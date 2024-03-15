https://ria.ru/20240315/vybory-1933259363.html
В Калмыкии девушка пришла на избирательный участок в национальном костюме
В Калмыкии девушка пришла на избирательный участок в национальном костюме - РИА Новости, 15.03.2024
В Калмыкии девушка пришла на избирательный участок в национальном костюме
Жительница Калмыкии Баина Таранова, которой в пятницу исполнилось 18 лет, пришла на избирательный участок в национальном костюме, сообщает администрация... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T15:23
2024-03-15T15:23
2024-03-15T15:23
выборы президента россии — 2024
выборы президента рф
политика
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
владислав даванков
совет федерации рф
цик рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933257773_0:389:960:929_1920x0_80_0_0_124de6a677bb7f47b9150ad03e7df6bd.jpg
ВОЛГОГРАД, 15 мар – РИА Новости. Жительница Калмыкии Баина Таранова, которой в пятницу исполнилось 18 лет, пришла на избирательный участок в национальном костюме, сообщает администрация Лаганского района республики. "Говорят, что совместный поход на избирательный участок – это часть патриотического воспитания. Так и у семьи Тарановых сегодня праздник - впервые голосует дочь Баина, у которой еще и день рождения!", - сообщила администрация Лаганского района в своем Telegram-канале. Власти разметили фото и видео девушки в национальном костюме, Баина сообщила, что за первое участие в выборах ей сделали подарок. В пятницу в 8.00 в Калмыкии открылись 227 избирательных участков. В выборах смогут принять участие более 203 тысяч избирателей региона. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240304/vybory-1924317915.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933257773_0:228:960:948_1920x0_80_0_0_586e844e0d7859d6bcbf387b9d80e478.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
выборы президента рф, политика, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф, цик рф
Выборы президента России — 2024, Выборы президента РФ, Политика, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Владислав Даванков, Совет Федерации РФ, ЦИК РФ
В Калмыкии девушка пришла на избирательный участок в национальном костюме
В Калмыкии впервые голосующая девушка пришла на участок в национальном костюме