Рейтинг@Mail.ru
Явка избирателей на выборах в Ленинградской области достигла 19,16 процента - РИА Новости, 15.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип президентских выборов 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
16:42 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/vybory-1933289937.html
Явка избирателей на выборах в Ленинградской области достигла 19,16 процента
Явка избирателей на выборах в Ленинградской области достигла 19,16 процента - РИА Новости, 15.03.2024
Явка избирателей на выборах в Ленинградской области достигла 19,16 процента
Явка избирателей на выборах президента РФ на 15.00 мск в Ленинградской области составила 19,16 %, сообщил Леноблизбирком. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T16:42
2024-03-15T16:42
выборы президента россии — 2024
владислав даванков
леонид слуцкий (политик)
россия
политика
ленинградская область
николай харитонов
выборы президента рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933149746_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_85a1b31b09df3ca1c15d2fcd11c7ad20.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мар – РИА Новости. Явка избирателей на выборах президента РФ на 15.00 мск в Ленинградской области составила 19,16 %, сообщил Леноблизбирком. "По состоянию на 15 часов 15 марта на избирательные участки 47-го региона пришли и проголосовали на выборах президента России 19,16% избирателей Ленинградской области (274 тысячи 506 человек)", - говорится в сообщении. В Ленинградской области в пятницу открылись все 1012 избирательных участков. С 15 по 17 марта здесь можно проголосовать на выборах президента России. Голосование на выборах президента РФ в этом году впервые продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240304/vybory-1924317915.html
россия
ленинградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933149746_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_1e3a031683d3c6c65f585885c0dda68a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владислав даванков, леонид слуцкий (политик), россия, политика, ленинградская область, николай харитонов, выборы президента рф
Выборы президента России — 2024, Владислав Даванков, Леонид Слуцкий (политик), Россия, Политика, Ленинградская область, Николай Харитонов, Выборы президента РФ
Явка избирателей на выборах в Ленинградской области достигла 19,16 процента

Явка избирателей на выборах президента в Ленинградской области достигла 19,16%

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЖенщина голосует на выборах президента России
Женщина голосует на выборах президента России - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Женщина голосует на выборах президента России
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мар – РИА Новости. Явка избирателей на выборах президента РФ на 15.00 мск в Ленинградской области составила 19,16 %, сообщил Леноблизбирком.
"По состоянию на 15 часов 15 марта на избирательные участки 47-го региона пришли и проголосовали на выборах президента России 19,16% избирателей Ленинградской области (274 тысячи 506 человек)", - говорится в сообщении.
Билборд с информацией о датах выборов президента России - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Выборы президента России в 2024 году. Особенности избирательной кампании
4 марта, 16:11
В Ленинградской области в пятницу открылись все 1012 избирательных участков. С 15 по 17 марта здесь можно проголосовать на выборах президента России.
Голосование на выборах президента РФ в этом году впервые продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024Владислав ДаванковЛеонид Слуцкий (политик)РоссияПолитикаЛенинградская областьНиколай ХаритоновВыборы президента РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала