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В Волгоградской области на выборы пришел медведь Ванечка - РИА Новости, 15.03.2024
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14:14 15.03.2024 (обновлено: 14:19 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/vybory-1933230703.html
В Волгоградской области на выборы пришел медведь Ванечка
В Волгоградской области на выборы пришел медведь Ванечка - РИА Новости, 15.03.2024
В Волгоградской области на выборы пришел медведь Ванечка
Житель Старополтавского района Волгоградской области пришел на избирательный участок в плюшевом костюме медведя, сообщает администрация района в своем... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T14:14
2024-03-15T14:19
выборы президента россии — 2024
политика
волгоградская область
старополтавский район
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ВОЛГОГРАД, 15 мар – РИА Новости. Житель Старополтавского района Волгоградской области пришел на избирательный участок в плюшевом костюме медведя, сообщает администрация района в своем Telegram-канале. "На избирательном участке №3821 (Старополтавский район – ред.) появился медведь Ванечка. Мишке, конечно, трудно было пройти через рамку металлодетектора, но он это сделал", - сообщила администрация района. Власти не уточнили, кто скрывался под костюмом медведя, но, судя по размещенному видео, жителю выдали бюллетень по паспорту, после чего избиратель принял участие в голосовании. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240315/vybory-1933182851.html
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политика, волгоградская область, старополтавский район
Выборы президента России — 2024, Политика, Волгоградская область, Старополтавский район
В Волгоградской области на выборы пришел медведь Ванечка

Мужчина в плюшевом костюме медведя пришел на выборы в Волгоградской области

© Фото : Администрация Старополтавского района/TelegramИзбиратель в костюме медведя на избирательном участке в Старополтавском районе
Избиратель в костюме медведя на избирательном участке в Старополтавском районе - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© Фото : Администрация Старополтавского района/Telegram
Избиратель в костюме медведя на избирательном участке в Старополтавском районе
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ВОЛГОГРАД, 15 мар – РИА Новости. Житель Старополтавского района Волгоградской области пришел на избирательный участок в плюшевом костюме медведя, сообщает администрация района в своем Telegram-канале.
"На избирательном участке №3821 (Старополтавский район – ред.) появился медведь Ванечка. Мишке, конечно, трудно было пройти через рамку металлодетектора, но он это сделал", - сообщила администрация района. Власти не уточнили, кто скрывался под костюмом медведя, но, судя по размещенному видео, жителю выдали бюллетень по паспорту, после чего избиратель принял участие в голосовании.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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Выборы президента России — 2024ПолитикаВолгоградская областьСтарополтавский район
 
 
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