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В ЛНР эвакуировали одиннадцать избирательных участков из-за угрозы удара - РИА Новости, 15.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
19:04 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/vybory-1933339031.html
В ЛНР эвакуировали одиннадцать избирательных участков из-за угрозы удара
В ЛНР эвакуировали одиннадцать избирательных участков из-за угрозы удара - РИА Новости, 15.03.2024
В ЛНР эвакуировали одиннадцать избирательных участков из-за угрозы удара
Одиннадцать участков для голосования эвакуировали в Старобельске Луганской Народной Республики из-за угрозы ракетного удара, сообщили РИА Новости в избиркоме... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T19:04
2024-03-15T19:04
выборы президента россии — 2024
происшествия
луганская народная республика
леонид слуцкий (политик)
владислав даванков
совет федерации рф
цик рф
николай харитонов
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ЛУГАНСК,15 мар - РИА Новости. Одиннадцать участков для голосования эвакуировали в Старобельске Луганской Народной Республики из-за угрозы ракетного удара, сообщили РИА Новости в избиркоме ЛНР. "Одиннадцать избирательных участков эвакуировали в Старобельске (ЛНР) из-за угрозы ракетного удара", - сообщили в Избиркоме. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240315/putin-1933316389.html
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происшествия, луганская народная республика, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, совет федерации рф, цик рф, николай харитонов
Выборы президента России — 2024, Происшествия, Луганская Народная Республика, Леонид Слуцкий (политик), Владислав Даванков, Совет Федерации РФ, ЦИК РФ, Николай Харитонов
В ЛНР эвакуировали одиннадцать избирательных участков из-за угрозы удара

В ЛНР эвакуировали одиннадцать участков для выборов из-за угрозы ракетного удара

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramУкрытие
Укрытие - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Укрытие. Архивное фото
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ЛУГАНСК,15 мар - РИА Новости. Одиннадцать участков для голосования эвакуировали в Старобельске Луганской Народной Республики из-за угрозы ракетного удара, сообщили РИА Новости в избиркоме ЛНР.
"Одиннадцать избирательных участков эвакуировали в Старобельске (ЛНР) из-за угрозы ракетного удара", - сообщили в Избиркоме.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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