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Житель Шебекино рассказал, как проходят выборы президента в городе - РИА Новости, 15.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
19:36 15.03.2024 (обновлено: 19:37 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/vybory-1933346665.html
Житель Шебекино рассказал, как проходят выборы президента в городе
Житель Шебекино рассказал, как проходят выборы президента в городе - РИА Новости, 15.03.2024
Житель Шебекино рассказал, как проходят выборы президента в городе
Голосование на выборах президента РФ в приграничном Шебекино проходит спокойно, горожане на улицу стараются лишний раз не выходить, но на голосование идут,... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T19:36
2024-03-15T19:37
выборы президента россии — 2024
игорь лазарев
вячеслав гладков
шебекино
россия
белгородская область
политика
выборы президента рф
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БЕЛГОРОД, 15 мар - РИА Новости. Голосование на выборах президента РФ в приграничном Шебекино проходит спокойно, горожане на улицу стараются лишний раз не выходить, но на голосование идут, рассказал РИА Новости местный житель Александр. "Я бы даже сказал, на удивление, люди на участки идут. Потому что я вот с утра выезжал из дома, машин очень мало-мало, людей мало-мало, все равно переживают люди на улицу ходить. Но при этом на участки идут. Я сегодня на участок зашел на утренний, ну достаточно людей много было. По моему мнению, достаточно много. Только при мне было пять человек голосующих, причем как молодых, так и уже людей пожилого возраста", - поделился впечатлениями мужчина. Он добавил, что на избирательном участке обстановка спокойная, его соседи воспользовались правом проголосовать досрочно. "На досрочном голосовании в нашем приграничном муниципалитете была такая опция доступна. Мама у меня зарегистрировалась на дистанционное электронное голосование. А брат сказал, что нет, пойду на участок избирательный, как всегда ходил. Говорит, назло всем врагам. Сходил, проголосовал. Сегодня тоже, кстати, дедушку видел на участке. Ярко, в таком красном галстуке, счастливый, говорит, как на праздник пришел. Поэтому люди идут. Ну, очень много, если визуально сказать, очень много было в первой половине дня. Сейчас чуть-чуть успокоилось. Наверное, все, кто хотел с утра проголосовать, все проголосовали", - рассказал собеседник агентства. По его словам, на этот раз на избирательных участках отмечается серьезная атмосфера, в отличие от предыдущих выборов, когда царила атмосфера праздника и веселья. "Я сейчас на улице был в пять вечера, люди звуки слышат, тоже стараются занять безопасные места. Хоть вроде и внутренне понимают, что это куда-то туда дальше летит, но все равно. Машин на улицах поменьше, людей на улицах поменьше. Все равно какое-то внутреннее переживание у людей есть. Ну и небезосновательное", - подчеркнул мужчина. По данным председателя избирательной комиссии региона Игоря Лазарева, свыше 50% белгородцев с учетом досрочного голосования на 15.00 пятницы приняли участие в выборах президента РФ, несмотря на сложную обстановку в области. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы. По информации главы региона Вячеслава Гладкова, в четверг по окраине города Шебекино было выпущено восемь артиллерийских снарядов.
https://ria.ru/20240304/vybory-1924317915.html
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Голосование в приграничном Шебекино
Выборы в приграничном Шебекино проходят спокойно, горожане на улицу стараются лишний раз не выходить, но на голосование идут, рассказал РИА Новости местный житель.
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игорь лазарев, вячеслав гладков, шебекино, россия, белгородская область, политика, выборы президента рф
Выборы президента России — 2024, Игорь Лазарев, Вячеслав Гладков, Шебекино, Россия, Белгородская область, Политика, Выборы президента РФ
Житель Шебекино рассказал, как проходят выборы президента в городе

Житель Шебекино заявил, что голосование на выборах в городе проходит спокойно

Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 15 мар - РИА Новости. Голосование на выборах президента РФ в приграничном Шебекино проходит спокойно, горожане на улицу стараются лишний раз не выходить, но на голосование идут, рассказал РИА Новости местный житель Александр.
"Я бы даже сказал, на удивление, люди на участки идут. Потому что я вот с утра выезжал из дома, машин очень мало-мало, людей мало-мало, все равно переживают люди на улицу ходить. Но при этом на участки идут. Я сегодня на участок зашел на утренний, ну достаточно людей много было. По моему мнению, достаточно много. Только при мне было пять человек голосующих, причем как молодых, так и уже людей пожилого возраста", - поделился впечатлениями мужчина.
Билборд с информацией о датах выборов президента России - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Выборы президента России в 2024 году. Особенности избирательной кампании
4 марта, 16:11
Он добавил, что на избирательном участке обстановка спокойная, его соседи воспользовались правом проголосовать досрочно.
"На досрочном голосовании в нашем приграничном муниципалитете была такая опция доступна. Мама у меня зарегистрировалась на дистанционное электронное голосование. А брат сказал, что нет, пойду на участок избирательный, как всегда ходил. Говорит, назло всем врагам. Сходил, проголосовал. Сегодня тоже, кстати, дедушку видел на участке. Ярко, в таком красном галстуке, счастливый, говорит, как на праздник пришел. Поэтому люди идут. Ну, очень много, если визуально сказать, очень много было в первой половине дня. Сейчас чуть-чуть успокоилось. Наверное, все, кто хотел с утра проголосовать, все проголосовали", - рассказал собеседник агентства.
Как проходит трехдневное голосование на выборах президента
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Избирательные участки уже открылись по всей стране.

