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Иностранный журналист попытался пройти на участок в Петербурге - РИА Новости, 15.03.2024
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17:05 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/vybory-1933298506.html
Иностранный журналист попытался пройти на участок в Петербурге
Иностранный журналист попытался пройти на участок в Петербурге - РИА Новости, 15.03.2024
Иностранный журналист попытался пройти на участок в Петербурге
Иностранный журналист пытался пройти на один из избирательных участков Санкт-Петербурга по аккредитации, якобы выданной МИД России, ему это не удалось, сообщил... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T17:05
2024-03-15T17:05
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выборы президента рф
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
совет федерации рф
николай харитонов
элла памфилова
санкт-петербург
политика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мар – РИА Новости. Иностранный журналист пытался пройти на один из избирательных участков Санкт-Петербурга по аккредитации, якобы выданной МИД России, ему это не удалось, сообщил член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин. Ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова рассказала о попытках провокаций во время голосования. Так, по ее словам, в Санкт-Петербурге и некоторых регионах появились лица с поддельными аккредитациями СМИ, а также фиксируются звонки от якобы Росгвардии о том, что ведется проверка тревожных кнопок. "ЦИК уже комментировала, что были попытки, в том числе и в Петербурге, проникнуть в помещение для голосования по аккредитации, которой не существовало. Мы можем констатировать, что такой прецедент был в Санкт-Петербурге и была попытка проникнуть в помещение для голосования по... (якобы) аккредитации МИД России... Это был, по нашей информации, иностранный журналист, информация еще проверяется... У него, скорее всего, была поддельная аккредитация МИД России", – рассказал Кузьмин журналистам. Он уточнил, что журналист не смог таким образом попасть на избирательный участок, поскольку соответствующая аккредитация выдается только ЦИК либо горизбиркомом. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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выборы президента рф, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), совет федерации рф, николай харитонов, элла памфилова, санкт-петербург, политика, россия, леонид слуцкий (политик)
Выборы президента России — 2024, Выборы президента РФ, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Совет Федерации РФ, Николай Харитонов, Элла Памфилова, Санкт-Петербург, Политика, Россия, Леонид Слуцкий (политик)
Иностранный журналист попытался пройти на участок в Петербурге

Иностранный журналист с "аккредитацией" попытался пройти на участок в Петербурге

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мар – РИА Новости. Иностранный журналист пытался пройти на один из избирательных участков Санкт-Петербурга по аккредитации, якобы выданной МИД России, ему это не удалось, сообщил член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин.
Ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова рассказала о попытках провокаций во время голосования. Так, по ее словам, в Санкт-Петербурге и некоторых регионах появились лица с поддельными аккредитациями СМИ, а также фиксируются звонки от якобы Росгвардии о том, что ведется проверка тревожных кнопок.
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"ЦИК уже комментировала, что были попытки, в том числе и в Петербурге, проникнуть в помещение для голосования по аккредитации, которой не существовало. Мы можем констатировать, что такой прецедент был в Санкт-Петербурге и была попытка проникнуть в помещение для голосования по... (якобы) аккредитации МИД России... Это был, по нашей информации, иностранный журналист, информация еще проверяется... У него, скорее всего, была поддельная аккредитация МИД России", – рассказал Кузьмин журналистам.
Он уточнил, что журналист не смог таким образом попасть на избирательный участок, поскольку соответствующая аккредитация выдается только ЦИК либо горизбиркомом.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024Выборы президента РФФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Совет Федерации РФНиколай ХаритоновЭлла ПамфиловаСанкт-ПетербургПолитикаРоссияЛеонид Слуцкий (политик)
 
 
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