https://ria.ru/20240315/vybory-1933325448.html

В Калмыкии жительница пришла на избирательный участок в народном костюме

В Калмыкии жительница пришла на избирательный участок в народном костюме - РИА Новости, 15.03.2024

В Калмыкии жительница пришла на избирательный участок в народном костюме

Жительница Калмыкии пришла на избирательный участок в национальном костюме и с собой прихватила свою любимицу – миниатюрную собаку Ханну, одетую в яркую юбку,... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T18:22

2024-03-15T18:22

2024-03-15T18:25

выборы президента россии — 2024

яшкульский район

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

владислав даванков

совет федерации рф

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выборы президента рф

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ВОЛГОГРАД, 15 мар – РИА Новости. Жительница Калмыкии пришла на избирательный участок в национальном костюме и с собой прихватила свою любимицу – миниатюрную собаку Ханну, одетую в яркую юбку, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона. "Избиратели Калмыкии приходят голосовать не только в национальных костюмах, но и с любимыми питомцами. К примеру, один из избирательных участков Яшкульского района посетили Ульяна Очирова и ее любимица Ханна", - сообщили в пресс-службе. Судя по видео с избирательного участка, предоставленном пресс-службой, бюллетень для голосования Очирова получила вместе с собакой, и Ханна даже попыталась расписаться за него вместо хозяйки. В пятницу в 8.00 в Калмыкии открылись 227 избирательных участков. Совет федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240304/vybory-1924317915.html

яшкульский район

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яшкульский район, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф, цик рф, выборы президента рф