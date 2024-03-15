https://ria.ru/20240315/vybory-1933218406.html

В Москве зафиксировали рекордно высокую явку на голосование

В Москве зафиксировали рекордно высокую явку на голосование - РИА Новости, 15.03.2024

В Москве зафиксировали рекордно высокую явку на голосование

Интерес к голосованию в Москве настолько высок, что цифры по явке бьют рекорды предыдущих годов, сообщил журналистам заместитель руководителя Общественного... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T13:44

2024-03-15T13:44

2024-03-15T13:44

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Интерес к голосованию в Москве настолько высок, что цифры по явке бьют рекорды предыдущих годов, сообщил журналистам заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами президента России в Москве Александр Асафов. "Важно отметить, что интерес к голосованию настолько высокий, что те цифры по явке, которые мы сейчас видим, они, конечно, бьют рекорды предыдущих годов", - сказал Асафов. Он отметил, что сейчас задержки при онлайн-голосовании не наблюдается. Отдать свой голос за главу государства в Москве можно несколькими способами. Избиратели смогут прийти на участок и проголосовать либо бумажным бюллетенем, либо с помощью терминалов электронного голосования. А граждане, у которых есть полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы и постоянная регистрация в столице, смогут проголосовать в любое время дистанционно на elec.mos.ru. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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политика, москва, россия