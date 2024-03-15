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Явка избирателей на выборах в Омской области достигла 26,7 процента

Явка избирателей на выборах в Омской области достигла 26,7 процента - РИА Новости, 15.03.2024

Явка избирателей на выборах в Омской области достигла 26,7 процента

На территории Омской области явка к 15.00 (12.00 мск) составила 26,7% избирателей, это более четверти зарегистрированных избирателей, сообщили в Telegram-канале РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T14:11

2024-03-15T14:11

2024-03-15T14:11

выборы президента россии — 2024

выборы президента рф

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владислав даванков

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омская область

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ОМСК, 15 мар — РИА Новости. На территории Омской области явка к 15.00 (12.00 мск) составила 26,7% избирателей, это более четверти зарегистрированных избирателей, сообщили в Telegram-канале регионального избиркома. В Омской области в голосовании смогут принять участие почти 1,5 миллиона человек. В регионе работают 1685 постоянных избирательных участков — 461 в Омске и 1224 в области. Также образованы 36 временных избирательных участков. "В Омской области проголосовали более 385 тысяч человек. Это более четверти (26,79%) от всех зарегистрированных на территории региона избирателей. Явка по городу составила 21,43%, в районах - 35,24%", - сообщили в облизбиркоме. В Омске в лидерах - Ленинский округ с явкой 23,41%. А в двух районах Омской области проголосовали почти половина избирателей. Это Оконешниковский район – 48,12% и Крутинский – 49,26%. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. В прошлый раз президента в России выбирали в 2018 году. Явка по Омской области тогда составила 60,5%.

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выборы президента рф, совет федерации рф, владислав даванков, леонид слуцкий (политик), омская область, политика, омск, россия, николай харитонов