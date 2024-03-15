https://ria.ru/20240315/vybory-1933289937.html

Явка избирателей на выборах в Ленинградской области достигла 19,16 процента

Явка избирателей на выборах в Ленинградской области достигла 19,16 процента - РИА Новости, 15.03.2024

Явка избирателей на выборах в Ленинградской области достигла 19,16 процента

Явка избирателей на выборах президента РФ на 15.00 мск в Ленинградской области составила 19,16 %, сообщил Леноблизбирком. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T16:42

2024-03-15T16:42

2024-03-15T16:42

выборы президента россии — 2024

владислав даванков

леонид слуцкий (политик)

россия

политика

ленинградская область

николай харитонов

выборы президента рф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мар – РИА Новости. Явка избирателей на выборах президента РФ на 15.00 мск в Ленинградской области составила 19,16 %, сообщил Леноблизбирком. "По состоянию на 15 часов 15 марта на избирательные участки 47-го региона пришли и проголосовали на выборах президента России 19,16% избирателей Ленинградской области (274 тысячи 506 человек)", - говорится в сообщении. В Ленинградской области в пятницу открылись все 1012 избирательных участков. С 15 по 17 марта здесь можно проголосовать на выборах президента России. Голосование на выборах президента РФ в этом году впервые продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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владислав даванков, леонид слуцкий (политик), россия, политика, ленинградская область, николай харитонов, выборы президента рф