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Явка на выборах на Ставрополье достигла 25,22 процента
Явка на выборах на Ставрополье достигла 25,22 процента - РИА Новости, 15.03.2024
Явка на выборах на Ставрополье достигла 25,22 процента
Явка на выборах президента РФ в Ставропольском крае на 15.00 первого дня голосования составила 25,22%, сообщили РИА Новости в краевом избиркоме. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T18:01
2024-03-15T18:01
2024-03-15T18:01
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ПЯТИГОРСК, 15 мар – РИА Новости. Явка на выборах президента РФ в Ставропольском крае на 15.00 первого дня голосования составила 25,22%, сообщили РИА Новости в краевом избиркоме. "По состоянию на 15.00 мск пятницы (совпадает с мск – ред.) явка на выборах президента России в Ставропольском крае составила 25,22%", – рассказал собеседник агентства. В дни голосования на территории Ставропольского края работают 1298 избирательных участков, на них могут проголосовать 1,9 миллиона избирателей. За выборами в регионе следят порядка 11 тысяч наблюдателей – от общественной палаты Ставропольского края и кандидатов. Безопасность на участках обеспечивают 12 тысяч правоохранителей, 1,4 тысячи сотрудников частных охранных организаций, а также 5 тысяч общественников и казаков. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование продлится три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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Явка на выборах на Ставрополье достигла 25,22 процента
Явка избирателей на выборах президента РФ на Ставрополье достигла 25,22%