https://ria.ru/20240315/vybory-1933357121.html

Явка на выборах в ЛНР по итогам первого дня составила 36,02 процента

Явка на выборах в ЛНР по итогам первого дня составила 36,02 процента - РИА Новости, 15.03.2024

Явка на выборах в ЛНР по итогам первого дня составила 36,02 процента

Явка к 20.00 первого дня голосования на выборах президента РФ в Луганской Народной Республике составляет 36,02%, сообщила журналистам председатель избиркома... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T20:26

2024-03-15T20:26

2024-03-15T20:26

выборы президента россии — 2024

выборы президента рф

совет федерации рф

николай харитонов

елена кравченко

россия

политика

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 15 мар - РИА Новости. Явка к 20.00 первого дня голосования на выборах президента РФ в Луганской Народной Республике составляет 36,02%, сообщила журналистам председатель избиркома региона Елена Кравченко. "В 20.00 завершили работу все избирательные участки. На 20.00 явка у нас составляет 36,02%", - сказала Кравченко. По ее словам, явка на первый день голосования и активность избирателей в ЛНР были достаточно высокими. "На придомовых территория голосование проходило достаточно активно. Было много заявок на горячую линию о голосовании на дому, которые мы передаем потом в участково-избирательные комиссии. В целом, день завершился сегодня активной явкой", - рассказала Кравченко. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240304/vybory-1924317915.html

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выборы президента рф, совет федерации рф, николай харитонов, елена кравченко, россия, политика, луганская народная республика, леонид слуцкий (политик)