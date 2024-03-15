https://ria.ru/20240315/vybory-1933349839.html

В Алтайском крае каждый пятый избиратель проголосовал очно в первый день

В Алтайском крае каждый пятый избиратель проголосовал очно в первый день - РИА Новости, 15.03.2024

В Алтайском крае каждый пятый избиратель проголосовал очно в первый день

Каждый пятый избиратель на Алтайском крае очно проголосовал в первый день выборов президента РФ, бумажные бюллетени заполнили почти 300 тысяч человек, сообщили... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T19:53

2024-03-15T19:53

2024-03-15T19:55

выборы президента россии — 2024

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политика

алтайский край

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николай харитонов

владислав даванков

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БАРНАУЛ, 15 мар - РИА Новости. Каждый пятый избиратель на Алтайском крае очно проголосовал в первый день выборов президента РФ, бумажные бюллетени заполнили почти 300 тысяч человек, сообщили в краевом избиркоме. "По состоянию на 20.00 часов (16.00 мск - ред.) 15 марта 2024 года явка избирателей Алтайского края на выборах президента Российской Федерации составила 20,27% (без учета дистанционного электронного голосования). В голосовании с использованием бумажного бюллетеня принял участие 299 021 избиратель Алтайского края", - говорится в сообщении. В Алтайском крае в течение трех дней работает 1701 избирательный участок, включая 17 временных. Численность избирателей составляет 1 756 560 человек. В 2018 году выборы президента проходили в течение одного дня, явка в Алтайском крае составила 65,4%. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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выборы президента рф, политика, алтайский край, россия, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф