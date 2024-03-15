https://ria.ru/20240315/vybory-1933336089.html

Явка на голосовании в Запорожской области превысила 55 процентов

Явка на голосовании в Запорожской области превысила 55 процентов - РИА Новости, 15.03.2024

Явка на голосовании в Запорожской области превысила 55 процентов

Явка на выборах президента России в Запорожской области составила 56%, в регионе работают 226 участковых избиркомов, нарушений не зафиксировано, сообщила... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T18:54

2024-03-15T18:54

2024-03-15T18:54

выборы президента россии — 2024

выборы президента рф

совет федерации рф

владислав даванков

леонид слуцкий (политик)

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МЕЛИТОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости. Явка на выборах президента России в Запорожской области составила 56%, в регионе работают 226 участковых избиркомов, нарушений не зафиксировано, сообщила журналистам председатель избирательной комиссии региона Галина Катющенко. "У нас сегодня в Запорожской области начался основной трехдневный этап голосования. Несмотря на плохую погоду, у нас работали 226 участковых избирательных комиссий. Всего вышло 894 группы из числа членов участковых избирательных комиссий. Сегодня к голосованию присоединились такие крупные города, как Мелитополь, Энергодар, Бердянск, поселки городского типа, и к этому часу явка у нас составляет на территории Запорожской области 56%", - заявила Катющенко. Со слов председателя регионального избиркома, международные эксперты из Уругвая, Италии и других стран также отметили хорошую атмосферу на выборах. "Вы знаете, что сегодня на территории Запорожской области у нас работают международные эксперты из разных стран. Это Уругвай, Италия, (из) других европейских стран. Мы благодарны за то, что они приехали на территорию нашей области, имеют возможность своими глазами посмотреть, как у нас проходят выборы. Для того, чтобы донести всей мировой общественности, что у нас происходит, как у нас проходят выборы, чтобы ни у кого не было сомнения в легитимности происходящего процесса", - добавила Катющенко. Она подчеркнула, что на данный момент не зафиксировано никаких нарушений или жалоб на процесс голосования. Активность избирателей остается высокой, и она надеется, что выборы пройдут без инцидентов. "Информация об обстрелах, или о каких-то нехороших случаях с нарушениями, или агрессии в адрес участковых избирательных комиссий не поступала. Очень хотелось бы, чтобы и два дня, которые у нас еще впереди, чтобы все так же проходило", - заключила Катющенко. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240304/vybory-1924317915.html

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выборы президента рф, совет федерации рф, владислав даванков, леонид слуцкий (политик), запорожская область, россия, уругвай, николай харитонов