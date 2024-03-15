Рейтинг@Mail.ru
В Забайкалье явка превысила 32 процента в первый день выборов - РИА Новости, 15.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип президентских выборов 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
16:27 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/vybory-1933283886.html
В Забайкалье явка превысила 32 процента в первый день выборов
В Забайкалье явка превысила 32 процента в первый день выборов - РИА Новости, 15.03.2024
В Забайкалье явка превысила 32 процента в первый день выборов
Явка в первый день выборов президента России в Забайкальском крае превысила 32%, сообщил журналистам член избирательной комиссии Владимир Дмитриев. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T16:27
2024-03-15T16:27
выборы президента россии — 2024
политика
забайкальский край
россия
владимир дмитриев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933180624_125:0:3766:2048_1920x0_80_0_0_7180bfa9e16ce8c76bc4470e96e4d31e.jpg
ЧИТА, 15 мар - РИА Новости. Явка в первый день выборов президента России в Забайкальском крае превысила 32%, сообщил журналистам член избирательной комиссии Владимир Дмитриев. "Все УИК закрылись. В положенный промежуток времени посчитали и передали в территориальную комиссию явку избирателей. Получается, что 15 марта на 20.00 явка составила 32.03%", сказал Дмитриев. Он отметил, что сообщений о нарушениях на ход голосования на участках не поступало. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240315/vybory-1932677714.html
забайкальский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933180624_711:0:3442:2048_1920x0_80_0_0_996439d8dfc0a5292b1b32e451aff54c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, забайкальский край, россия, владимир дмитриев
Выборы президента России — 2024, Политика, Забайкальский край, Россия, Владимир Дмитриев
В Забайкалье явка превысила 32 процента в первый день выборов

В Забайкалье явка составила 32,03% в первый день выборов президента

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЖенщина голосует на выборах президента России
Женщина голосует на выборах президента России - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Женщина голосует на выборах президента России
Читать ria.ru в
ЧИТА, 15 мар - РИА Новости. Явка в первый день выборов президента России в Забайкальском крае превысила 32%, сообщил журналистам член избирательной комиссии Владимир Дмитриев.
"Все УИК закрылись. В положенный промежуток времени посчитали и передали в территориальную комиссию явку избирателей. Получается, что 15 марта на 20.00 явка составила 32.03%", сказал Дмитриев.
Он отметил, что сообщений о нарушениях на ход голосования на участках не поступало.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Подготовка к выборам президента РФ - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
Процедура выборов президента Российской Федерации
Вчера, 02:00
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаЗабайкальский крайРоссияВладимир Дмитриев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала