https://ria.ru/20240315/vybory-1933300988.html
В ДЭГ приняли участие более 50 процентов зарегистрированных
В ДЭГ приняли участие более 50 процентов зарегистрированных - РИА Новости, 15.03.2024
В ДЭГ приняли участие более 50 процентов зарегистрированных
Каждый второй избиратель, зарегистрированный на платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ), проголосовал на выборах президента РФ по данным на... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T17:13
2024-03-15T17:13
2024-03-15T17:14
выборы президента россии — 2024
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Каждый второй избиратель, зарегистрированный на платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ), проголосовал на выборах президента РФ по данным на 16.00 мск, сообщили в Минцифры. "В дистанционном электронном голосовании приняли участие уже более 50% зарегистрированных на федеральной платформе пользователей. На 16 часов по Москве система ДЭГ приняла 2,5 миллиона электронных бюллетеней. Также онлайн-голосование проводится в Москве на портале mos.ru", - говорится в сообщении. Уточняется, что в лидерах по участию в ДЭГ - Камчатский и Алтайский край, Томская, Новосибирская, Свердловская, Челябинская области, Пермский край, Чувашия и Белгородская область. Во вторник в Минцифры сообщали, что около 5 миллионов россиян подали заявление через "Госуслуги" на дистанционное электронное голосование на выборах президента. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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В ДЭГ приняли участие более 50 процентов зарегистрированных
Минцифры: в ДЭГ приняли участие более 50 процентов зарегистрированных