Мужчина голосует на выборах президента России на избирательном участке №4127 во Владивостоке

Избирательные участки уже открылись по всей стране.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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1 из 18
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Первыми проголосовали в четверг в 23:00 мск жители Камчатского края и Чукотского автономного округа.

Люди регистрируются перед началом голосования на выборах президента России на избирательном участке №4124 во Владивостоке

Первыми проголосовали в четверг в 23:00 мск жители Камчатского края и Чукотского автономного округа.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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2 из 18
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Последними в стране открылись избирательные участки в Калининградской области — в пятницу в 9:00 по Москве.

Выборы президента России

Последними в стране открылись избирательные участки в Калининградской области — в пятницу в 9:00 по Москве.

© РИА Новости / Максим Блинов
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3 из 18
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Участки будут работать 15, 16 и 17 марта.

На фото — губернатор Приморского края Олег Кожемяко с супругой Ириной Герасименко голосуют во Владивостоке.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко с супругой Ириной Герасименко голосуют на выборах президента России на избирательном участке №4127 во Владивостоке

Участки будут работать 15, 16 и 17 марта.

На фото — губернатор Приморского края Олег Кожемяко с супругой Ириной Герасименко голосуют во Владивостоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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4 из 18
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

В этом году на выборах главы государства впервые примут участие избиратели из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Мужчина голосует на выборах президента России на избирательном участке в Москве

В этом году на выборах главы государства впервые примут участие избиратели из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

© РИА Новости / Максим Блинов
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5 из 18
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Избиркомы в новых регионах самостоятельно устанавливают перечень документов, которые необходимы при голосовании для идентификации избирателя.

Девушка голосует на выборах президента России на избирательном участке №2149 в Москве

Избиркомы в новых регионах самостоятельно устанавливают перечень документов, которые необходимы при голосовании для идентификации избирателя.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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6 из 18
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

В Запорожской области пока стартовал только подомовой обход избирателей в городах и поселках городского типа членами участковых избирательных комиссий с бюллетенями и ящиками для голосования, а стационарные избирательные участки откроются уже в воскресенье, 17 марта.

Женщина голосует на выборах президента России на избирательном участке в Москве

В Запорожской области пока стартовал только подомовой обход избирателей в городах и поселках городского типа членами участковых избирательных комиссий с бюллетенями и ящиками для голосования, а стационарные избирательные участки откроются уже в воскресенье, 17 марта.

© РИА Новости / Максим Блинов
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7 из 18
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Ранее во всех четырех субъектах прошло досрочное голосование.

Женщина голосует на выборах президента России на избирательном участке в Луганске

Ранее во всех четырех субъектах прошло досрочное голосование.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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8 из 18
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Военнослужащий Тихоокеанского флота голосует на избирательном участке №502 во Владивостоке.

Военнослужащий Тихоокеанского флота голосует на выборах президента России на избирательном участке №502 во Владивостоке

Военнослужащий Тихоокеанского флота голосует на избирательном участке №502 во Владивостоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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9 из 18
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

По всей стране открылись более 94 тысяч избирательных участков.

Женщина голосует на выборах президента РФ в присутствии иностранных наблюдателей на избирательном участке в Геническе

По всей стране открылись более 94 тысяч избирательных участков.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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10 из 18
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Изготовлено около 113,5 миллиона бюллетеней.

Мужчина голосует на выборах президента России на избирательном участке в корпусе Новосибирского государственного университета

Изготовлено около 113,5 миллиона бюллетеней.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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11 из 18
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Девушка и курсанты Казанского танкового училища голосуют на выборах президента на избирательном участке №340 в Казани.

Девушка и курсанты Казанского танкового училища голосуют на выборах президента России на избирательном участке №340 в Казани

Девушка и курсанты Казанского танкового училища голосуют на выборах президента на избирательном участке №340 в Казани.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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12 из 18
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Более миллиона россиян воспользовались дистанционным электронным голосованием, оно доступно жителям 29 регионов.

Девушка голосует на выборах президента России на одном из избирательных участков в Новосибирске

Более миллиона россиян воспользовались дистанционным электронным голосованием, оно доступно жителям 29 регионов.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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13 из 18
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Досрочно проголосовали почти 2,6 миллиона избирателей.

Люди голосуют на выборах президента России на избирательном участке в Доме ученых СО РАН в Академгородке в Новосибирске

Досрочно проголосовали почти 2,6 миллиона избирателей.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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14 из 18
© РИА Новости / Андрей Сорокин | Перейти в медиабанк

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев голосует на избирательном участке в Якутске.

