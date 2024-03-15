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Иностранных наблюдателей в Крыму впечатлила организация выборов

Иностранных наблюдателей в Крыму впечатлила организация выборов - РИА Новости, 15.03.2024

Иностранных наблюдателей в Крыму впечатлила организация выборов

Голосование на выборах президента в Крыму проходит свободно, процесс выборов организован хорошо, сказали на пресс-конференции в Симферополе иностранные... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T17:47

2024-03-15T17:47

2024-03-15T17:47

выборы президента россии — 2024

политика

евросоюз

республика крым

россия

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар — РИА Новости. Голосование на выборах президента в Крыму проходит свободно, процесс выборов организован хорошо, сказали на пресс-конференции в Симферополе иностранные наблюдатели, которые побывали на нескольких избирательных участках. Группа международных наблюдателей начала работу по наблюдению за президентскими выборами на избирательных участках в Крыму, они пробудут на полуострове три дня. В планах посетить десятки избирательных участков в различных городах полуострова, включая Симферополь, Севастополь, Ялту, Алушту, Судак и Феодосию, сообщили власти республики. В пятницу семь иностранных наблюдателей поделились своими впечатлениями на пресс-конференции в общественном штабе по наблюдению за ходом голосования в Крыму. "Сегодня мы посетили восемь избирательных участков (в Симферополе – ред.), процесс голосования был в целом без происшествий, все проходило достаточно гладко. Все имеют свободное право сделать свой выбор на голосовании", - сказал на пресс-конференции Ахмед Бенинг из Ганы. "Весь процесс выборов очень удобно организован, и мы видели оборудование, на экранах все можно посмотреть и весь процесс организации выборов очень впечатляет ", - сказала Пурнима Ананд из Индии "Мы сегодня проводили фото и видео съемку, общались с людьми, также мы проверяли систему электронного мониторинга выборов, и в итоге мы пришли к выводу, что Европа должна учиться у России проведению выборов. Мы должны открыто сказать, что в ЕС выборы сами по себе являются отсталыми и недемократичными", - сказал Матуш Алекса из Словакии. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

республика крым

россия

севастополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, евросоюз, республика крым, россия, севастополь