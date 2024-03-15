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Явка на выборах президента превысила десять процентов к 14:37 мск

Явка на выборах президента превысила десять процентов к 14:37 мск - РИА Новости, 15.03.2024

Явка на выборах президента превысила десять процентов к 14:37 мск

Явка на выборах президента к 14:37 мск первого дня голосования составила 10,4 процента, следует из данных на сайте Центризбиркома. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T14:39

2024-03-15T14:39

2024-03-15T14:56

выборы президента россии — 2024

камчатка

россия

чукотка

политика

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Явка на выборах президента к 14:37 мск первого дня голосования составила 10,4 процента, следует из данных на сайте Центризбиркома.Избирательные участки открылись по всей стране, первые из них заработали накануне в 23:00 мск на Камчатке и Чукотке. В 9:00 в пятницу открылись участки в самом западном регионе России — Калининградской области.Голосование продлится до 20:00 17 марта по местному времени.Досрочно приняли участие в выборах почти 2,6 миллиона россиян.Более полутора миллионов человек уже проголосовали дистанционно. Всего участвовать в выборах таким образом планируют около пяти миллионов россиян.

камчатка

россия

чукотка

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2024

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В России начались выборы президента 15 марта в России началось голосование на выборах президента, которое продлится три дня. Это первые президентские выборы, которые пройдут в многодневном формате. Список кандидатов состоит из четырех претендентов: вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, выдвинутого партией "Новые люди", лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, члена президиума ЦК КПРФ Николая Харитонова, а также действующего главы государства Владимира Путина, являющегося самовыдвиженцем. Всего в дни голосования организовано более 94 тысяч избирательных участков. Свои голоса уже отдали министр обороны России Сергей Шойгу, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, глава Крыма Сергей Аксенов и другие. 2024-03-15T14:39 true PT1M02S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

камчатка, россия, чукотка, политика