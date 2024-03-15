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Явка на выборах в ЛНР по итогам первого дня составила 36,02 процента - РИА Новости, 15.03.2024
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Логотип президентских выборов 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
20:26 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/vybory-1933357121.html
Явка на выборах в ЛНР по итогам первого дня составила 36,02 процента
Явка на выборах в ЛНР по итогам первого дня составила 36,02 процента - РИА Новости, 15.03.2024
Явка на выборах в ЛНР по итогам первого дня составила 36,02 процента
Явка к 20.00 первого дня голосования на выборах президента РФ в Луганской Народной Республике составляет 36,02%, сообщила журналистам председатель избиркома... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T20:26
2024-03-15T20:26
выборы президента россии — 2024
выборы президента рф
совет федерации рф
николай харитонов
елена кравченко
россия
политика
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 15 мар - РИА Новости. Явка к 20.00 первого дня голосования на выборах президента РФ в Луганской Народной Республике составляет 36,02%, сообщила журналистам председатель избиркома региона Елена Кравченко. "В 20.00 завершили работу все избирательные участки. На 20.00 явка у нас составляет 36,02%", - сказала Кравченко. По ее словам, явка на первый день голосования и активность избирателей в ЛНР были достаточно высокими. "На придомовых территория голосование проходило достаточно активно. Было много заявок на горячую линию о голосовании на дому, которые мы передаем потом в участково-избирательные комиссии. В целом, день завершился сегодня активной явкой", - рассказала Кравченко. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240304/vybory-1924317915.html
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выборы президента рф, совет федерации рф, николай харитонов, елена кравченко, россия, политика, луганская народная республика, леонид слуцкий (политик)
Выборы президента России — 2024, Выборы президента РФ, Совет Федерации РФ, Николай Харитонов, Елена Кравченко, Россия, Политика, Луганская Народная Республика, Леонид Слуцкий (политик)
Явка на выборах в ЛНР по итогам первого дня составила 36,02 процента

Явка на выборах президента РФ в ЛНР по итогам первого дня составила 36,02%

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВыборы президента России
Выборы президента России - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Выборы президента России. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 15 мар - РИА Новости. Явка к 20.00 первого дня голосования на выборах президента РФ в Луганской Народной Республике составляет 36,02%, сообщила журналистам председатель избиркома региона Елена Кравченко.
"В 20.00 завершили работу все избирательные участки. На 20.00 явка у нас составляет 36,02%", - сказала Кравченко.
Билборд с информацией о датах выборов президента России - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Выборы президента России в 2024 году. Особенности избирательной кампании
4 марта, 16:11
По ее словам, явка на первый день голосования и активность избирателей в ЛНР были достаточно высокими.
"На придомовых территория голосование проходило достаточно активно. Было много заявок на горячую линию о голосовании на дому, которые мы передаем потом в участково-избирательные комиссии. В целом, день завершился сегодня активной явкой", - рассказала Кравченко.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024Выборы президента РФСовет Федерации РФНиколай ХаритоновЕлена КравченкоРоссияПолитикаЛуганская Народная РеспубликаЛеонид Слуцкий (политик)
 
 
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