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Явка избирателей на выборах в Коми превысила 20 процентов
Явка избирателей на выборах в Коми превысила 20 процентов - РИА Новости, 15.03.2024
Явка избирателей на выборах в Коми превысила 20 процентов
Явка на выборах президента РФ в Республике Коми по данным на 15.00 мск пятницы превысила 20%, сообщила региональная избирательная комиссия. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T16:52
2024-03-15T16:52
2024-03-15T16:52
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мар – РИА Новости. Явка на выборах президента РФ в Республике Коми по данным на 15.00 мск пятницы превысила 20%, сообщила региональная избирательная комиссия. "Выборы президента России 15, 16 и 17 марта 2024 года: явка избирателей в Республике Коми на 15 часов составила 20,20%. Проголосовали 123 903 избирателя из 613 276 включенных в списки избирателей", – информирует избирком Коми на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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Явка избирателей на выборах в Коми превысила 20 процентов
Явка избирателей на выборах президента РФ в Коми превысила 20%