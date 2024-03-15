https://ria.ru/20240315/vybory-1933230703.html
В Волгоградской области на выборы пришел медведь Ванечка
В Волгоградской области на выборы пришел медведь Ванечка - РИА Новости, 15.03.2024
В Волгоградской области на выборы пришел медведь Ванечка
Житель Старополтавского района Волгоградской области пришел на избирательный участок в плюшевом костюме медведя, сообщает администрация района в своем... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T14:14
2024-03-15T14:14
2024-03-15T14:19
выборы президента россии — 2024
политика
волгоградская область
старополтавский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933229968_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_202f703b2f5e1518aa9835062083e776.jpg
ВОЛГОГРАД, 15 мар – РИА Новости. Житель Старополтавского района Волгоградской области пришел на избирательный участок в плюшевом костюме медведя, сообщает администрация района в своем Telegram-канале. "На избирательном участке №3821 (Старополтавский район – ред.) появился медведь Ванечка. Мишке, конечно, трудно было пройти через рамку металлодетектора, но он это сделал", - сообщила администрация района. Власти не уточнили, кто скрывался под костюмом медведя, но, судя по размещенному видео, жителю выдали бюллетень по паспорту, после чего избиратель принял участие в голосовании. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240315/vybory-1933182851.html
волгоградская область
старополтавский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933229968_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_9d8039fe99245a7435d0c7e03708b667.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, волгоградская область, старополтавский район
Выборы президента России — 2024, Политика, Волгоградская область, Старополтавский район
В Волгоградской области на выборы пришел медведь Ванечка
Мужчина в плюшевом костюме медведя пришел на выборы в Волгоградской области