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Явка избирателей на выборах президента достигла 13,57 процента
Явка избирателей на выборах президента достигла 13,57 процента - РИА Новости, 15.03.2024
Явка избирателей на выборах президента достигла 13,57 процента
Явка избирателей на президентских выборах в России к 15:06 мск первого дня голосования составила 13,57%, данные приводит сайт ЦИК. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T15:09
2024-03-15T15:09
2024-03-15T15:23
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Явка избирателей на президентских выборах в России к 15:06 мск первого дня голосования составила 13,57%, данные приводит сайт ЦИК.На выборах 2018 года, когда голосование проходило в один день, явка к 10:00 мск составляла 16,55%, к полудню — 34,72%, к 17.00 мск — 51,9%. Общая явка превысила 67%.Избирательные участки работают по всей стране. Первые из них открылись накануне в 23:00 мск на Камчатке и Чукотке. В 9:00 пятницы заработали пункты для голосования в самом западном регионе России — Калининградской области.Досрочно приняли участие в выборах почти 2,6 миллиона россиян.Более полутора миллионов человек уже проголосовали дистанционно. Всего участвовать в выборах таким образом планируют около пяти миллионов.
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Выборы президента России — 2024, Выборы президента РФ, Россия, Политика, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Владислав Даванков, Совет Федерации РФ
Явка избирателей на выборах президента достигла 13,57 процента
ЦИК: явка избирателей на выборах президента РФ достигла 13,57 процента