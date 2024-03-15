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Злоумышленники признались, что портили урны на выборах за деньги

Злоумышленники признались, что портили урны на выборах за деньги - РИА Новости, 15.03.2024

Злоумышленники признались, что портили урны на выборах за деньги

Задержанные за порчу урн на выборах признались, что делали это за деньги, сообщила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T15:57

2024-03-15T15:57

2024-03-15T16:50

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Задержанные за порчу урн на выборах признались, что делали это за деньги, сообщила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова."Эти подонки за деньги из-за рубежа используют других подонков (испортивших урны с бюллетенями. — Прим. ред.). Это не безобидно", — сказала она на брифинге в ЦИК.Глава Центризбиркома уточнила, что одному из задержанных обещали за это 100 тысяч рублей. При этом испортившие бюллетени не знали об ответственности."Так вот я хочу сказать, послушайте внимательно, это статья 141 УК России — воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работы комиссии. До пяти лет", — добавила Памфилова.Председатель Центризбиркома уже рассказывала о попытках провокаций во время голосования. Так, в Санкт-Петербурге и некоторых регионах появились граждане с поддельными аккредитациями СМИ. Помимо этого, поступают звонки от злоумышленников, которые представляются сотрудниками Росгвардии и предупреждают о "проверке тревожных кнопок".Первые избирательные участки открылись накануне в 23:00 мск на Камчатке и Чукотке. В 09:00 в пятницу заработали пункты для голосования в самом западном регионе России — Калининградской области. Они будут работать до 20:00 по местному времени.Голосование завершится 17 марта. На пост президента претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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