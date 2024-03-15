https://ria.ru/20240315/vybory-1933265195.html
В МИД России заявили о попытках Украины повлиять на выборы в новых регионах
В МИД России заявили о попытках Украины повлиять на выборы в новых регионах - РИА Новости, 15.03.2024
В МИД России заявили о попытках Украины повлиять на выборы в новых регионах
МИД России внимательно отслеживает попытки Киева повлиять на избирательный процесс в новых регионах России, есть попытки распространения провокационной и... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T15:34
2024-03-15T15:34
2024-03-15T15:34
выборы президента россии — 2024
россия
родион мирошник
политика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933200275_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_789de0149db0414dbf50c812e0a09074.jpg
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. МИД России внимательно отслеживает попытки Киева повлиять на избирательный процесс в новых регионах России, есть попытки распространения провокационной и фейковой информации, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "Мы детально отслеживаем все, что сейчас происходит, связанное с попытками влияния на избирательный процесс", - сказал Мирошник. "Есть налеты дронов, обстрелы территорий, попытки в информационном поле создавать фейковые ресурсы, на которых распространяется провокационная информация о закрытии участков", - добавил он. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240315/terror-1933052545.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933200275_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e98de29f32e60734aded699b3828f8ce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, родион мирошник, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина
Выборы президента России — 2024, Россия, Родион Мирошник, Политика, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Украина
В МИД России заявили о попытках Украины повлиять на выборы в новых регионах
Мирошник: МИД следит за попытками Украины повлиять на выборы в новых регионах
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. МИД России внимательно отслеживает попытки Киева повлиять на избирательный процесс в новых регионах России, есть попытки распространения провокационной и фейковой информации, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Мы детально отслеживаем все, что сейчас происходит, связанное с попытками влияния на избирательный процесс", - сказал Мирошник.
"Есть налеты дронов, обстрелы территорий, попытки в информационном поле создавать фейковые ресурсы, на которых распространяется провокационная информация о закрытии участков", - добавил он.
Совет Федерации
назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий
, Николай Харитонов
, Владислав Даванков
и Владимир Путин
.
Запад переходит к открытому террору против России