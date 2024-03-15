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Явка на выборах на Ставрополье достигла 25,22 процента - РИА Новости, 15.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
18:01 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/vybory-1933318284.html
Явка на выборах на Ставрополье достигла 25,22 процента
Явка на выборах на Ставрополье достигла 25,22 процента - РИА Новости, 15.03.2024
Явка на выборах на Ставрополье достигла 25,22 процента
Явка на выборах президента РФ в Ставропольском крае на 15.00 первого дня голосования составила 25,22%, сообщили РИА Новости в краевом избиркоме. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T18:01
2024-03-15T18:01
выборы президента россии — 2024
выборы президента рф
леонид слуцкий (политик)
россия
политика
ставропольский край
николай харитонов
владислав даванков
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ПЯТИГОРСК, 15 мар – РИА Новости. Явка на выборах президента РФ в Ставропольском крае на 15.00 первого дня голосования составила 25,22%, сообщили РИА Новости в краевом избиркоме. "По состоянию на 15.00 мск пятницы (совпадает с мск – ред.) явка на выборах президента России в Ставропольском крае составила 25,22%", – рассказал собеседник агентства. В дни голосования на территории Ставропольского края работают 1298 избирательных участков, на них могут проголосовать 1,9 миллиона избирателей. За выборами в регионе следят порядка 11 тысяч наблюдателей – от общественной палаты Ставропольского края и кандидатов. Безопасность на участках обеспечивают 12 тысяч правоохранителей, 1,4 тысячи сотрудников частных охранных организаций, а также 5 тысяч общественников и казаков. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование продлится три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240304/vybory-1924317915.html
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выборы президента рф, леонид слуцкий (политик), россия, политика, ставропольский край, николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Выборы президента РФ, Леонид Слуцкий (политик), Россия, Политика, Ставропольский край, Николай Харитонов, Владислав Даванков, Совет Федерации РФ
Явка на выборах на Ставрополье достигла 25,22 процента

Явка избирателей на выборах президента РФ на Ставрополье достигла 25,22%

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВыборы президента России
Выборы президента России - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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ПЯТИГОРСК, 15 мар – РИА Новости. Явка на выборах президента РФ в Ставропольском крае на 15.00 первого дня голосования составила 25,22%, сообщили РИА Новости в краевом избиркоме.
"По состоянию на 15.00 мск пятницы (совпадает с мск – ред.) явка на выборах президента России в Ставропольском крае составила 25,22%", – рассказал собеседник агентства.
Билборд с информацией о датах выборов президента России - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Выборы президента России в 2024 году. Особенности избирательной кампании
4 марта, 16:11
В дни голосования на территории Ставропольского края работают 1298 избирательных участков, на них могут проголосовать 1,9 миллиона избирателей. За выборами в регионе следят порядка 11 тысяч наблюдателей – от общественной палаты Ставропольского края и кандидатов. Безопасность на участках обеспечивают 12 тысяч правоохранителей, 1,4 тысячи сотрудников частных охранных организаций, а также 5 тысяч общественников и казаков.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование продлится три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024Выборы президента РФЛеонид Слуцкий (политик)РоссияПолитикаСтавропольский крайНиколай ХаритоновВладислав ДаванковСовет Федерации РФ
 
 
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