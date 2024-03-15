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Злоумышленники признались, что портили урны на выборах за деньги - РИА Новости, 15.03.2024
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15:57 15.03.2024 (обновлено: 16:50 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/vybory-1933273047.html
Злоумышленники признались, что портили урны на выборах за деньги
Злоумышленники признались, что портили урны на выборах за деньги - РИА Новости, 15.03.2024
Злоумышленники признались, что портили урны на выборах за деньги
Задержанные за порчу урн на выборах признались, что делали это за деньги, сообщила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T15:57
2024-03-15T16:50
россия
выборы президента россии — 2024
москва
воронежская область
ростовская область
элла памфилова
происшествия
санкт-петербург
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Задержанные за порчу урн на выборах признались, что делали это за деньги, сообщила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова."Эти подонки за деньги из-за рубежа используют других подонков (испортивших урны с бюллетенями. — Прим. ред.). Это не безобидно", — сказала она на брифинге в ЦИК.Глава Центризбиркома уточнила, что одному из задержанных обещали за это 100 тысяч рублей. При этом испортившие бюллетени не знали об ответственности."Так вот я хочу сказать, послушайте внимательно, это статья 141 УК России — воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работы комиссии. До пяти лет", — добавила Памфилова.Председатель Центризбиркома уже рассказывала о попытках провокаций во время голосования. Так, в Санкт-Петербурге и некоторых регионах появились граждане с поддельными аккредитациями СМИ. Помимо этого, поступают звонки от злоумышленников, которые представляются сотрудниками Росгвардии и предупреждают о "проверке тревожных кнопок".Первые избирательные участки открылись накануне в 23:00 мск на Камчатке и Чукотке. В 09:00 в пятницу заработали пункты для голосования в самом западном регионе России — Калининградской области. Они будут работать до 20:00 по местному времени.Голосование завершится 17 марта. На пост президента претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240315/intsident-1933229045.html
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россия, москва, воронежская область, ростовская область, элла памфилова, происшествия, санкт-петербург, камчатка, николай харитонов, леонид слуцкий (политик), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Россия, Выборы президента России — 2024, Москва, Воронежская область, Ростовская область, Элла Памфилова, Происшествия, Санкт-Петербург, Камчатка, Николай Харитонов, Леонид Слуцкий (политик), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Злоумышленники признались, что портили урны на выборах за деньги

Памфилова: злоумышленники признались, что портили урны на выборах за деньги

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкУрна для голосования на выборах президента
Урна для голосования на выборах президента - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Урна для голосования на выборах президента
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Задержанные за порчу урн на выборах признались, что делали это за деньги, сообщила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.
"Эти подонки за деньги из-за рубежа используют других подонков (испортивших урны с бюллетенями. — Прим. ред.). Это не безобидно", — сказала она на брифинге в ЦИК.
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По данным Следственного комитета, в пятницу на избирательном участке в Москве женщина вылила красящее вещество в урну для бюллетеней, возбуждено уголовное дело. Аналогичные эпизоды зафиксированы в Воронежской и Ростовской областях, Карачаево-Черкесии.

Глава Центризбиркома уточнила, что одному из задержанных обещали за это 100 тысяч рублей. При этом испортившие бюллетени не знали об ответственности.
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"Так вот я хочу сказать, послушайте внимательно, это статья 141 УК России — воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работы комиссии. До пяти лет", — добавила Памфилова.
Председатель Центризбиркома уже рассказывала о попытках провокаций во время голосования. Так, в Санкт-Петербурге и некоторых регионах появились граждане с поддельными аккредитациями СМИ. Помимо этого, поступают звонки от злоумышленников, которые представляются сотрудниками Росгвардии и предупреждают о "проверке тревожных кнопок".
Первые избирательные участки открылись накануне в 23:00 мск на Камчатке и Чукотке. В 09:00 в пятницу заработали пункты для голосования в самом западном регионе России — Калининградской области. Они будут работать до 20:00 по местному времени.
Голосование завершится 17 марта. На пост президента претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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Выборы президента России — 2024РоссияМоскваВоронежская областьРостовская областьЭлла ПамфиловаПроисшествияСанкт-ПетербургКамчаткаНиколай ХаритоновЛеонид Слуцкий (политик)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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