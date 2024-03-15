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Киев не сможет сорвать выборы в Запорожской области, предупредил Балицкий - РИА Новости, 15.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
12:37 15.03.2024 (обновлено: 13:47 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/vybory-1933182320.html
Киев не сможет сорвать выборы в Запорожской области, предупредил Балицкий
Киев не сможет сорвать выборы в Запорожской области, предупредил Балицкий - РИА Новости, 15.03.2024
Киев не сможет сорвать выборы в Запорожской области, предупредил Балицкий
Киев пытается сорвать выборы в Запорожской области, ему это не удастся, голосование пройдет честно и спокойно, заявил глава региона Евгений Балицкий. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T12:37
2024-03-15T13:47
выборы президента россии — 2024
политика
россия
евгений балицкий
запорожская область
украина
вооруженные силы украины
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МЕЛИТОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости. Киев пытается сорвать выборы в Запорожской области, ему это не удастся, голосование пройдет честно и спокойно, заявил глава региона Евгений Балицкий. "Противник пытается повредить, сорвать наши выборы, но у них ничего не получится. Мы готовы сегодня стоять за свою демократию, мы готовы стоять за свой выбор. За тот выбор, который делают запорожцы в интересах мира, стабильности, развития и главное нашей победы", - сказал Балицкий журналистам. Он подчеркнул, что выборы для жителей региона - это праздник. Кроме того, отвечая на вопрос об украинской атаке на ЗАЭС накануне, Балицкий отметил, что украинские войска действительно пытаются воздействовать на жителей региона, бросают листовки и устраивает подрывы. Но, как уже отмечал губернатор, сорвать выборы не получится, а их результат будет однозначно в пользу России.Ранее во время прямого включения из региона в ЦИК РФ губернатор подчеркнул, что выборы президента РФ в Запорожской области пройдут честно и спокойно, невзирая на все вызовы фашистского режима Киева. "И бросают они свои листовки, и бомбят они нас. И пусть они уже себе зубы с песком сотрут до основания, но никогда они уже не остановят нас на нашем пути", - сказал Балицкий.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, россия, евгений балицкий, запорожская область, украина, вооруженные силы украины
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Евгений Балицкий, Запорожская область, Украина, Вооруженные силы Украины
Киев не сможет сорвать выборы в Запорожской области, предупредил Балицкий

Балицкий: провокации Киева не помешают выборам в Запорожской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкГубернатор Запорожской области Евгений Балицкий общается с журналистами в Мелитополе
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий общается с журналистами в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий общается с журналистами в Мелитополе
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МЕЛИТОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости. Киев пытается сорвать выборы в Запорожской области, ему это не удастся, голосование пройдет честно и спокойно, заявил глава региона Евгений Балицкий.
"Противник пытается повредить, сорвать наши выборы, но у них ничего не получится. Мы готовы сегодня стоять за свою демократию, мы готовы стоять за свой выбор. За тот выбор, который делают запорожцы в интересах мира, стабильности, развития и главное нашей победы", - сказал Балицкий журналистам. Он подчеркнул, что выборы для жителей региона - это праздник.
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Кроме того, отвечая на вопрос об украинской атаке на ЗАЭС накануне, Балицкий отметил, что украинские войска действительно пытаются воздействовать на жителей региона, бросают листовки и устраивает подрывы. Но, как уже отмечал губернатор, сорвать выборы не получится, а их результат будет однозначно в пользу России.
Ранее во время прямого включения из региона в ЦИК РФ губернатор подчеркнул, что выборы президента РФ в Запорожской области пройдут честно и спокойно, невзирая на все вызовы фашистского режима Киева. "И бросают они свои листовки, и бомбят они нас. И пусть они уже себе зубы с песком сотрут до основания, но никогда они уже не остановят нас на нашем пути", - сказал Балицкий.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияЕвгений БалицкийЗапорожская областьУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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