https://ria.ru/20240315/vybory-1933295961.html

Явка избирателей на выборах в Петербурге достигла 16,34 процента

Явка избирателей на выборах в Петербурге достигла 16,34 процента - РИА Новости, 15.03.2024

Явка избирателей на выборах в Петербурге достигла 16,34 процента

Явка избирателей на выборах президента РФ на 15.00 мск в Санкт-Петербурге составила 16,34%, сообщил представитель Санкт-Петербургской избирательной комиссии... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T17:00

2024-03-15T17:00

2024-03-15T17:00

выборы президента россии — 2024

выборы президента рф

пулково (аэропорт)

владислав даванков

леонид слуцкий (политик)

россия

политика

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мар – РИА Новости. Явка избирателей на выборах президента РФ на 15.00 мск в Санкт-Петербурге составила 16,34%, сообщил представитель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Юрий Кузьмин. "Явка на 15.00 в Санкт-Петербурге составила 16,34% или 620 960 избирателей", - сказал он. В Петербурге в пятницу открылись 1947 избирательных участков во всех районах города. Также работают 47 временных участков, которые расположены в медицинских и социальных учреждениях, на Московском и Ладожском вокзалах, в аэропорту "Пулково", в Центре учета и социального обслуживания граждан РФ без определенного места жительства. С 15 по 17 марта здесь можно проголосовать на выборах президента России. Голосование на выборах президента РФ в этом году впервые продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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выборы президента рф, пулково (аэропорт), владислав даванков, леонид слуцкий (политик), россия, политика, санкт-петербург, николай харитонов