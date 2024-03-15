https://ria.ru/20240315/vybory-1933352986.html

В Москве закрылись избирательные участки в первый день голосования

В Москве закрылись избирательные участки в первый день голосования - РИА Новости, 15.03.2024

В Москве закрылись избирательные участки в первый день голосования

Избирательные участки закрылись в Москве в первый день голосования на выборах президента России. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T20:07

2024-03-15T20:07

2024-03-15T20:07

выборы президента россии — 2024

выборы президента рф

москва

россия

политика

московская область (подмосковье)

шереметьево (аэропорт)

ростелеком

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933291638_0:40:3498:2008_1920x0_80_0_0_3a5d792ba251db3862e53ddddfa7b56f.jpg

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Избирательные участки закрылись в Москве в первый день голосования на выборах президента России. Голосование будет идти три дня, оно началось 15 марта, а основным днем станет 17 марта. В столице предусмотрено 2200 участков. Они будут работать каждый день с 15 по 17 марта с 8.00 до 20.00. Несколько участков разместили в больницах и СИЗО, а 17 марта два участка организуют для голосования лиц без определенного места жительства. На участках избиратели могут проголосовать традиционным способом с помощью бумажных бюллетеней, электронно с использованием терминалов электронного голосования. Почти на каждом участке ведется видеонаблюдение, исключением являются несколько участков в воинских частях, где вместо видеонаблюдения ведется видеофиксация. Также видеофиксация применяется в медучреждениях и следственных изоляторах. Трансляции не будет в открытом доступе, однако доступ к ней получили кандидаты, политические партии, а также члены общественных штабов по наблюдению за выборами. Она идет в круглосуточном режиме все три дня голосования с момента открытия участков и до завершения работы участковых комиссий. На территории Подмосковья в ходе выборов президента РФ предусмотрено 3928 избирательных участков, размещенных в учреждениях образования, культуры и здравоохранения. Помимо этого, для удобства избирателей в Подмосковье 57 избирательных участков расположились в местах временного пребывания избирателей - в больницах, СИЗО и воинских частях. В том числе временные избирательные участки есть на территории двух подмосковных аэропортов - Шереметьево и Жуковский, работают они также по стандартному графику – с 8.00 до 20.00. Все УИКи обеспечены металлодетекторами, а на случай непредвиденных ситуаций подготовлены 320 резервных пунктов для голосования, в том числе 124 мобильных (автобусы). Также для обеспечения безопасности и легитимности выборов около 67% от всех участковых избирательных комиссий (2668 УИКов) оснащены видеокамерами, предоставленными "Ростелекомом". Остальные "покрыты" видеорегистрацией (1266 участковых избирательных комиссии и 61 территориальная избирательная комиссия).

https://ria.ru/20240304/vybory-1924317915.html

москва

россия

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

выборы президента рф, москва, россия, политика, московская область (подмосковье), шереметьево (аэропорт), ростелеком