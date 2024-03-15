https://ria.ru/20240315/vybory-1933182851.html

"Князь Александр Невский" проголосовал на выборах в Великом Новгороде

"Князь Александр Невский" проголосовал на выборах в Великом Новгороде - РИА Новости, 15.03.2024

"Князь Александр Невский" проголосовал на выборах в Великом Новгороде

"Князь Александр Невский" проголосовал в Великом Новгороде на выборах президента России, сообщила РИА Новости пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T12:38

2024-03-15T12:38

2024-03-15T12:38

выборы президента россии — 2024

политика

великий новгород

россия

новгородская область

александр невский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933179049_0:9:1395:793_1920x0_80_0_0_46b59e76d9167ec5432c20591edb9158.jpg

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 15 мар - РИА Новости. "Князь Александр Невский" проголосовал в Великом Новгороде на выборах президента России, сообщила РИА Новости пресс-служба правительства региона. Мужчина в образе Александра Невского пришел на один из избирательных участков в Великом Новгороде. На входе он отдал свой меч полицейскому, после этого был допущен на голосование. "Мужчина в образе Александра Невского проголосовал по своему месту жительства", - пояснили корреспонденту РИА Новости в пресс-службе правительства региона. В пятницу в 8.00 в Новгородской области открылись 518 избирательных участков: 517 основных и один временный. Также дополнительные три временных избирательных участка будут работать 17 марта. В выборах смогут принять участие более 470 тысяч человек. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240306/vybory-1931403152.html

великий новгород

россия

новгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, великий новгород, россия, новгородская область, александр невский