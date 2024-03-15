https://ria.ru/20240315/vybory-1933287828.html

Мосгоризбирком рассказал, сколько бюллетеней выдали в городе

Мосгоризбирком рассказал, сколько бюллетеней выдали в городе - РИА Новости, 15.03.2024

Мосгоризбирком рассказал, сколько бюллетеней выдали в городе

На 15.00 в Москве выдали 2 миллиона 250 тысяч 564 бюллетеней, сообщила журналистам председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T16:35

2024-03-15T16:35

2024-03-15T16:35

выборы президента россии — 2024

политика

москва

ольга кириллова

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

мосгоризбирком

совет федерации рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933166646_0:270:3070:1997_1920x0_80_0_0_834095c0e069e86328aa2f989e908a05.jpg

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. На 15.00 в Москве выдали 2 миллиона 250 тысяч 564 бюллетеней, сообщила журналистам председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. "Это цифры на 15.00. В список избирателей в городе Москве включено 7 миллионов 971 тысяча 786 человек. Всего выдано бюллетеней 2 миллиона 250 тысяч 564. Если говорить о бумажных бюллетенях, то их выдано 390 тысяч 955. Электронно проголосовало 1 миллион 859 тысяч 609", - сказала Кириллова. Она уточнила, что в число избирателей города Москвы также входят и иногородних граждане. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. Отдать свой голос за главу государства в Москве можно будет несколькими способами. Избиратели смогут прийти на участок и проголосовать либо бумажным бюллетенем, либо с помощью терминалов электронного голосования. А граждане, у которых есть полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы и постоянная регистрация в столице, смогут проголосовать в любое время дистанционно на elec.mos.ru.

https://ria.ru/20240304/vybory-1924317915.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, москва, ольга кириллова, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, мосгоризбирком, совет федерации рф, цик рф, выборы президента рф