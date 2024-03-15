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В ДЭГ приняли участие более 50 процентов зарегистрированных - РИА Новости, 15.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
17:13 15.03.2024 (обновлено: 17:14 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/vybory-1933300988.html
В ДЭГ приняли участие более 50 процентов зарегистрированных
В ДЭГ приняли участие более 50 процентов зарегистрированных - РИА Новости, 15.03.2024
В ДЭГ приняли участие более 50 процентов зарегистрированных
Каждый второй избиратель, зарегистрированный на платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ), проголосовал на выборах президента РФ по данным на... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T17:13
2024-03-15T17:14
выборы президента россии — 2024
политика
россия
москва
алтайский край
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
владислав даванков
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Каждый второй избиратель, зарегистрированный на платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ), проголосовал на выборах президента РФ по данным на 16.00 мск, сообщили в Минцифры. "В дистанционном электронном голосовании приняли участие уже более 50% зарегистрированных на федеральной платформе пользователей. На 16 часов по Москве система ДЭГ приняла 2,5 миллиона электронных бюллетеней. Также онлайн-голосование проводится в Москве на портале mos.ru", - говорится в сообщении. Уточняется, что в лидерах по участию в ДЭГ - Камчатский и Алтайский край, Томская, Новосибирская, Свердловская, Челябинская области, Пермский край, Чувашия и Белгородская область. Во вторник в Минцифры сообщали, что около 5 миллионов россиян подали заявление через "Госуслуги" на дистанционное электронное голосование на выборах президента. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, россия, москва, алтайский край, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф, выборы президента рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Москва, Алтайский край, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Владислав Даванков, Совет Федерации РФ, Выборы президента РФ
В ДЭГ приняли участие более 50 процентов зарегистрированных

Минцифры: в ДЭГ приняли участие более 50 процентов зарегистрированных

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДистанционное электронное голосование на выборах президента России
Дистанционное электронное голосование на выборах президента России - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Дистанционное электронное голосование на выборах президента России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Каждый второй избиратель, зарегистрированный на платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ), проголосовал на выборах президента РФ по данным на 16.00 мск, сообщили в Минцифры.
"В дистанционном электронном голосовании приняли участие уже более 50% зарегистрированных на федеральной платформе пользователей. На 16 часов по Москве система ДЭГ приняла 2,5 миллиона электронных бюллетеней. Также онлайн-голосование проводится в Москве на портале mos.ru", - говорится в сообщении.
Билборд с информацией о датах выборов президента России - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Выборы президента России в 2024 году. Особенности избирательной кампании
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Уточняется, что в лидерах по участию в ДЭГ - Камчатский и Алтайский край, Томская, Новосибирская, Свердловская, Челябинская области, Пермский край, Чувашия и Белгородская область.
Во вторник в Минцифры сообщали, что около 5 миллионов россиян подали заявление через "Госуслуги" на дистанционное электронное голосование на выборах президента.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияМоскваАлтайский крайЛеонид Слуцкий (политик)Николай ХаритоновВладислав ДаванковСовет Федерации РФВыборы президента РФ
 
 
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