https://ria.ru/20240315/vybory-1933182320.html
Киев не сможет сорвать выборы в Запорожской области, предупредил Балицкий
Киев не сможет сорвать выборы в Запорожской области, предупредил Балицкий - РИА Новости, 15.03.2024
Киев не сможет сорвать выборы в Запорожской области, предупредил Балицкий
Киев пытается сорвать выборы в Запорожской области, ему это не удастся, голосование пройдет честно и спокойно, заявил глава региона Евгений Балицкий. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T12:37
2024-03-15T12:37
2024-03-15T13:47
выборы президента россии — 2024
политика
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евгений балицкий
запорожская область
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МЕЛИТОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости. Киев пытается сорвать выборы в Запорожской области, ему это не удастся, голосование пройдет честно и спокойно, заявил глава региона Евгений Балицкий. "Противник пытается повредить, сорвать наши выборы, но у них ничего не получится. Мы готовы сегодня стоять за свою демократию, мы готовы стоять за свой выбор. За тот выбор, который делают запорожцы в интересах мира, стабильности, развития и главное нашей победы", - сказал Балицкий журналистам. Он подчеркнул, что выборы для жителей региона - это праздник. Кроме того, отвечая на вопрос об украинской атаке на ЗАЭС накануне, Балицкий отметил, что украинские войска действительно пытаются воздействовать на жителей региона, бросают листовки и устраивает подрывы. Но, как уже отмечал губернатор, сорвать выборы не получится, а их результат будет однозначно в пользу России.Ранее во время прямого включения из региона в ЦИК РФ губернатор подчеркнул, что выборы президента РФ в Запорожской области пройдут честно и спокойно, невзирая на все вызовы фашистского режима Киева. "И бросают они свои листовки, и бомбят они нас. И пусть они уже себе зубы с песком сотрут до основания, но никогда они уже не остановят нас на нашем пути", - сказал Балицкий.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, евгений балицкий, запорожская область, украина, вооруженные силы украины
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Евгений Балицкий, Запорожская область, Украина, Вооруженные силы Украины
Киев не сможет сорвать выборы в Запорожской области, предупредил Балицкий
Балицкий: провокации Киева не помешают выборам в Запорожской области
МЕЛИТОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости. Киев пытается сорвать выборы в Запорожской области, ему это не удастся, голосование пройдет честно и спокойно, заявил глава региона Евгений Балицкий.
"Противник пытается повредить, сорвать наши выборы, но у них ничего не получится. Мы готовы сегодня стоять за свою демократию, мы готовы стоять за свой выбор. За тот выбор, который делают запорожцы в интересах мира, стабильности, развития и главное нашей победы", - сказал Балицкий журналистам. Он подчеркнул, что выборы для жителей региона - это праздник.
Запад переходит к открытому террору против России
Кроме того, отвечая на вопрос об украинской атаке на ЗАЭС накануне, Балицкий отметил, что украинские войска действительно пытаются воздействовать на жителей региона, бросают листовки и устраивает подрывы. Но, как уже отмечал губернатор, сорвать выборы не получится, а их результат будет однозначно в пользу России
.
Ранее во время прямого включения из региона в ЦИК РФ губернатор подчеркнул, что выборы президента РФ в Запорожской области пройдут честно и спокойно, невзирая на все вызовы фашистского режима Киева. "И бросают они свои листовки, и бомбят они нас. И пусть они уже себе зубы с песком сотрут до основания, но никогда они уже не остановят нас на нашем пути", - сказал Балицкий.
Совет Федерации
назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий
, Николай Харитонов
, Владислав Даванков
и Владимир Путин
.