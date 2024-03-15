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В МИД России заявили о попытках Украины повлиять на выборы в новых регионах - РИА Новости, 15.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
15:34 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/vybory-1933265195.html
В МИД России заявили о попытках Украины повлиять на выборы в новых регионах
В МИД России заявили о попытках Украины повлиять на выборы в новых регионах - РИА Новости, 15.03.2024
В МИД России заявили о попытках Украины повлиять на выборы в новых регионах
МИД России внимательно отслеживает попытки Киева повлиять на избирательный процесс в новых регионах России, есть попытки распространения провокационной и... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T15:34
2024-03-15T15:34
выборы президента россии — 2024
россия
родион мирошник
политика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
украина
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. МИД России внимательно отслеживает попытки Киева повлиять на избирательный процесс в новых регионах России, есть попытки распространения провокационной и фейковой информации, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "Мы детально отслеживаем все, что сейчас происходит, связанное с попытками влияния на избирательный процесс", - сказал Мирошник. "Есть налеты дронов, обстрелы территорий, попытки в информационном поле создавать фейковые ресурсы, на которых распространяется провокационная информация о закрытии участков", - добавил он. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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россия, родион мирошник, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина
Выборы президента России — 2024, Россия, Родион Мирошник, Политика, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Украина
В МИД России заявили о попытках Украины повлиять на выборы в новых регионах

Мирошник: МИД следит за попытками Украины повлиять на выборы в новых регионах

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкУрна для голосования на выборах президента России на избирательном участке в Макеевке
Урна для голосования на выборах президента России на избирательном участке в Макеевке - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Урна для голосования на выборах президента России на избирательном участке в Макеевке
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. МИД России внимательно отслеживает попытки Киева повлиять на избирательный процесс в новых регионах России, есть попытки распространения провокационной и фейковой информации, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Мы детально отслеживаем все, что сейчас происходит, связанное с попытками влияния на избирательный процесс", - сказал Мирошник.
"Есть налеты дронов, обстрелы территорий, попытки в информационном поле создавать фейковые ресурсы, на которых распространяется провокационная информация о закрытии участков", - добавил он.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Перед началом открытия информационного центра ЦИК России - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
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Выборы президента России — 2024РоссияРодион МирошникПолитикаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Украина
 
 
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