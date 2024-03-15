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Явка избирателей на выборах в Петербурге достигла 16,34 процента - РИА Новости, 15.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
17:00 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/vybory-1933295961.html
Явка избирателей на выборах в Петербурге достигла 16,34 процента
Явка избирателей на выборах в Петербурге достигла 16,34 процента - РИА Новости, 15.03.2024
Явка избирателей на выборах в Петербурге достигла 16,34 процента
Явка избирателей на выборах президента РФ на 15.00 мск в Санкт-Петербурге составила 16,34%, сообщил представитель Санкт-Петербургской избирательной комиссии... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T17:00
2024-03-15T17:00
выборы президента россии — 2024
выборы президента рф
пулково (аэропорт)
владислав даванков
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россия
политика
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мар – РИА Новости. Явка избирателей на выборах президента РФ на 15.00 мск в Санкт-Петербурге составила 16,34%, сообщил представитель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Юрий Кузьмин. "Явка на 15.00 в Санкт-Петербурге составила 16,34% или 620 960 избирателей", - сказал он. В Петербурге в пятницу открылись 1947 избирательных участков во всех районах города. Также работают 47 временных участков, которые расположены в медицинских и социальных учреждениях, на Московском и Ладожском вокзалах, в аэропорту "Пулково", в Центре учета и социального обслуживания граждан РФ без определенного места жительства. С 15 по 17 марта здесь можно проголосовать на выборах президента России. Голосование на выборах президента РФ в этом году впервые продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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выборы президента рф, пулково (аэропорт), владислав даванков, леонид слуцкий (политик), россия, политика, санкт-петербург, николай харитонов
Выборы президента России — 2024, Выборы президента РФ, Пулково (аэропорт), Владислав Даванков, Леонид Слуцкий (политик), Россия, Политика, Санкт-Петербург, Николай Харитонов
Явка избирателей на выборах в Петербурге достигла 16,34 процента

Явка избирателей на выборах президента РФ в Петербурге достигла 16,34 процента

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЖенщина принимает участие в голосовании на выборах президента России
Женщина принимает участие в голосовании на выборах президента России - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Женщина принимает участие в голосовании на выборах президента России. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мар – РИА Новости. Явка избирателей на выборах президента РФ на 15.00 мск в Санкт-Петербурге составила 16,34%, сообщил представитель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Юрий Кузьмин.
"Явка на 15.00 в Санкт-Петербурге составила 16,34% или 620 960 избирателей", - сказал он.
Билборд с информацией о датах выборов президента России - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Выборы президента России в 2024 году. Особенности избирательной кампании
4 марта, 16:11
В Петербурге в пятницу открылись 1947 избирательных участков во всех районах города. Также работают 47 временных участков, которые расположены в медицинских и социальных учреждениях, на Московском и Ладожском вокзалах, в аэропорту "Пулково", в Центре учета и социального обслуживания граждан РФ без определенного места жительства. С 15 по 17 марта здесь можно проголосовать на выборах президента России.
Голосование на выборах президента РФ в этом году впервые продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024Выборы президента РФПулково (аэропорт)Владислав ДаванковЛеонид Слуцкий (политик)РоссияПолитикаСанкт-ПетербургНиколай Харитонов
 
 
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