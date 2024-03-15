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В Забайкалье явка превысила 32 процента в первый день выборов

В Забайкалье явка превысила 32 процента в первый день выборов - РИА Новости, 15.03.2024

В Забайкалье явка превысила 32 процента в первый день выборов

Явка в первый день выборов президента России в Забайкальском крае превысила 32%, сообщил журналистам член избирательной комиссии Владимир Дмитриев. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T16:27

2024-03-15T16:27

2024-03-15T16:27

выборы президента россии — 2024

политика

забайкальский край

россия

владимир дмитриев

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ЧИТА, 15 мар - РИА Новости. Явка в первый день выборов президента России в Забайкальском крае превысила 32%, сообщил журналистам член избирательной комиссии Владимир Дмитриев. "Все УИК закрылись. В положенный промежуток времени посчитали и передали в территориальную комиссию явку избирателей. Получается, что 15 марта на 20.00 явка составила 32.03%", сказал Дмитриев. Он отметил, что сообщений о нарушениях на ход голосования на участках не поступало. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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политика, забайкальский край, россия, владимир дмитриев