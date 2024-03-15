https://ria.ru/20240315/vybory-1933339031.html

В ЛНР эвакуировали одиннадцать избирательных участков из-за угрозы удара

В ЛНР эвакуировали одиннадцать избирательных участков из-за угрозы удара - РИА Новости, 15.03.2024

В ЛНР эвакуировали одиннадцать избирательных участков из-за угрозы удара

Одиннадцать участков для голосования эвакуировали в Старобельске Луганской Народной Республики из-за угрозы ракетного удара, сообщили РИА Новости в избиркоме... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T19:04

2024-03-15T19:04

2024-03-15T19:04

выборы президента россии — 2024

происшествия

луганская народная республика

леонид слуцкий (политик)

владислав даванков

совет федерации рф

цик рф

николай харитонов

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ЛУГАНСК,15 мар - РИА Новости. Одиннадцать участков для голосования эвакуировали в Старобельске Луганской Народной Республики из-за угрозы ракетного удара, сообщили РИА Новости в избиркоме ЛНР. "Одиннадцать избирательных участков эвакуировали в Старобельске (ЛНР) из-за угрозы ракетного удара", - сообщили в Избиркоме. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240315/putin-1933316389.html

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происшествия, луганская народная республика, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, совет федерации рф, цик рф, николай харитонов