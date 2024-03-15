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Около трети избирателей в КБР проголосовали на выборах президента России

Около трети избирателей в КБР проголосовали на выборах президента России - РИА Новости, 15.03.2024

Около трети избирателей в КБР проголосовали на выборах президента России

Около трети избирателей пришли на участки к 15.00 мск в первый день голосования на выборах президента России в Кабардино-Балкарии, сообщили журналистам в... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T16:01

2024-03-15T16:01

2024-03-15T16:01

выборы президента россии — 2024

политика

россия

эльбрусский район

совет федерации рф

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НАЛЬЧИК, 15 мар – РИА Новости. Около трети избирателей пришли на участки к 15.00 мск в первый день голосования на выборах президента России в Кабардино-Балкарии, сообщили журналистам в региональном избиркоме. "На 15.00 мск пятницы явка на выборах президента России в Кабардино-Балкарии составила 30,43%, проголосовал 165 421 избиратель", - сказал представитель избиркома. В комиссии РИА Новости также добавили, что в лидерах по явке Баксанский и Эльбрусский районы республики. "Сообщений о нарушениях в ходе выборов не поступало", - подчеркнули в избиркоме. В Кабардино-Балкарии голосование на выборах президента РФ проходит на 355 избирательных участках. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

россия

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В России начались выборы президента 15 марта в России началось голосование на выборах президента, которое продлится три дня. Это первые президентские выборы, которые пройдут в многодневном формате. Список кандидатов состоит из четырех претендентов: вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, выдвинутого партией "Новые люди", лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, члена президиума ЦК КПРФ Николая Харитонова, а также действующего главы государства Владимира Путина, являющегося самовыдвиженцем. Всего в дни голосования организовано более 94 тысяч избирательных участков. Свои голоса уже отдали министр обороны России Сергей Шойгу, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, глава Крыма Сергей Аксенов и другие. 2024-03-15T16:01 true PT1M02S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, эльбрусский район, совет федерации рф