https://ria.ru/20240315/vybory-1933265195.html

В МИД России заявили о попытках Украины повлиять на выборы в новых регионах

В МИД России заявили о попытках Украины повлиять на выборы в новых регионах - РИА Новости, 15.03.2024

В МИД России заявили о попытках Украины повлиять на выборы в новых регионах

МИД России внимательно отслеживает попытки Киева повлиять на избирательный процесс в новых регионах России, есть попытки распространения провокационной и... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T15:34

2024-03-15T15:34

2024-03-15T15:34

выборы президента россии — 2024

россия

родион мирошник

политика

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

украина

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. МИД России внимательно отслеживает попытки Киева повлиять на избирательный процесс в новых регионах России, есть попытки распространения провокационной и фейковой информации, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "Мы детально отслеживаем все, что сейчас происходит, связанное с попытками влияния на избирательный процесс", - сказал Мирошник. "Есть налеты дронов, обстрелы территорий, попытки в информационном поле создавать фейковые ресурсы, на которых распространяется провокационная информация о закрытии участков", - добавил он. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240315/terror-1933052545.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, родион мирошник, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина