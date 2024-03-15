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Мосизбирком рассказал о количестве бюллетеней в урне, куда вылили жидкость
Мосизбирком рассказал о количестве бюллетеней в урне, куда вылили жидкость - РИА Новости, 15.03.2024
Мосизбирком рассказал о количестве бюллетеней в урне, куда вылили жидкость
Порядка 100 бюллетеней находилось в урне для голосования в Москве, которую пришлось опечатать после того, как женщина вылила туда красящую жидкость, сообщил РИА РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T15:30
2024-03-15T15:30
2024-03-15T15:30
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Порядка 100 бюллетеней находилось в урне для голосования в Москве, которую пришлось опечатать после того, как женщина вылила туда красящую жидкость, сообщил РИА Новости заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут. Ранее столичный ГСУСК сообщил, что на избирательном участке в Москве женщина вылила красящее вещество в урну для бюллетеней, возбуждено уголовное дело. В Общественном штабе по наблюдению за выборами отметили, что на записи с камер видеонаблюдения видно, что женщина вылила какую-то жидкость, похожую на зеленку, в ящик для голосования. В штабе добавили, что ящик опечатали, голосование на данном участке продолжается штатно в другую урну. "Порядка 100 штук", - сообщил Реут, отвечая на вопрос, сколько бюллетеней находилось в опечатанной урне. Отдать свой голос за главу государства в Москве можно несколькими способами. Избиратели смогут прийти на участок и проголосовать либо бумажным бюллетенем, либо с помощью терминалов электронного голосования. А граждане, у которых есть полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы и постоянная регистрация в столице, смогут проголосовать в любое время дистанционно на elec.mos.ru. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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цик рф, совет федерации рф, мосгоризбирком, николай харитонов, дмитрий реут , леонид слуцкий (политик), москва, политика, выборы президента рф
Выборы президента России — 2024, ЦИК РФ, Совет Федерации РФ, Мосгоризбирком, Николай Харитонов, Дмитрий Реут , Леонид Слуцкий (политик), Москва, Политика, Выборы президента РФ
Мосизбирком рассказал о количестве бюллетеней в урне, куда вылили жидкость
Реут: в Москве в урне, куда вылили жидкость, находилось около ста бюллетеней
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Порядка 100 бюллетеней находилось в урне для голосования в Москве, которую пришлось опечатать после того, как женщина вылила туда красящую жидкость, сообщил РИА Новости заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
Ранее столичный ГСУСК сообщил, что на избирательном участке в Москве женщина вылила красящее вещество в урну для бюллетеней, возбуждено уголовное дело. В Общественном штабе по наблюдению за выборами отметили, что на записи с камер видеонаблюдения видно, что женщина вылила какую-то жидкость, похожую на зеленку, в ящик для голосования. В штабе добавили, что ящик опечатали, голосование на данном участке продолжается штатно в другую урну.
Выборы президента России в 2024 году. Особенности избирательной кампании
"Порядка 100 штук", - сообщил Реут, отвечая на вопрос, сколько бюллетеней находилось в опечатанной урне.
Отдать свой голос за главу государства в Москве можно несколькими способами. Избиратели смогут прийти на участок и проголосовать либо бумажным бюллетенем, либо с помощью терминалов электронного голосования. А граждане, у которых есть полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы и постоянная регистрация в столице, смогут проголосовать в любое время дистанционно на elec.mos.ru.
Совет Федерации
назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ
кандидата: Леонид Слуцкий
, Николай Харитонов
, Владислав Даванков
и Владимир Путин
.