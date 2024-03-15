https://ria.ru/20240315/vybory-1933318284.html

Явка на выборах на Ставрополье достигла 25,22 процента

Явка на выборах на Ставрополье достигла 25,22 процента - РИА Новости, 15.03.2024

Явка на выборах на Ставрополье достигла 25,22 процента

Явка на выборах президента РФ в Ставропольском крае на 15.00 первого дня голосования составила 25,22%, сообщили РИА Новости в краевом избиркоме. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T18:01

2024-03-15T18:01

2024-03-15T18:01

выборы президента россии — 2024

выборы президента рф

леонид слуцкий (политик)

россия

политика

ставропольский край

николай харитонов

владислав даванков

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ПЯТИГОРСК, 15 мар – РИА Новости. Явка на выборах президента РФ в Ставропольском крае на 15.00 первого дня голосования составила 25,22%, сообщили РИА Новости в краевом избиркоме. "По состоянию на 15.00 мск пятницы (совпадает с мск – ред.) явка на выборах президента России в Ставропольском крае составила 25,22%", – рассказал собеседник агентства. В дни голосования на территории Ставропольского края работают 1298 избирательных участков, на них могут проголосовать 1,9 миллиона избирателей. За выборами в регионе следят порядка 11 тысяч наблюдателей – от общественной палаты Ставропольского края и кандидатов. Безопасность на участках обеспечивают 12 тысяч правоохранителей, 1,4 тысячи сотрудников частных охранных организаций, а также 5 тысяч общественников и казаков. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование продлится три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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выборы президента рф, леонид слуцкий (политик), россия, политика, ставропольский край, николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф