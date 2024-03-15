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Мосгоризбирком рассказал, сколько бюллетеней выдали в городе
Мосгоризбирком рассказал, сколько бюллетеней выдали в городе - РИА Новости, 15.03.2024
Мосгоризбирком рассказал, сколько бюллетеней выдали в городе
На 15.00 в Москве выдали 2 миллиона 250 тысяч 564 бюллетеней, сообщила журналистам председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T16:35
2024-03-15T16:35
2024-03-15T16:35
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. На 15.00 в Москве выдали 2 миллиона 250 тысяч 564 бюллетеней, сообщила журналистам председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. "Это цифры на 15.00. В список избирателей в городе Москве включено 7 миллионов 971 тысяча 786 человек. Всего выдано бюллетеней 2 миллиона 250 тысяч 564. Если говорить о бумажных бюллетенях, то их выдано 390 тысяч 955. Электронно проголосовало 1 миллион 859 тысяч 609", - сказала Кириллова. Она уточнила, что в число избирателей города Москвы также входят и иногородних граждане. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. Отдать свой голос за главу государства в Москве можно будет несколькими способами. Избиратели смогут прийти на участок и проголосовать либо бумажным бюллетенем, либо с помощью терминалов электронного голосования. А граждане, у которых есть полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы и постоянная регистрация в столице, смогут проголосовать в любое время дистанционно на elec.mos.ru.
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Выборы президента России — 2024, Политика, Москва, Ольга Кириллова, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Мосгоризбирком, Совет Федерации РФ, ЦИК РФ, Выборы президента РФ
Мосгоризбирком рассказал, сколько бюллетеней выдали в городе
Кириллова: в Москве выдали два миллиона 250 тысяч 564 бюллетеня