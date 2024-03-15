https://ria.ru/20240315/vybory-1933284883.html
Явка избирателей на выборах в КЧР достигла 23,71 процента
Явка избирателей на выборах в КЧР достигла 23,71 процента - РИА Новости, 15.03.2024
Явка избирателей на выборах в КЧР достигла 23,71 процента
Явка на 15.00 мск первого дня голосования на выборах президента РФ в Карачаево-Черкесской Республике составляет 23,71%, сообщил региональный избирком. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T16:29
2024-03-15T16:29
2024-03-15T16:30
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ПЯТИГОРСК, 15 мар – РИА Новости. Явка на 15.00 мск первого дня голосования на выборах президента РФ в Карачаево-Черкесской Республике составляет 23,71%, сообщил региональный избирком. "По состоянию на 15.00 мск пятницы (совпадает с мск) явка на выборах президента России в Карачаево-Черкесии составила 23,71%, проголосовали 69 984 избирателей", – говорится в сообщении. В дни голосования на территории Карачаево-Черкесии работают 252 избирательных участка. В их числе три временных участка, которые организованы в Черкесске - в следственном изоляторе ОФСИН России по КЧР и в республиканской больнице, а также в Архызе для отдыхающих. На всех участках применяются информационные технологии, организовано видеонаблюдение и видеофиксация. За ходом голосования в Карачаево-Черкесии следят порядка 780 общественных наблюдателей, которые прошли специальное обучение. Принять участие в выборах президента России могут 295 142 избирателя. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование продлится три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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Выборы президента России — 2024, Выборы президента РФ, Россия, Политика, Черкесск, Архыз, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Владислав Даванков, Совет Федерации РФ
Явка избирателей на выборах в КЧР достигла 23,71 процента
Явка избирателей на выборах президента РФ в КЧР достигла 23,71 процента