https://ria.ru/20240315/vybory-1933241592.html

Министр юстиции проголосовал на выборах президента на участке в Подмосковье

Министр юстиции проголосовал на выборах президента на участке в Подмосковье - РИА Новости, 15.03.2024

Министр юстиции проголосовал на выборах президента на участке в Подмосковье

Министр юстиции РФ Константин Чуйченко проголосовал на выборах президента России на избирательном участке в Московской области, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T14:44

2024-03-15T14:44

2024-03-15T14:47

выборы президента россии — 2024

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россия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Министр юстиции РФ Константин Чуйченко проголосовал на выборах президента России на избирательном участке в Московской области, сообщает пресс-служба ведомства. "Министр юстиции Константин Чуйченко сегодня проголосовал на избирательном участке в Московской области", - говорится в сообщении. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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выборы президента рф, политика, россия, московская область (подмосковье), константин чуйченко, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф