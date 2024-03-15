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В Калмыкии жительница пришла на избирательный участок в народном костюме - РИА Новости, 15.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
18:22 15.03.2024 (обновлено: 18:25 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/vybory-1933325448.html
В Калмыкии жительница пришла на избирательный участок в народном костюме
В Калмыкии жительница пришла на избирательный участок в народном костюме - РИА Новости, 15.03.2024
В Калмыкии жительница пришла на избирательный участок в народном костюме
Жительница Калмыкии пришла на избирательный участок в национальном костюме и с собой прихватила свою любимицу – миниатюрную собаку Ханну, одетую в яркую юбку,... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T18:22
2024-03-15T18:25
выборы президента россии — 2024
яшкульский район
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
владислав даванков
совет федерации рф
цик рф
выборы президента рф
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ВОЛГОГРАД, 15 мар – РИА Новости. Жительница Калмыкии пришла на избирательный участок в национальном костюме и с собой прихватила свою любимицу – миниатюрную собаку Ханну, одетую в яркую юбку, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона. "Избиратели Калмыкии приходят голосовать не только в национальных костюмах, но и с любимыми питомцами. К примеру, один из избирательных участков Яшкульского района посетили Ульяна Очирова и ее любимица Ханна", - сообщили в пресс-службе. Судя по видео с избирательного участка, предоставленном пресс-службой, бюллетень для голосования Очирова получила вместе с собакой, и Ханна даже попыталась расписаться за него вместо хозяйки. В пятницу в 8.00 в Калмыкии открылись 227 избирательных участков. Совет федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240304/vybory-1924317915.html
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яшкульский район, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф, цик рф, выборы президента рф
Выборы президента России — 2024, Яшкульский район, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Владислав Даванков, Совет Федерации РФ, ЦИК РФ, Выборы президента РФ
В Калмыкии жительница пришла на избирательный участок в народном костюме

В Калмыкии женщина пришла на участок для выборов в народном костюме и с собачкой

© Калмыкия/ВКонтактеЖительница Калмыкии пришла на избирательный участок в национальном костюме с собакой Ханной
Жительница Калмыкии пришла на избирательный участок в национальном костюме с собакой Ханной
© Калмыкия/ВКонтакте
Жительница Калмыкии пришла на избирательный участок в национальном костюме с собакой Ханной
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 15 мар – РИА Новости. Жительница Калмыкии пришла на избирательный участок в национальном костюме и с собой прихватила свою любимицу – миниатюрную собаку Ханну, одетую в яркую юбку, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона.
"Избиратели Калмыкии приходят голосовать не только в национальных костюмах, но и с любимыми питомцами. К примеру, один из избирательных участков Яшкульского района посетили Ульяна Очирова и ее любимица Ханна", - сообщили в пресс-службе.
Билборд с информацией о датах выборов президента России - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Выборы президента России в 2024 году. Особенности избирательной кампании
4 марта, 16:11
Судя по видео с избирательного участка, предоставленном пресс-службой, бюллетень для голосования Очирова получила вместе с собакой, и Ханна даже попыталась расписаться за него вместо хозяйки.
В пятницу в 8.00 в Калмыкии открылись 227 избирательных участков.
Совет федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024Яшкульский районЛеонид Слуцкий (политик)Николай ХаритоновВладислав ДаванковСовет Федерации РФЦИК РФВыборы президента РФ
 
 
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