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Жительница Волжского вылила зеленку в урну с бюллетенями - РИА Новости, 15.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
16:44 15.03.2024 (обновлено: 17:56 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/vybory-1933291245.html
Жительница Волжского вылила зеленку в урну с бюллетенями
Жительница Волжского вылила зеленку в урну с бюллетенями - РИА Новости, 15.03.2024
Жительница Волжского вылила зеленку в урну с бюллетенями
Жительница Волжского Волгоградской области на избирательном участке вылила зеленку в урну для бюллетеней, но они остались пригодны для подсчета голосов,... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T16:44
2024-03-15T17:56
выборы президента россии — 2024
волжский
волгоградская область
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 15 мар – РИА Новости. Жительница Волжского Волгоградской области на избирательном участке вылила зеленку в урну для бюллетеней, но они остались пригодны для подсчета голосов, сообщили РИА Новости в пресс-службе избиркома региона. "Женщина, пришедшая на избирательный участок №1131 в Волжском, попыталась испортить бюллетени при помощи зеленки. Однако действия были пресечены. Все бюллетени могут быть использованы при подсчете голосов, поскольку отметки с волеизъявлением избирателей различимы и не вызывают сомнений", - сообщили в избиркоме. По словам собеседника агентства, сейчас на участке используется новый ящик для голосования, а женщину задержала полиция. По информации СУСК РФ по региону, против 33-летней женщины возбуждено уголовное дело по статье "воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий".В пятницу в 8.00 в Волгоградской области открылись 1408 избирательных участков. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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волжский, волгоградская область, происшествия
Выборы президента России — 2024, Волжский, Волгоградская область, Происшествия
Жительница Волжского вылила зеленку в урну с бюллетенями

Жительница Волжского Волгоградской области вылила зеленку в урну с бюллетенями

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкУрна для голосования на выборах президента России
Урна для голосования на выборах президента России - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Урна для голосования на выборах президента России. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 15 мар – РИА Новости. Жительница Волжского Волгоградской области на избирательном участке вылила зеленку в урну для бюллетеней, но они остались пригодны для подсчета голосов, сообщили РИА Новости в пресс-службе избиркома региона.
"Женщина, пришедшая на избирательный участок №1131 в Волжском, попыталась испортить бюллетени при помощи зеленки. Однако действия были пресечены. Все бюллетени могут быть использованы при подсчете голосов, поскольку отметки с волеизъявлением избирателей различимы и не вызывают сомнений", - сообщили в избиркоме.
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По словам собеседника агентства, сейчас на участке используется новый ящик для голосования, а женщину задержала полиция.
По информации СУСК РФ по региону, против 33-летней женщины возбуждено уголовное дело по статье "воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий".
В пятницу в 8.00 в Волгоградской области открылись 1408 избирательных участков.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024ВолжскийВолгоградская областьПроисшествия
 
 
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