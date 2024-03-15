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Чернышенко проголосовал на выборах президента онлайн - РИА Новости, 15.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
17:18 15.03.2024 (обновлено: 17:34 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/vybory-1933302092.html
Чернышенко проголосовал на выборах президента онлайн
Чернышенко проголосовал на выборах президента онлайн - РИА Новости, 15.03.2024
Чернышенко проголосовал на выборах президента онлайн
Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщил РИА Новости, что проголосовал на выборах президента онлайн. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T17:18
2024-03-15T17:34
выборы президента россии — 2024
политика
россия
выборы президента рф
дмитрий чернышенко
николай харитонов
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщил РИА Новости, что проголосовал на выборах президента онлайн."Я уже проголосовал… Онлайн. Мы должны популяризировать цифровые технологии", - сказал Чернышенко.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование длится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240304/vybory-1924317915.html
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политика, россия, выборы президента рф, дмитрий чернышенко, николай харитонов, совет федерации рф, цик рф, леонид слуцкий (политик)
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Выборы президента РФ, Дмитрий Чернышенко, Николай Харитонов, Совет Федерации РФ, ЦИК РФ, Леонид Слуцкий (политик)
Чернышенко проголосовал на выборах президента онлайн

Чернышенко проголосовал на выборах президента РФ онлайн

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкДмитрий Чернышенко проголосовал онлайн на выборах президента РФ
Дмитрий Чернышенко проголосовал онлайн на выборах президента РФ - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Дмитрий Чернышенко проголосовал онлайн на выборах президента РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщил РИА Новости, что проголосовал на выборах президента онлайн.
"Я уже проголосовал… Онлайн. Мы должны популяризировать цифровые технологии", - сказал Чернышенко.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование длится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Билборд с информацией о датах выборов президента России - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Выборы президента России в 2024 году. Особенности избирательной кампании
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Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияВыборы президента РФДмитрий ЧернышенкоНиколай ХаритоновСовет Федерации РФЦИК РФЛеонид Слуцкий (политик)
 
 
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