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев голосует на выборах президента России на избирательном участке в Якутске

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев голосует на избирательном участке в Якутске.

© РИА Новости / Андрей Сорокин
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15 из 18
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

С выбором определились главы многих российских регионов: Белгородской, Волгоградской, Кировской, Херсонской, Астраханской, Челябинской, Тюменской, Омской, Амурской, Магаданской областей, Камчатского, Ставропольского и Забайкальского краев, Санкт-Петербурга, Крыма.

Бюллетени в урне для голосования на выборах президента России на одном из избирательных участков в Новосибирске

С выбором определились главы многих российских регионов: Белгородской, Волгоградской, Кировской, Херсонской, Астраханской, Челябинской, Тюменской, Омской, Амурской, Магаданской областей, Камчатского, Ставропольского и Забайкальского краев, Санкт-Петербурга, Крыма.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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16 из 18
© РИА Новости / Наталья Горшкова | Перейти в медиабанк

Девушка голосует на выборах президента России на избирательном участке №2059 (в здании средней школы №69) в Тюмени.

Девушка голосует на выборах президента РФ на избирательном участке №2059 (в здании средней школы №69) в Тюмени

Девушка голосует на выборах президента России на избирательном участке №2059 (в здании средней школы №69) в Тюмени.

© РИА Новости / Наталья Горшкова
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17 из 18
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников голосует на одном из избирательных участков в Новосибирске.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников голосует на выборах президента России на одном из избирательных участков в Новосибирске

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников голосует на одном из избирательных участков в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
18 из 18

Избирательные участки уже открылись по всей стране.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
1 из 18

Первыми проголосовали в четверг в 23:00 мск жители Камчатского края и Чукотского автономного округа.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
2 из 18

Последними в стране открылись избирательные участки в Калининградской области — в пятницу в 9:00 по Москве.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
3 из 18

Участки будут работать 15, 16 и 17 марта.

На фото — губернатор Приморского края Олег Кожемяко с супругой Ириной Герасименко голосуют во Владивостоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
4 из 18

В этом году на выборах главы государства впервые примут участие избиратели из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
5 из 18

Избиркомы в новых регионах самостоятельно устанавливают перечень документов, которые необходимы при голосовании для идентификации избирателя.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
6 из 18

В Запорожской области пока стартовал только подомовой обход избирателей в городах и поселках городского типа членами участковых избирательных комиссий с бюллетенями и ящиками для голосования, а стационарные избирательные участки откроются уже в воскресенье, 17 марта.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
7 из 18

Ранее во всех четырех субъектах прошло досрочное голосование.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
8 из 18

Военнослужащий Тихоокеанского флота голосует на избирательном участке №502 во Владивостоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
9 из 18

По всей стране открылись более 94 тысяч избирательных участков.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
10 из 18

Изготовлено около 113,5 миллиона бюллетеней.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
11 из 18

Девушка и курсанты Казанского танкового училища голосуют на выборах президента на избирательном участке №340 в Казани.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
12 из 18

Более миллиона россиян воспользовались дистанционным электронным голосованием, оно доступно жителям 29 регионов.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
13 из 18

Досрочно проголосовали почти 2,6 миллиона избирателей.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
14 из 18

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев голосует на избирательном участке в Якутске.

© РИА Новости / Андрей Сорокин
Перейти в медиабанк
15 из 18

С выбором определились главы многих российских регионов: Белгородской, Волгоградской, Кировской, Херсонской, Астраханской, Челябинской, Тюменской, Омской, Амурской, Магаданской областей, Камчатского, Ставропольского и Забайкальского краев, Санкт-Петербурга, Крыма.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
16 из 18

Девушка голосует на выборах президента России на избирательном участке №2059 (в здании средней школы №69) в Тюмени.

© РИА Новости / Наталья Горшкова
Перейти в медиабанк
17 из 18

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников голосует на одном из избирательных участков в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
18 из 18
По его словам, на этот раз на избирательных участках отмечается серьезная атмосфера, в отличие от предыдущих выборов, когда царила атмосфера праздника и веселья. "Я сейчас на улице был в пять вечера, люди звуки слышат, тоже стараются занять безопасные места. Хоть вроде и внутренне понимают, что это куда-то туда дальше летит, но все равно. Машин на улицах поменьше, людей на улицах поменьше. Все равно какое-то внутреннее переживание у людей есть. Ну и небезосновательное", - подчеркнул мужчина.
По данным председателя избирательной комиссии региона Игоря Лазарева, свыше 50% белгородцев с учетом досрочного голосования на 15.00 пятницы приняли участие в выборах президента РФ, несмотря на сложную обстановку в области. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы. По информации главы региона Вячеслава Гладкова, в четверг по окраине города Шебекино было выпущено восемь артиллерийских снарядов.
 
Выборы президента России — 2024Игорь ЛазаревВячеслав ГладковШебекиноРоссияБелгородская областьПолитикаВыборы президента РФ
 
 
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