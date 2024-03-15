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Явка избирателей на выборах президента достигла 13,57 процента - РИА Новости, 15.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
15:09 15.03.2024 (обновлено: 15:23 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/vybory-1933252728.html
Явка избирателей на выборах президента достигла 13,57 процента
Явка избирателей на выборах президента достигла 13,57 процента - РИА Новости, 15.03.2024
Явка избирателей на выборах президента достигла 13,57 процента
Явка избирателей на президентских выборах в России к 15:06 мск первого дня голосования составила 13,57%, данные приводит сайт ЦИК. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T15:09
2024-03-15T15:23
выборы президента россии — 2024
выборы президента рф
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николай харитонов
владислав даванков
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Явка избирателей на президентских выборах в России к 15:06 мск первого дня голосования составила 13,57%, данные приводит сайт ЦИК.На выборах 2018 года, когда голосование проходило в один день, явка к 10:00 мск составляла 16,55%, к полудню — 34,72%, к 17.00 мск — 51,9%. Общая явка превысила 67%.Избирательные участки работают по всей стране. Первые из них открылись накануне в 23:00 мск на Камчатке и Чукотке. В 9:00 пятницы заработали пункты для голосования в самом западном регионе России — Калининградской области.Досрочно приняли участие в выборах почти 2,6 миллиона россиян.Более полутора миллионов человек уже проголосовали дистанционно. Всего участвовать в выборах таким образом планируют около пяти миллионов.
https://ria.ru/20240304/vybory-1924317915.html
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выборы президента рф, россия, политика, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Выборы президента РФ, Россия, Политика, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Владислав Даванков, Совет Федерации РФ
Явка избирателей на выборах президента достигла 13,57 процента

ЦИК: явка избирателей на выборах президента РФ достигла 13,57 процента

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкВыборы президента РФ
Выборы президента РФ - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Явка избирателей на президентских выборах в России к 15:06 мск первого дня голосования составила 13,57%, данные приводит сайт ЦИК.
На выборах 2018 года, когда голосование проходило в один день, явка к 10:00 мск составляла 16,55%, к полудню — 34,72%, к 17.00 мск — 51,9%. Общая явка превысила 67%.
Билборд с информацией о датах выборов президента России - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Выборы президента России в 2024 году. Особенности избирательной кампании
4 марта, 16:11
Избирательные участки работают по всей стране. Первые из них открылись накануне в 23:00 мск на Камчатке и Чукотке. В 9:00 пятницы заработали пункты для голосования в самом западном регионе России — Калининградской области.

На пост президента претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

Досрочно приняли участие в выборах почти 2,6 миллиона россиян.
Более полутора миллионов человек уже проголосовали дистанционно. Всего участвовать в выборах таким образом планируют около пяти миллионов.
 
Выборы президента России — 2024Выборы президента РФРоссияПолитикаЛеонид Слуцкий (политик)Николай ХаритоновВладислав ДаванковСовет Федерации РФ
 
 
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