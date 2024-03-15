https://ria.ru/20240315/vybory-1933346665.html

Житель Шебекино рассказал, как проходят выборы президента в городе

Житель Шебекино рассказал, как проходят выборы президента в городе - РИА Новости, 15.03.2024

Житель Шебекино рассказал, как проходят выборы президента в городе

Голосование на выборах президента РФ в приграничном Шебекино проходит спокойно, горожане на улицу стараются лишний раз не выходить, но на голосование идут,... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T19:36

2024-03-15T19:36

2024-03-15T19:37

выборы президента россии — 2024

игорь лазарев

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выборы президента рф

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БЕЛГОРОД, 15 мар - РИА Новости. Голосование на выборах президента РФ в приграничном Шебекино проходит спокойно, горожане на улицу стараются лишний раз не выходить, но на голосование идут, рассказал РИА Новости местный житель Александр. "Я бы даже сказал, на удивление, люди на участки идут. Потому что я вот с утра выезжал из дома, машин очень мало-мало, людей мало-мало, все равно переживают люди на улицу ходить. Но при этом на участки идут. Я сегодня на участок зашел на утренний, ну достаточно людей много было. По моему мнению, достаточно много. Только при мне было пять человек голосующих, причем как молодых, так и уже людей пожилого возраста", - поделился впечатлениями мужчина. Он добавил, что на избирательном участке обстановка спокойная, его соседи воспользовались правом проголосовать досрочно. "На досрочном голосовании в нашем приграничном муниципалитете была такая опция доступна. Мама у меня зарегистрировалась на дистанционное электронное голосование. А брат сказал, что нет, пойду на участок избирательный, как всегда ходил. Говорит, назло всем врагам. Сходил, проголосовал. Сегодня тоже, кстати, дедушку видел на участке. Ярко, в таком красном галстуке, счастливый, говорит, как на праздник пришел. Поэтому люди идут. Ну, очень много, если визуально сказать, очень много было в первой половине дня. Сейчас чуть-чуть успокоилось. Наверное, все, кто хотел с утра проголосовать, все проголосовали", - рассказал собеседник агентства. По его словам, на этот раз на избирательных участках отмечается серьезная атмосфера, в отличие от предыдущих выборов, когда царила атмосфера праздника и веселья. "Я сейчас на улице был в пять вечера, люди звуки слышат, тоже стараются занять безопасные места. Хоть вроде и внутренне понимают, что это куда-то туда дальше летит, но все равно. Машин на улицах поменьше, людей на улицах поменьше. Все равно какое-то внутреннее переживание у людей есть. Ну и небезосновательное", - подчеркнул мужчина. По данным председателя избирательной комиссии региона Игоря Лазарева, свыше 50% белгородцев с учетом досрочного голосования на 15.00 пятницы приняли участие в выборах президента РФ, несмотря на сложную обстановку в области. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы. По информации главы региона Вячеслава Гладкова, в четверг по окраине города Шебекино было выпущено восемь артиллерийских снарядов.

https://ria.ru/20240304/vybory-1924317915.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Голосование в приграничном Шебекино Выборы в приграничном Шебекино проходят спокойно, горожане на улицу стараются лишний раз не выходить, но на голосование идут, рассказал РИА Новости местный житель. 2024-03-15T19:36 true PT0M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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игорь лазарев, вячеслав гладков, шебекино, россия, белгородская область, политика, выборы президента рф