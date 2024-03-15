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Явка на выборах президента России в Марий Эл составила 22,94 процента

Явка на выборах президента России в Марий Эл составила 22,94 процента - РИА Новости, 15.03.2024

Явка на выборах президента России в Марий Эл составила 22,94 процента

Явка избирателей на выборах президента РФ на 15.00 в Марий Эл составила 22,94%, сообщает избирком региона. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T17:44

2024-03-15T17:44

2024-03-15T17:44

выборы президента россии — 2024

политика

россия

параньгинский район

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 мар – РИА Новости. Явка избирателей на выборах президента РФ на 15.00 в Марий Эл составила 22,94%, сообщает избирком региона. "На выборах президента России уже проголосовали 118 816 избирателей в Марий Эл. На 15.00 явка в республике составила 22,94%. Больше всего избирателей проголосовало к середине первого дня в Килемарском районе - 42,33%, Юринском районе - 33,41% и Параньгинском районе - 31,50%", - говорится в сообщении. По данным облизбиркома, численность избирателей в Марий Эл на 1 января 2024 года составляет 526 941 человек. Всего в регионе в дни выборов будут работать 491 постоянная и 3 временных участковых избирательных комиссий. Голосование на выборах президента РФ в этом году впервые продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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политика, россия, параньгинский район