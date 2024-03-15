"Князь Александр Невский" проголосовал на выборах в Великом Новгороде
На выборы в Великом Новгороде пришел мужчина в образе князя Александра Невского
© 53 Новости (Великий Новгород)Мужчина в образе Александра Невского проголосовал на избирательном участке в Великом Новгороде
Мужчина в образе Александра Невского проголосовал на избирательном участке в Великом Новгороде
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 15 мар - РИА Новости. "Князь Александр Невский" проголосовал в Великом Новгороде на выборах президента России, сообщила РИА Новости пресс-служба правительства региона.
Мужчина в образе Александра Невского пришел на один из избирательных участков в Великом Новгороде. На входе он отдал свой меч полицейскому, после этого был допущен на голосование.
"Мужчина в образе Александра Невского проголосовал по своему месту жительства", - пояснили корреспонденту РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
В пятницу в 8.00 в Новгородской области открылись 518 избирательных участков: 517 основных и один временный. Также дополнительные три временных избирательных участка будут работать 17 марта. В выборах смогут принять участие более 470 тысяч человек.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.