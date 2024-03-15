Рейтинг@Mail.ru
Глава Марий Эл проголосовал на выборах президента - РИА Новости, 15.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип президентских выборов 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
11:47 15.03.2024 (обновлено: 11:51 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/vybory-1933167581.html
Глава Марий Эл проголосовал на выборах президента
Глава Марий Эл проголосовал на выборах президента - РИА Новости, 15.03.2024
Глава Марий Эл проголосовал на выборах президента
Глава Марий Эл Юрий Зайцев принял участие в выборах президента РФ, придя на избирательный участок по дороге на работу. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T11:47
2024-03-15T11:51
выборы президента россии — 2024
политика
юрий зайцев (политик)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933167936_0:0:900:507_1920x0_80_0_0_39fcbcfcdf92f6ce2bf6fcf15a0bb074.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 мар - РИА Новости. Глава Марий Эл Юрий Зайцев принял участие в выборах президента РФ, придя на избирательный участок по дороге на работу. "Я свой выбор сделал. Проголосовал перед началом рабочего дня", - написал Зайцев в своем Telegram-канале. Он отметил, что уже с утра на избирательном участке много людей. "Такая активная гражданская позиция – еще одно доказательство неравнодушия и сплоченности наших жителей. Призываю всех выполнить свой гражданский долг – принять участие в выборах президента Российской Федерации. Сейчас решается судьба нашей великой страны. Нельзя оставаться в стороне от этого исторического события", - заявил глава Марий Эл. По данным облизбиркома, численность избирателей в Марий Эл на 1 января 2024 года составляет 526 941 человек. Всего в регионе в дни выборов будут работать 491 постоянная и 3 временных участковых избирательных комиссий. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240315/vybory-1932677714.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933167936_73:0:873:600_1920x0_80_0_0_97a7962538547011ad71f19c83f2c56e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, юрий зайцев (политик), россия
Выборы президента России — 2024, Политика, Юрий Зайцев (политик), Россия
Глава Марий Эл проголосовал на выборах президента

Глава Марий Эл Зайцев проголосовал на выборах президента России

© Фото : Республики Марий ЭлГлава Марий Эл Юрий Зайцев проголосовал на выборах президента РФ
Глава Марий Эл Юрий Зайцев проголосовал на выборах президента РФ - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© Фото : Республики Марий Эл
Глава Марий Эл Юрий Зайцев проголосовал на выборах президента РФ
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 мар - РИА Новости. Глава Марий Эл Юрий Зайцев принял участие в выборах президента РФ, придя на избирательный участок по дороге на работу.
"Я свой выбор сделал. Проголосовал перед началом рабочего дня", - написал Зайцев в своем Telegram-канале.
Подготовка к выборам президента РФ - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
Процедура выборов президента Российской Федерации
Вчера, 02:00
Он отметил, что уже с утра на избирательном участке много людей.
"Такая активная гражданская позиция – еще одно доказательство неравнодушия и сплоченности наших жителей. Призываю всех выполнить свой гражданский долг – принять участие в выборах президента Российской Федерации. Сейчас решается судьба нашей великой страны. Нельзя оставаться в стороне от этого исторического события", - заявил глава Марий Эл.
По данным облизбиркома, численность избирателей в Марий Эл на 1 января 2024 года составляет 526 941 человек. Всего в регионе в дни выборов будут работать 491 постоянная и 3 временных участковых избирательных комиссий.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаЮрий Зайцев (политик)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала