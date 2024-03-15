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"Князь Александр Невский" проголосовал на выборах в Великом Новгороде - РИА Новости, 15.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
12:38 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/vybory-1933182851.html
"Князь Александр Невский" проголосовал на выборах в Великом Новгороде
"Князь Александр Невский" проголосовал на выборах в Великом Новгороде - РИА Новости, 15.03.2024
"Князь Александр Невский" проголосовал на выборах в Великом Новгороде
"Князь Александр Невский" проголосовал в Великом Новгороде на выборах президента России, сообщила РИА Новости пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T12:38
2024-03-15T12:38
выборы президента россии — 2024
политика
великий новгород
россия
новгородская область
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 15 мар - РИА Новости. "Князь Александр Невский" проголосовал в Великом Новгороде на выборах президента России, сообщила РИА Новости пресс-служба правительства региона. Мужчина в образе Александра Невского пришел на один из избирательных участков в Великом Новгороде. На входе он отдал свой меч полицейскому, после этого был допущен на голосование. "Мужчина в образе Александра Невского проголосовал по своему месту жительства", - пояснили корреспонденту РИА Новости в пресс-службе правительства региона. В пятницу в 8.00 в Новгородской области открылись 518 избирательных участков: 517 основных и один временный. Также дополнительные три временных избирательных участка будут работать 17 марта. В выборах смогут принять участие более 470 тысяч человек. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240306/vybory-1931403152.html
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политика, великий новгород, россия, новгородская область, александр невский
Выборы президента России — 2024, Политика, Великий Новгород, Россия, Новгородская область, Александр Невский
"Князь Александр Невский" проголосовал на выборах в Великом Новгороде

На выборы в Великом Новгороде пришел мужчина в образе князя Александра Невского

© 53 Новости (Великий Новгород)Мужчина в образе Александра Невского проголосовал на избирательном участке в Великом Новгороде
Мужчина в образе Александра Невского проголосовал на избирательном участке в Великом Новгороде
© 53 Новости (Великий Новгород)
Мужчина в образе Александра Невского проголосовал на избирательном участке в Великом Новгороде
Читать ria.ru в
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 15 мар - РИА Новости. "Князь Александр Невский" проголосовал в Великом Новгороде на выборах президента России, сообщила РИА Новости пресс-служба правительства региона.
Мужчина в образе Александра Невского пришел на один из избирательных участков в Великом Новгороде. На входе он отдал свой меч полицейскому, после этого был допущен на голосование.
Девушка из общины старообрядцев принимает участие в досрочном голосовании в селе Сизим на берегу реки Каа-Хем (Малый Енисей) в Каа-Хемском кожууне в Республике Тыва. 5 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
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"Мужчина в образе Александра Невского проголосовал по своему месту жительства", - пояснили корреспонденту РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
В пятницу в 8.00 в Новгородской области открылись 518 избирательных участков: 517 основных и один временный. Также дополнительные три временных избирательных участка будут работать 17 марта. В выборах смогут принять участие более 470 тысяч человек.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаВеликий НовгородРоссияНовгородская областьАлександр Невский
 
 
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