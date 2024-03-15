Рейтинг@Mail.ru
Министр юстиции проголосовал на выборах президента на участке в Подмосковье - РИА Новости, 15.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип президентских выборов 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
14:44 15.03.2024 (обновлено: 14:47 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/vybory-1933241592.html
Министр юстиции проголосовал на выборах президента на участке в Подмосковье
Министр юстиции проголосовал на выборах президента на участке в Подмосковье - РИА Новости, 15.03.2024
Министр юстиции проголосовал на выборах президента на участке в Подмосковье
Министр юстиции РФ Константин Чуйченко проголосовал на выборах президента России на избирательном участке в Московской области, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T14:44
2024-03-15T14:47
выборы президента россии — 2024
выборы президента рф
политика
россия
московская область (подмосковье)
константин чуйченко
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933241965_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c8e8a58bf4a479411d482b8670247c26.jpg
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Министр юстиции РФ Константин Чуйченко проголосовал на выборах президента России на избирательном участке в Московской области, сообщает пресс-служба ведомства. "Министр юстиции Константин Чуйченко сегодня проголосовал на избирательном участке в Московской области", - говорится в сообщении. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240304/vybory-1924317915.html
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933241965_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_c44de3d3266e761b3787f3ee79843eb9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
выборы президента рф, политика, россия, московская область (подмосковье), константин чуйченко, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Выборы президента РФ, Политика, Россия, Московская область (Подмосковье), Константин Чуйченко, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Совет Федерации РФ
Министр юстиции проголосовал на выборах президента на участке в Подмосковье

Министр юстиции Чуйченко проголосовал на выборах на участке в Подмосковье

© Фото : Официальный новостной канал Минюста РоссииКонстантин Чуйченко голосует на выборах президента России
Константин Чуйченко голосует на выборах президента России - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© Фото : Официальный новостной канал Минюста России
Константин Чуйченко голосует на выборах президента России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Министр юстиции РФ Константин Чуйченко проголосовал на выборах президента России на избирательном участке в Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.
"Министр юстиции Константин Чуйченко сегодня проголосовал на избирательном участке в Московской области", - говорится в сообщении.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Билборд с информацией о датах выборов президента России - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Выборы президента России в 2024 году. Особенности избирательной кампании
4 марта, 16:11
 
Выборы президента России — 2024Выборы президента РФПолитикаРоссияМосковская область (Подмосковье)Константин ЧуйченкоЛеонид Слуцкий (политик)Николай ХаритоновСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала