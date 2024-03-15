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Явка избирателей на выборах в Ленинградской области достигла 19,16 процента
Явка избирателей на выборах в Ленинградской области достигла 19,16 процента - РИА Новости, 15.03.2024
Явка избирателей на выборах в Ленинградской области достигла 19,16 процента
Явка избирателей на выборах президента РФ на 15.00 мск в Ленинградской области составила 19,16 %, сообщил Леноблизбирком. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T16:42
2024-03-15T16:42
2024-03-15T16:42
выборы президента россии — 2024
владислав даванков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мар – РИА Новости. Явка избирателей на выборах президента РФ на 15.00 мск в Ленинградской области составила 19,16 %, сообщил Леноблизбирком. "По состоянию на 15 часов 15 марта на избирательные участки 47-го региона пришли и проголосовали на выборах президента России 19,16% избирателей Ленинградской области (274 тысячи 506 человек)", - говорится в сообщении. В Ленинградской области в пятницу открылись все 1012 избирательных участков. С 15 по 17 марта здесь можно проголосовать на выборах президента России. Голосование на выборах президента РФ в этом году впервые продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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Выборы президента России — 2024, Владислав Даванков, Леонид Слуцкий (политик), Россия, Политика, Ленинградская область, Николай Харитонов, Выборы президента РФ
Явка избирателей на выборах в Ленинградской области достигла 19,16 процента
Явка избирателей на выборах президента в Ленинградской области достигла 19,16%