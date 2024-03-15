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В Калмыкии девушка пришла на избирательный участок в национальном костюме - РИА Новости, 15.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
15:23 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/vybory-1933259363.html
В Калмыкии девушка пришла на избирательный участок в национальном костюме
В Калмыкии девушка пришла на избирательный участок в национальном костюме - РИА Новости, 15.03.2024
В Калмыкии девушка пришла на избирательный участок в национальном костюме
Жительница Калмыкии Баина Таранова, которой в пятницу исполнилось 18 лет, пришла на избирательный участок в национальном костюме, сообщает администрация... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T15:23
2024-03-15T15:23
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ВОЛГОГРАД, 15 мар – РИА Новости. Жительница Калмыкии Баина Таранова, которой в пятницу исполнилось 18 лет, пришла на избирательный участок в национальном костюме, сообщает администрация Лаганского района республики. "Говорят, что совместный поход на избирательный участок – это часть патриотического воспитания. Так и у семьи Тарановых сегодня праздник - впервые голосует дочь Баина, у которой еще и день рождения!", - сообщила администрация Лаганского района в своем Telegram-канале. Власти разметили фото и видео девушки в национальном костюме, Баина сообщила, что за первое участие в выборах ей сделали подарок. В пятницу в 8.00 в Калмыкии открылись 227 избирательных участков. В выборах смогут принять участие более 203 тысяч избирателей региона. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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выборы президента рф, политика, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф, цик рф
Выборы президента России — 2024, Выборы президента РФ, Политика, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Владислав Даванков, Совет Федерации РФ, ЦИК РФ
В Калмыкии девушка пришла на избирательный участок в национальном костюме

В Калмыкии впервые голосующая девушка пришла на участок в национальном костюме

© Фото : Лаганский район/TelegramСемья Тарановых на избирательном участке в Лаганском районе
Семья Тарановых на избирательном участке в Лаганском районе - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© Фото : Лаганский район/Telegram
Семья Тарановых на избирательном участке в Лаганском районе
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 15 мар – РИА Новости. Жительница Калмыкии Баина Таранова, которой в пятницу исполнилось 18 лет, пришла на избирательный участок в национальном костюме, сообщает администрация Лаганского района республики.
"Говорят, что совместный поход на избирательный участок – это часть патриотического воспитания. Так и у семьи Тарановых сегодня праздник - впервые голосует дочь Баина, у которой еще и день рождения!", - сообщила администрация Лаганского района в своем Telegram-канале.
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Власти разметили фото и видео девушки в национальном костюме, Баина сообщила, что за первое участие в выборах ей сделали подарок.
В пятницу в 8.00 в Калмыкии открылись 227 избирательных участков. В выборах смогут принять участие более 203 тысяч избирателей региона.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024Выборы президента РФПолитикаЛеонид Слуцкий (политик)Николай ХаритоновВладислав ДаванковСовет Федерации РФЦИК РФ
 
 
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