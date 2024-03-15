https://ria.ru/20240315/vybory-1933207624.html

В Дагестане 94-летний ветеран боевых действий проголосовал на выборах

В Дагестане 94-летний ветеран боевых действий проголосовал на выборах - РИА Новости, 15.03.2024

В Дагестане 94-летний ветеран боевых действий проголосовал на выборах

Ветеран МВД и боевых действий из Казбековского района Дагестана Заирбег Усманов в свои 94 года пришел на избирательный участок, чтобы проголосовать на выборах... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T13:25

2024-03-15T13:25

2024-03-15T13:25

выборы президента россии — 2024

политика

казбековский район

россия

республика дагестан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933192306_78:75:877:524_1920x0_80_0_0_82ccdc19b7d3934794288aa6c03d3501.jpg

МАХАЧКАЛА, 15 мар — РИА Новости. Ветеран МВД и боевых действий из Казбековского района Дагестана Заирбег Усманов в свои 94 года пришел на избирательный участок, чтобы проголосовать на выборах президента России, сообщает Telegram-канал районной администрации. "Ветеран МВД и боевых действий Заирбег Усманов проголосовал на выборах президента РФ на избирательном участке №0536 села Дылым Казбековского района. Он в свои 94 года посчитал своим гражданским долгом лично прийти на участок и отдать голос за будущего президента страны, подавая пример молодежи", – говорится в сообщении. Старожилы приходят голосовать на участки и в других муниципалитетах Дагестана. Так, в Кулинском районе 82-летний Махмуд Алилов прибыл на участок ровно в 8 утра. "Его преданность и готовность участвовать в выборах даже в преклонном возрасте являются воистину вдохновляющим примером для всех граждан", – отметили в администрации района. В пятницу в 8.00 мск в Дагестане открылся 1861 избирательный участок для голосования на выборах президента России. По данным избиркома республики, на них могут проголосовать более 1,7 миллиона избирателей. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование продлится три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240315/golosovanie-1933205905.html

казбековский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, казбековский район, россия, республика дагестан