Рейтинг@Mail.ru
В Алтайском крае каждый пятый избиратель проголосовал очно в первый день - РИА Новости, 15.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип президентских выборов 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
19:53 15.03.2024 (обновлено: 19:55 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/vybory-1933349839.html
В Алтайском крае каждый пятый избиратель проголосовал очно в первый день
В Алтайском крае каждый пятый избиратель проголосовал очно в первый день - РИА Новости, 15.03.2024
В Алтайском крае каждый пятый избиратель проголосовал очно в первый день
Каждый пятый избиратель на Алтайском крае очно проголосовал в первый день выборов президента РФ, бумажные бюллетени заполнили почти 300 тысяч человек, сообщили... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T19:53
2024-03-15T19:55
выборы президента россии — 2024
выборы президента рф
политика
алтайский край
россия
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
владислав даванков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933297354_0:319:3074:2048_1920x0_80_0_0_fb8e43190cc34cc3a21975f5b2784104.jpg
БАРНАУЛ, 15 мар - РИА Новости. Каждый пятый избиратель на Алтайском крае очно проголосовал в первый день выборов президента РФ, бумажные бюллетени заполнили почти 300 тысяч человек, сообщили в краевом избиркоме. "По состоянию на 20.00 часов (16.00 мск - ред.) 15 марта 2024 года явка избирателей Алтайского края на выборах президента Российской Федерации составила 20,27% (без учета дистанционного электронного голосования). В голосовании с использованием бумажного бюллетеня принял участие 299 021 избиратель Алтайского края", - говорится в сообщении. В Алтайском крае в течение трех дней работает 1701 избирательный участок, включая 17 временных. Численность избирателей составляет 1 756 560 человек. В 2018 году выборы президента проходили в течение одного дня, явка в Алтайском крае составила 65,4%. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240304/vybory-1924317915.html
алтайский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933297354_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_250c2ffc49e2a551dce199a770525c0e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
выборы президента рф, политика, алтайский край, россия, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Выборы президента РФ, Политика, Алтайский край, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Владислав Даванков, Совет Федерации РФ
В Алтайском крае каждый пятый избиратель проголосовал очно в первый день

В Алтайском крае каждый пятый избиратель проголосовал очно в первый день выборов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкУрна с бюллетенями для голосования во время выборов президента России
Урна с бюллетенями для голосования во время выборов президента России - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Урна с бюллетенями для голосования во время выборов президента России . Архивное фото
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 15 мар - РИА Новости. Каждый пятый избиратель на Алтайском крае очно проголосовал в первый день выборов президента РФ, бумажные бюллетени заполнили почти 300 тысяч человек, сообщили в краевом избиркоме.
"По состоянию на 20.00 часов (16.00 мск - ред.) 15 марта 2024 года явка избирателей Алтайского края на выборах президента Российской Федерации составила 20,27% (без учета дистанционного электронного голосования). В голосовании с использованием бумажного бюллетеня принял участие 299 021 избиратель Алтайского края", - говорится в сообщении.
Билборд с информацией о датах выборов президента России - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Выборы президента России в 2024 году. Особенности избирательной кампании
4 марта, 16:11
В Алтайском крае в течение трех дней работает 1701 избирательный участок, включая 17 временных. Численность избирателей составляет 1 756 560 человек.
В 2018 году выборы президента проходили в течение одного дня, явка в Алтайском крае составила 65,4%.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024Выборы президента РФПолитикаАлтайский крайРоссияЛеонид Слуцкий (политик)Николай ХаритоновВладислав ДаванковСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала