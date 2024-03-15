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Явка на выборах в Кузбассе в первый день голосования превысила 61 процент

Явка на выборах в Кузбассе в первый день голосования превысила 61 процент - РИА Новости, 15.03.2024

Явка на выборах в Кузбассе в первый день голосования превысила 61 процент

Явка на выборах президента Российской Федерации в Кузбассе на 20.00 (16.00 мск) первого дня голосования составила 61,62%, сообщает региональный избирком. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T18:19

2024-03-15T18:19

2024-03-15T18:45

выборы президента россии — 2024

политика

россия

совет федерации рф

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 15 мар – РИА Новости. Явка на выборах президента Российской Федерации в Кузбассе на 20.00 (16.00 мск) первого дня голосования составила 61,62%, сообщает региональный избирком."На 15 марта на 20.00 (16.00 мск) явка на выборах в Кузбассе составила 61,62%", – говорится сообщения избиркома Кемеровской области.В Кемеровской области на выборах работают 1566 стационарных избирательных участков, 69 из них определены для голосования граждан, не имеющих регистрации по месту жительства в пределах России. Также на выборах президента в Кузбассе работают 11 временных избирательных участков - в больницах, санатории и СИЗО. Свой голос на выборах смогут отдать 1 905 832 избирателя. Во время голосования на участках, где зарегистрированы более 1 тысячи избирателей, используются комплексы обработки избирательных бюллетеней. На данный момент в регионе установлены 140 КОИБ.Средствами видеонаблюдения и видеофиксации охвачены 100% избирательных участков. Для обеспечения легитимности выборов работает "Центр общественного наблюдения".На выборах президента России в 2018 году явка в Кузбассе составила 83,23%, тогда голосование проходило только один день, в нем приняли участие 1 668 763 избирателя.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование впервые продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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В России начались выборы президента 15 марта в России началось голосование на выборах президента, которое продлится три дня. Это первые президентские выборы, которые пройдут в многодневном формате. Список кандидатов состоит из четырех претендентов: вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, выдвинутого партией "Новые люди", лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, члена президиума ЦК КПРФ Николая Харитонова, а также действующего главы государства Владимира Путина, являющегося самовыдвиженцем. Всего в дни голосования организовано более 94 тысяч избирательных участков. Свои голоса уже отдали министр обороны России Сергей Шойгу, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, глава Крыма Сергей Аксенов и другие. 2024-03-15T18:19 true PT1M02S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, совет федерации рф, кемеровская область