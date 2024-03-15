https://ria.ru/20240315/vybory-1933302092.html
Чернышенко проголосовал на выборах президента онлайн
Чернышенко проголосовал на выборах президента онлайн - РИА Новости, 15.03.2024
Чернышенко проголосовал на выборах президента онлайн
Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщил РИА Новости, что проголосовал на выборах президента онлайн. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T17:18
2024-03-15T17:18
2024-03-15T17:34
выборы президента россии — 2024
политика
россия
выборы президента рф
дмитрий чернышенко
николай харитонов
совет федерации рф
цик рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933347649_0:243:3071:1970_1920x0_80_0_0_e0df5eb3df582d7d2b45ffb0f3f87aa3.jpg
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщил РИА Новости, что проголосовал на выборах президента онлайн."Я уже проголосовал… Онлайн. Мы должны популяризировать цифровые технологии", - сказал Чернышенко.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование длится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240304/vybory-1924317915.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933347649_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cf02e3db50dfc9d58c3bd79ec4a9ccf5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, выборы президента рф, дмитрий чернышенко, николай харитонов, совет федерации рф, цик рф, леонид слуцкий (политик)
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Выборы президента РФ, Дмитрий Чернышенко, Николай Харитонов, Совет Федерации РФ, ЦИК РФ, Леонид Слуцкий (политик)
Чернышенко проголосовал на выборах президента онлайн
Чернышенко проголосовал на выборах президента РФ онлайн