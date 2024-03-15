https://ria.ru/20240315/vybory-1933302092.html

Чернышенко проголосовал на выборах президента онлайн

Чернышенко проголосовал на выборах президента онлайн - РИА Новости, 15.03.2024

Чернышенко проголосовал на выборах президента онлайн

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщил РИА Новости, что проголосовал на выборах президента онлайн. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T17:18

2024-03-15T17:18

2024-03-15T17:34

выборы президента россии — 2024

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщил РИА Новости, что проголосовал на выборах президента онлайн."Я уже проголосовал… Онлайн. Мы должны популяризировать цифровые технологии", - сказал Чернышенко.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование длится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240304/vybory-1924317915.html

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политика, россия, выборы президента рф, дмитрий чернышенко, николай харитонов, совет федерации рф, цик рф, леонид слуцкий (политик)