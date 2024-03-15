https://ria.ru/20240315/vybory-1933230703.html

В Волгоградской области на выборы пришел медведь Ванечка

В Волгоградской области на выборы пришел медведь Ванечка - РИА Новости, 15.03.2024

В Волгоградской области на выборы пришел медведь Ванечка

Житель Старополтавского района Волгоградской области пришел на избирательный участок в плюшевом костюме медведя, сообщает администрация района в своем... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T14:14

2024-03-15T14:14

2024-03-15T14:19

выборы президента россии — 2024

политика

волгоградская область

старополтавский район

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ВОЛГОГРАД, 15 мар – РИА Новости. Житель Старополтавского района Волгоградской области пришел на избирательный участок в плюшевом костюме медведя, сообщает администрация района в своем Telegram-канале. "На избирательном участке №3821 (Старополтавский район – ред.) появился медведь Ванечка. Мишке, конечно, трудно было пройти через рамку металлодетектора, но он это сделал", - сообщила администрация района. Власти не уточнили, кто скрывался под костюмом медведя, но, судя по размещенному видео, жителю выдали бюллетень по паспорту, после чего избиратель принял участие в голосовании. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240315/vybory-1933182851.html

волгоградская область

старополтавский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, волгоградская область, старополтавский район