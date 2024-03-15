https://ria.ru/20240315/vybory-1933357121.html
Явка на выборах в ЛНР по итогам первого дня составила 36,02 процента
Явка на выборах в ЛНР по итогам первого дня составила 36,02 процента - РИА Новости, 15.03.2024
Явка на выборах в ЛНР по итогам первого дня составила 36,02 процента
Явка к 20.00 первого дня голосования на выборах президента РФ в Луганской Народной Республике составляет 36,02%, сообщила журналистам председатель избиркома... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T20:26
2024-03-15T20:26
2024-03-15T20:26
выборы президента россии — 2024
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ЛУГАНСК, 15 мар - РИА Новости. Явка к 20.00 первого дня голосования на выборах президента РФ в Луганской Народной Республике составляет 36,02%, сообщила журналистам председатель избиркома региона Елена Кравченко. "В 20.00 завершили работу все избирательные участки. На 20.00 явка у нас составляет 36,02%", - сказала Кравченко. По ее словам, явка на первый день голосования и активность избирателей в ЛНР были достаточно высокими. "На придомовых территория голосование проходило достаточно активно. Было много заявок на горячую линию о голосовании на дому, которые мы передаем потом в участково-избирательные комиссии. В целом, день завершился сегодня активной явкой", - рассказала Кравченко. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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Выборы президента России — 2024, Выборы президента РФ, Совет Федерации РФ, Николай Харитонов, Елена Кравченко, Россия, Политика, Луганская Народная Республика, Леонид Слуцкий (политик)
Явка на выборах в ЛНР по итогам первого дня составила 36,02 процента
Явка на выборах президента РФ в ЛНР по итогам первого дня составила 36,02%