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Губернатор Орловской области проголосовал на выборах президента России

Губернатор Орловской области проголосовал на выборах президента России - РИА Новости, 15.03.2024

Губернатор Орловской области проголосовал на выборах президента России

Губернатор Орловской области Андрей Клычков вместе с супругой проголосовал на выборах президента России и призвал жителей прийти на выборы. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T14:06

2024-03-15T14:06

2024-03-15T14:12

выборы президента россии — 2024

политика

россия

орловская область

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Губернатор Орловской области Андрей Клычков вместе с супругой проголосовал на выборах президента России и призвал жителей прийти на выборы. "Вместе с супругой принял участие в голосовании, сделали свой выбор в пользу развития страны. Это, безусловно, важнейшее общественно-политическое событие в жизни государства, и мне приятно видеть, как активно в нем участвуют наши жители. Это примеры личного соучастия, неравнодушия и понимания ответственности за судьбу родины", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Клычков подчеркнул, что на избирательных участках все организовано в строгом соответствии с законодательством и соблюдены все меры безопасности. Он отметил, что на участки жители приходят семьями и с друзьями, чтобы выразить свою гражданскую и патриотическую позицию. "Несмотря на современные вызовы, мы остаемся едиными и сплоченным народом. Приглашаю всех жителей региона прийти на выборы и проголосовать! Уверен, что все вместе мы сделаем нашу страну благополучной и сильной!" – добавил Клычков. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование продлится три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

россия

орловская область

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политика, россия, орловская область