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Явка на выборах президента превысила семь процентов к 13:20 мск - РИА Новости, 15.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
13:58 15.03.2024 (обновлено: 14:09 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/vybory-1933224433.html
Явка на выборах президента превысила семь процентов к 13:20 мск
Явка на выборах президента превысила семь процентов к 13:20 мск - РИА Новости, 15.03.2024
Явка на выборах президента превысила семь процентов к 13:20 мск
Явка на выборах президента к 13:22 мск первого дня голосования составила 7,36 процента, следует из данных на сайте Центризбиркома. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T13:58
2024-03-15T14:09
выборы президента россии — 2024
политика
россия
цик рф
чукотка
камчатка
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Явка на выборах президента к 13:22 мск первого дня голосования составила 7,36 процента, следует из данных на сайте Центризбиркома.Избирательные участки открылись уже по всей стране, первые из них заработали накануне в 23:00 мск на Камчатке и Чукотке. В 09:00 пятницы открылись участки в самом западном регионе России — Калининградской области.Голосование продлится до 20:00 17 марта по местному времени.Досрочно приняли участие в выборах почти 2,6 миллиона россиян.Более полутора миллионов человек уже проголосовали дистанционно. Всего участвовать в выборах таким образом планируют около пяти миллионов россиян.
https://ria.ru/20240315/golosovanie-1932701177.html
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политика, россия, цик рф, чукотка, камчатка
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, ЦИК РФ, Чукотка, Камчатка
Явка на выборах президента превысила семь процентов к 13:20 мск

ЦИК: явка на выборах президента составила 7,36 процента к 13:20 мск

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЖенщина принимает участие в голосовании на выборах президента России
Женщина принимает участие в голосовании на выборах президента России - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Женщина принимает участие в голосовании на выборах президента России
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Явка на выборах президента к 13:22 мск первого дня голосования составила 7,36 процента, следует из данных на сайте Центризбиркома.
Избирательные участки открылись уже по всей стране, первые из них заработали накануне в 23:00 мск на Камчатке и Чукотке. В 09:00 пятницы открылись участки в самом западном регионе России — Калининградской области.
Как проходит трехдневное голосование на выборах президента
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Избирательные участки уже открылись по всей стране.

Мужчина голосует на выборах президента России на избирательном участке №4127 во Владивостоке

Избирательные участки уже открылись по всей стране.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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1 из 18
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Первыми проголосовали в четверг в 23:00 мск жители Камчатского края и Чукотского автономного округа.

Люди регистрируются перед началом голосования на выборах президента России на избирательном участке №4124 во Владивостоке

Первыми проголосовали в четверг в 23:00 мск жители Камчатского края и Чукотского автономного округа.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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2 из 18
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Последними в стране открылись избирательные участки в Калининградской области — в пятницу в 9:00 по Москве.

Выборы президента России

Последними в стране открылись избирательные участки в Калининградской области — в пятницу в 9:00 по Москве.

© РИА Новости / Максим Блинов
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3 из 18
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Участки будут работать 15, 16 и 17 марта.

На фото — губернатор Приморского края Олег Кожемяко с супругой Ириной Герасименко голосуют во Владивостоке.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко с супругой Ириной Герасименко голосуют на выборах президента России на избирательном участке №4127 во Владивостоке

Участки будут работать 15, 16 и 17 марта.

На фото — губернатор Приморского края Олег Кожемяко с супругой Ириной Герасименко голосуют во Владивостоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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4 из 18
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

В этом году на выборах главы государства впервые примут участие избиратели из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Мужчина голосует на выборах президента России на избирательном участке в Москве

В этом году на выборах главы государства впервые примут участие избиратели из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

© РИА Новости / Максим Блинов
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5 из 18
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Избиркомы в новых регионах самостоятельно устанавливают перечень документов, которые необходимы при голосовании для идентификации избирателя.

Девушка голосует на выборах президента России на избирательном участке №2149 в Москве

Избиркомы в новых регионах самостоятельно устанавливают перечень документов, которые необходимы при голосовании для идентификации избирателя.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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6 из 18
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

В Запорожской области пока стартовал только подомовой обход избирателей в городах и поселках городского типа членами участковых избирательных комиссий с бюллетенями и ящиками для голосования, а стационарные избирательные участки откроются уже в воскресенье, 17 марта.

Женщина голосует на выборах президента России на избирательном участке в Москве

В Запорожской области пока стартовал только подомовой обход избирателей в городах и поселках городского типа членами участковых избирательных комиссий с бюллетенями и ящиками для голосования, а стационарные избирательные участки откроются уже в воскресенье, 17 марта.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
7 из 18
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Ранее во всех четырех субъектах прошло досрочное голосование.

Женщина голосует на выборах президента России на избирательном участке в Луганске

Ранее во всех четырех субъектах прошло досрочное голосование.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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8 из 18
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Военнослужащий Тихоокеанского флота голосует на избирательном участке №502 во Владивостоке.

Военнослужащий Тихоокеанского флота голосует на выборах президента России на избирательном участке №502 во Владивостоке

Военнослужащий Тихоокеанского флота голосует на избирательном участке №502 во Владивостоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
9 из 18
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

По всей стране открылись более 94 тысяч избирательных участков.

Женщина голосует на выборах президента РФ в присутствии иностранных наблюдателей на избирательном участке в Геническе

По всей стране открылись более 94 тысяч избирательных участков.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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10 из 18
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Изготовлено около 113,5 миллиона бюллетеней.

