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Министр юстиции проголосовал на выборах президента на участке в Подмосковье
Министр юстиции проголосовал на выборах президента на участке в Подмосковье - РИА Новости, 15.03.2024
Министр юстиции проголосовал на выборах президента на участке в Подмосковье
Министр юстиции РФ Константин Чуйченко проголосовал на выборах президента России на избирательном участке в Московской области, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T14:44
2024-03-15T14:44
2024-03-15T14:47
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Министр юстиции РФ Константин Чуйченко проголосовал на выборах президента России на избирательном участке в Московской области, сообщает пресс-служба ведомства. "Министр юстиции Константин Чуйченко сегодня проголосовал на избирательном участке в Московской области", - говорится в сообщении. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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Выборы президента России — 2024, Выборы президента РФ, Политика, Россия, Московская область (Подмосковье), Константин Чуйченко, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Совет Федерации РФ
Министр юстиции проголосовал на выборах президента на участке в Подмосковье
Министр юстиции Чуйченко проголосовал на выборах на участке в Подмосковье