков проголосовал на выборах президента России в пятницу с помощью федеральной платформы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) во время командировки в Мурманскую область, сообщила пресс-служба министерства. "Убежден, что участие в выборах – это долг каждого гражданина нашей страны. А с учетом электронного голосования появляется возможность принять участие в выборах, даже если ты находишься далеко от места регистрации. Сегодня я, например, на Крайнем Севере – и тоже могу проголосовать. Это очень удобно и просто", – передаются слова Котякова в сообщении. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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политика, антон котяков, совет федерации рф, россия