https://ria.ru/20240315/vybory-1933224433.html

Явка на выборах президента превысила семь процентов к 13:20 мск

Явка на выборах президента превысила семь процентов к 13:20 мск - РИА Новости, 15.03.2024

Явка на выборах президента превысила семь процентов к 13:20 мск

Явка на выборах президента к 13:22 мск первого дня голосования составила 7,36 процента, следует из данных на сайте Центризбиркома. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T13:58

2024-03-15T13:58

2024-03-15T14:09

выборы президента россии — 2024

политика

россия

цик рф

чукотка

камчатка

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933186705_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_268ed35da4687e754f3dd78c92a20aa0.jpg

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Явка на выборах президента к 13:22 мск первого дня голосования составила 7,36 процента, следует из данных на сайте Центризбиркома.Избирательные участки открылись уже по всей стране, первые из них заработали накануне в 23:00 мск на Камчатке и Чукотке. В 09:00 пятницы открылись участки в самом западном регионе России — Калининградской области.Голосование продлится до 20:00 17 марта по местному времени.Досрочно приняли участие в выборах почти 2,6 миллиона россиян.Более полутора миллионов человек уже проголосовали дистанционно. Всего участвовать в выборах таким образом планируют около пяти миллионов россиян.

https://ria.ru/20240315/golosovanie-1932701177.html

россия

чукотка

камчатка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, цик рф, чукотка, камчатка