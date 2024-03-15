https://ria.ru/20240315/vybory-1933267034.html

Около трети жителей Чечни уже проголосовали на выборах президента

Около трети жителей Чечни уже проголосовали на выборах президента - РИА Новости, 15.03.2024

Около трети жителей Чечни уже проголосовали на выборах президента

Почти треть жителей Чечни проголосовали к 15.00 пятницы на выборах президента России, сообщили в республиканском избиркоме со ссылкой на ГАС "Выборы". РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T15:38

2024-03-15T15:38

2024-03-15T15:38

выборы президента россии — 2024

политика

россия

чеченская республика (чечня)

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Почти треть жителей Чечни проголосовали к 15.00 пятницы на выборах президента России, сообщили в республиканском избиркоме со ссылкой на ГАС "Выборы". "По данным Государственной автоматизированной системы "Выборы" (ГАС-Выборы), на 15.00 часов в голосовании приняли участие 269 030 избирателей, что составляет 32,93 % от общей численности избирателей в списках избирателей", - говорится в сообщении в Telegram-канале избиркома республики. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240304/vybory-1924317915.html

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политика, россия, чеченская республика (чечня)