Мужчина голосует на выборах президента России на избирательном участке в корпусе Новосибирского государственного университета

Изготовлено около 113,5 миллиона бюллетеней.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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11 из 18
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Девушка и курсанты Казанского танкового училища голосуют на выборах президента на избирательном участке №340 в Казани.

Девушка и курсанты Казанского танкового училища голосуют на выборах президента России на избирательном участке №340 в Казани

Девушка и курсанты Казанского танкового училища голосуют на выборах президента на избирательном участке №340 в Казани.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
12 из 18
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Более миллиона россиян воспользовались дистанционным электронным голосованием, оно доступно жителям 29 регионов.

Девушка голосует на выборах президента России на одном из избирательных участков в Новосибирске

Более миллиона россиян воспользовались дистанционным электронным голосованием, оно доступно жителям 29 регионов.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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13 из 18
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Досрочно проголосовали почти 2,6 миллиона избирателей.

Люди голосуют на выборах президента России на избирательном участке в Доме ученых СО РАН в Академгородке в Новосибирске

Досрочно проголосовали почти 2,6 миллиона избирателей.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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14 из 18
© РИА Новости / Андрей Сорокин | Перейти в медиабанк

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев голосует на избирательном участке в Якутске.

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев голосует на выборах президента России на избирательном участке в Якутске

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев голосует на избирательном участке в Якутске.

© РИА Новости / Андрей Сорокин
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15 из 18
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

С выбором определились главы многих российских регионов: Белгородской, Волгоградской, Кировской, Херсонской, Астраханской, Челябинской, Тюменской, Омской, Амурской, Магаданской областей, Камчатского, Ставропольского и Забайкальского краев, Санкт-Петербурга, Крыма.

Бюллетени в урне для голосования на выборах президента России на одном из избирательных участков в Новосибирске

С выбором определились главы многих российских регионов: Белгородской, Волгоградской, Кировской, Херсонской, Астраханской, Челябинской, Тюменской, Омской, Амурской, Магаданской областей, Камчатского, Ставропольского и Забайкальского краев, Санкт-Петербурга, Крыма.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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16 из 18
© РИА Новости / Наталья Горшкова | Перейти в медиабанк

Девушка голосует на выборах президента России на избирательном участке №2059 (в здании средней школы №69) в Тюмени.

Девушка голосует на выборах президента РФ на избирательном участке №2059 (в здании средней школы №69) в Тюмени

Девушка голосует на выборах президента России на избирательном участке №2059 (в здании средней школы №69) в Тюмени.

© РИА Новости / Наталья Горшкова
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17 из 18
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников голосует на одном из избирательных участков в Новосибирске.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников голосует на выборах президента России на одном из избирательных участков в Новосибирске

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников голосует на одном из избирательных участков в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
18 из 18

Избирательные участки уже открылись по всей стране.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
1 из 18

Первыми проголосовали в четверг в 23:00 мск жители Камчатского края и Чукотского автономного округа.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
2 из 18

Последними в стране открылись избирательные участки в Калининградской области — в пятницу в 9:00 по Москве.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
3 из 18

Участки будут работать 15, 16 и 17 марта.

На фото — губернатор Приморского края Олег Кожемяко с супругой Ириной Герасименко голосуют во Владивостоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
4 из 18

В этом году на выборах главы государства впервые примут участие избиратели из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
5 из 18

Избиркомы в новых регионах самостоятельно устанавливают перечень документов, которые необходимы при голосовании для идентификации избирателя.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
6 из 18

В Запорожской области пока стартовал только подомовой обход избирателей в городах и поселках городского типа членами участковых избирательных комиссий с бюллетенями и ящиками для голосования, а стационарные избирательные участки откроются уже в воскресенье, 17 марта.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
7 из 18

Ранее во всех четырех субъектах прошло досрочное голосование.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
8 из 18

Военнослужащий Тихоокеанского флота голосует на избирательном участке №502 во Владивостоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
9 из 18

По всей стране открылись более 94 тысяч избирательных участков.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
10 из 18

Изготовлено около 113,5 миллиона бюллетеней.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
11 из 18

Девушка и курсанты Казанского танкового училища голосуют на выборах президента на избирательном участке №340 в Казани.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
12 из 18

Более миллиона россиян воспользовались дистанционным электронным голосованием, оно доступно жителям 29 регионов.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
13 из 18

Досрочно проголосовали почти 2,6 миллиона избирателей.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
14 из 18

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев голосует на избирательном участке в Якутске.

© РИА Новости / Андрей Сорокин
Перейти в медиабанк
15 из 18

С выбором определились главы многих российских регионов: Белгородской, Волгоградской, Кировской, Херсонской, Астраханской, Челябинской, Тюменской, Омской, Амурской, Магаданской областей, Камчатского, Ставропольского и Забайкальского краев, Санкт-Петербурга, Крыма.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
16 из 18

Девушка голосует на выборах президента России на избирательном участке №2059 (в здании средней школы №69) в Тюмени.

© РИА Новости / Наталья Горшкова
Перейти в медиабанк
17 из 18

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников голосует на одном из избирательных участков в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
18 из 18
Голосование продлится до 20:00 17 марта по местному времени.
Досрочно приняли участие в выборах почти 2,6 миллиона россиян.
Сотрудник территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования участвует в демонстрации процедуры дистанционного электронного голосования на выборах президента РФ - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
Дистанционное голосование в России
Вчера, 02:12
Более полутора миллионов человек уже проголосовали дистанционно. Всего участвовать в выборах таким образом планируют около пяти миллионов россиян.

На пост президента претендуют четыре зарегистрированных ЦИК кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияЦИК РФЧукоткаКамчатка
 
 
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