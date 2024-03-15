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Зампред ЦИК рассказал об инцидентах в первый день голосования на выборах - РИА Новости, 15.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
15:55 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/vybory-1933272667.html
Зампред ЦИК рассказал об инцидентах в первый день голосования на выборах
Зампред ЦИК рассказал об инцидентах в первый день голосования на выборах - РИА Новости, 15.03.2024
Зампред ЦИК рассказал об инцидентах в первый день голосования на выборах
Несколько ЧП с порчей избирательных бюллетеней в ящиках для голосования и один - с порчей комплекса обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) произошли в первый РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T15:55
2024-03-15T15:55
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Несколько ЧП с порчей избирательных бюллетеней в ящиках для голосования и один - с порчей комплекса обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) произошли в первый день выборов президента РФ, сообщил замглавы ЦИК России Николай Булаев. "У нас, к сожалению, произошло около пяти ЧП с тем, что портят бюллетени: ящик для голосования заливают (краской)... У нас есть случай порчи КОИБ - сканер заливают краской. Поэтому обращаю внимание: давайте не формально отнесемся к просьбе дежурства около ящиков для голосования и КОИБов, (дежурство) должно быть настоящим не со стороны смотрителя, а в непосредственной близости, не нарушая, конечно, тайны голосования. Но ситуация требует от нас собранности больше, чем когда бы то ни было", - сказал он в информцентре ЦИК. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, россия, совет федерации рф, цик рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Совет Федерации РФ, ЦИК РФ
Зампред ЦИК рассказал об инцидентах в первый день голосования на выборах

Зампред ЦИК: в первый день выборов ящики для бюллетеней и сканеры залили краской

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкРабота Информационного центра ЦИК РФ
Работа Информационного центра ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Работа Информационного центра ЦИК РФ
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Несколько ЧП с порчей избирательных бюллетеней в ящиках для голосования и один - с порчей комплекса обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) произошли в первый день выборов президента РФ, сообщил замглавы ЦИК России Николай Булаев.
"У нас, к сожалению, произошло около пяти ЧП с тем, что портят бюллетени: ящик для голосования заливают (краской)... У нас есть случай порчи КОИБ - сканер заливают краской. Поэтому обращаю внимание: давайте не формально отнесемся к просьбе дежурства около ящиков для голосования и КОИБов, (дежурство) должно быть настоящим не со стороны смотрителя, а в непосредственной близости, не нарушая, конечно, тайны голосования. Но ситуация требует от нас собранности больше, чем когда бы то ни было", - сказал он в информцентре ЦИК.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Женщина вылила красящее вещество в урну с бюллетенями. Кадры с камеры видеонаблюдения
Появились кадры инцидента с краской на избирательном участке в Москве
Вчера, 14:10
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияСовет Федерации РФЦИК РФ
 
 
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