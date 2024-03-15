Около трети избирателей в КБР проголосовали на выборах президента России

Около трети избирателей в КБР проголосовали на выборах президента РФ к 15.00
Избирательные участки уже открылись по всей стране.
Избирательные участки уже открылись по всей стране.
Первыми проголосовали в четверг в 23:00 мск жители Камчатского края и Чукотского автономного округа.
Первыми проголосовали в четверг в 23:00 мск жители Камчатского края и Чукотского автономного округа.
Последними в стране открылись избирательные участки в Калининградской области — в пятницу в 9:00 по Москве.
Последними в стране открылись избирательные участки в Калининградской области — в пятницу в 9:00 по Москве.
Участки будут работать 15, 16 и 17 марта.
На фото — губернатор Приморского края Олег Кожемяко с супругой Ириной Герасименко голосуют во Владивостоке.
Участки будут работать 15, 16 и 17 марта.
На фото — губернатор Приморского края Олег Кожемяко с супругой Ириной Герасименко голосуют во Владивостоке.
В этом году на выборах главы государства впервые примут участие избиратели из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
В этом году на выборах главы государства впервые примут участие избиратели из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Избиркомы в новых регионах самостоятельно устанавливают перечень документов, которые необходимы при голосовании для идентификации избирателя.
Избиркомы в новых регионах самостоятельно устанавливают перечень документов, которые необходимы при голосовании для идентификации избирателя.
В Запорожской области пока стартовал только подомовой обход избирателей в городах и поселках городского типа членами участковых избирательных комиссий с бюллетенями и ящиками для голосования, а стационарные избирательные участки откроются уже в воскресенье, 17 марта.
В Запорожской области пока стартовал только подомовой обход избирателей в городах и поселках городского типа членами участковых избирательных комиссий с бюллетенями и ящиками для голосования, а стационарные избирательные участки откроются уже в воскресенье, 17 марта.
Ранее во всех четырех субъектах прошло досрочное голосование.
Ранее во всех четырех субъектах прошло досрочное голосование.
Военнослужащий Тихоокеанского флота голосует на избирательном участке №502 во Владивостоке.
Военнослужащий Тихоокеанского флота голосует на избирательном участке №502 во Владивостоке.
По всей стране открылись более 94 тысяч избирательных участков.
По всей стране открылись более 94 тысяч избирательных участков.
Изготовлено около 113,5 миллиона бюллетеней.
Девушка и курсанты Казанского танкового училища голосуют на выборах президента на избирательном участке №340 в Казани.
Девушка и курсанты Казанского танкового училища голосуют на выборах президента на избирательном участке №340 в Казани.
Более миллиона россиян воспользовались дистанционным электронным голосованием, оно доступно жителям 29 регионов.
Более миллиона россиян воспользовались дистанционным электронным голосованием, оно доступно жителям 29 регионов.
Досрочно проголосовали почти 2,6 миллиона избирателей.
Досрочно проголосовали почти 2,6 миллиона избирателей.
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев голосует на избирательном участке в Якутске.
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев голосует на избирательном участке в Якутске.
С выбором определились главы многих российских регионов: Белгородской, Волгоградской, Кировской, Херсонской, Астраханской, Челябинской, Тюменской, Омской, Амурской, Магаданской областей, Камчатского, Ставропольского и Забайкальского краев, Санкт-Петербурга, Крыма.
С выбором определились главы многих российских регионов: Белгородской, Волгоградской, Кировской, Херсонской, Астраханской, Челябинской, Тюменской, Омской, Амурской, Магаданской областей, Камчатского, Ставропольского и Забайкальского краев, Санкт-Петербурга, Крыма.
Девушка голосует на выборах президента России на избирательном участке №2059 (в здании средней школы №69) в Тюмени.
Девушка голосует на выборах президента России на избирательном участке №2059 (в здании средней школы №69) в Тюмени.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников голосует на одном из избирательных участков в Новосибирске.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников голосует на одном из избирательных участков в Новосибирске.
Избирательные участки уже открылись по всей стране.
Первыми проголосовали в четверг в 23:00 мск жители Камчатского края и Чукотского автономного округа.
Последними в стране открылись избирательные участки в Калининградской области — в пятницу в 9:00 по Москве.
Участки будут работать 15, 16 и 17 марта.
На фото — губернатор Приморского края Олег Кожемяко с супругой Ириной Герасименко голосуют во Владивостоке.
В этом году на выборах главы государства впервые примут участие избиратели из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Избиркомы в новых регионах самостоятельно устанавливают перечень документов, которые необходимы при голосовании для идентификации избирателя.
В Запорожской области пока стартовал только подомовой обход избирателей в городах и поселках городского типа членами участковых избирательных комиссий с бюллетенями и ящиками для голосования, а стационарные избирательные участки откроются уже в воскресенье, 17 марта.
Ранее во всех четырех субъектах прошло досрочное голосование.
Военнослужащий Тихоокеанского флота голосует на избирательном участке №502 во Владивостоке.
По всей стране открылись более 94 тысяч избирательных участков.
Изготовлено около 113,5 миллиона бюллетеней.
Девушка и курсанты Казанского танкового училища голосуют на выборах президента на избирательном участке №340 в Казани.
Более миллиона россиян воспользовались дистанционным электронным голосованием, оно доступно жителям 29 регионов.
Досрочно проголосовали почти 2,6 миллиона избирателей.
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев голосует на избирательном участке в Якутске.
С выбором определились главы многих российских регионов: Белгородской, Волгоградской, Кировской, Херсонской, Астраханской, Челябинской, Тюменской, Омской, Амурской, Магаданской областей, Камчатского, Ставропольского и Забайкальского краев, Санкт-Петербурга, Крыма.
Девушка голосует на выборах президента России на избирательном участке №2059 (в здании средней школы №69) в Тюмени.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников голосует на одном из избирательных участков в Новосибирске.