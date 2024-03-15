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Явка на выборах в Приморье составила 34,25 процента

Явка на выборах в Приморье составила 34,25 процента - РИА Новости, 15.03.2024

Явка на выборах в Приморье составила 34,25 процента

Явка на выборах президента РФ по итогам первого дня голосования составила 34,25%, сообщает региональный избирком. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T17:30

2024-03-15T17:30

2024-03-15T17:30

выборы президента россии — 2024

политика

россия

совет федерации рф

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 15 мар - РИА Новости. Явка на выборах президента РФ по итогам первого дня голосования составила 34,25%, сообщает региональный избирком. "Явка 34,25% на 20 часов", - указано в Telegram-канале избиркома. Численность избирателей на 1 января в Приморье составляет 1 412 745 человек. За ходом выборов следят свыше 3 тысяч наблюдателей. Явка на выборах президента РФ в 2018 году, когда голосование проходило один день, в Приморье составила 55,44%. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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политика, россия, совет федерации рф, приморский край