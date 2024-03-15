https://ria.ru/20240315/vybory-1933167581.html
Глава Марий Эл проголосовал на выборах президента
Глава Марий Эл проголосовал на выборах президента - РИА Новости, 15.03.2024
Глава Марий Эл проголосовал на выборах президента
Глава Марий Эл Юрий Зайцев принял участие в выборах президента РФ, придя на избирательный участок по дороге на работу. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T11:47
2024-03-15T11:47
2024-03-15T11:51
выборы президента россии — 2024
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 мар - РИА Новости. Глава Марий Эл Юрий Зайцев принял участие в выборах президента РФ, придя на избирательный участок по дороге на работу. "Я свой выбор сделал. Проголосовал перед началом рабочего дня", - написал Зайцев в своем Telegram-канале. Он отметил, что уже с утра на избирательном участке много людей. "Такая активная гражданская позиция – еще одно доказательство неравнодушия и сплоченности наших жителей. Призываю всех выполнить свой гражданский долг – принять участие в выборах президента Российской Федерации. Сейчас решается судьба нашей великой страны. Нельзя оставаться в стороне от этого исторического события", - заявил глава Марий Эл. По данным облизбиркома, численность избирателей в Марий Эл на 1 января 2024 года составляет 526 941 человек. Всего в регионе в дни выборов будут работать 491 постоянная и 3 временных участковых избирательных комиссий. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, юрий зайцев (политик), россия
Выборы президента России — 2024, Политика, Юрий Зайцев (политик), Россия
Глава Марий Эл проголосовал на выборах президента
Глава Марий Эл Зайцев проголосовал на выборах президента России
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 мар - РИА Новости. Глава Марий Эл Юрий Зайцев принял участие в выборах президента РФ, придя на избирательный участок по дороге на работу.
"Я свой выбор сделал. Проголосовал перед началом рабочего дня", - написал Зайцев в своем Telegram-канале.
Процедура выборов президента Российской Федерации
Он отметил, что уже с утра на избирательном участке много людей.
"Такая активная гражданская позиция – еще одно доказательство неравнодушия и сплоченности наших жителей. Призываю всех выполнить свой гражданский долг – принять участие в выборах президента Российской Федерации. Сейчас решается судьба нашей великой страны. Нельзя оставаться в стороне от этого исторического события", - заявил глава Марий Эл.
По данным облизбиркома, численность избирателей в Марий Эл на 1 января 2024 года составляет 526 941 человек. Всего в регионе в дни выборов будут работать 491 постоянная и 3 временных участковых избирательных комиссий.
Совет Федерации
назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий
, Николай Харитонов
, Владислав Даванков
и Владимир Путин
.