https://ria.ru/20240315/vybory-1933272667.html

Зампред ЦИК рассказал об инцидентах в первый день голосования на выборах

Зампред ЦИК рассказал об инцидентах в первый день голосования на выборах - РИА Новости, 15.03.2024

Зампред ЦИК рассказал об инцидентах в первый день голосования на выборах

Несколько ЧП с порчей избирательных бюллетеней в ящиках для голосования и один - с порчей комплекса обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) произошли в первый РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T15:55

2024-03-15T15:55

2024-03-15T15:55

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Несколько ЧП с порчей избирательных бюллетеней в ящиках для голосования и один - с порчей комплекса обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) произошли в первый день выборов президента РФ, сообщил замглавы ЦИК России Николай Булаев. "У нас, к сожалению, произошло около пяти ЧП с тем, что портят бюллетени: ящик для голосования заливают (краской)... У нас есть случай порчи КОИБ - сканер заливают краской. Поэтому обращаю внимание: давайте не формально отнесемся к просьбе дежурства около ящиков для голосования и КОИБов, (дежурство) должно быть настоящим не со стороны смотрителя, а в непосредственной близости, не нарушая, конечно, тайны голосования. Но ситуация требует от нас собранности больше, чем когда бы то ни было", - сказал он в информцентре ЦИК. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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