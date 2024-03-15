https://ria.ru/20240315/vybory-1933150011.html

Молодожены с Камчатки проголосовали прямо в ЗАГСе

Молодожены с Камчатки проголосовали прямо в ЗАГСе - РИА Новости, 15.03.2024

Молодожены с Камчатки проголосовали прямо в ЗАГСе

Алексей и Ульяна Ивденко проголосовали на выборах президента прямо в ЗАГСе с помощью дистанционной электронной формы голосования (ДЭГ), сообщила пресс-служба... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T10:57

2024-03-15T10:57

2024-03-15T11:34

политика

камчатка

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леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

владислав даванков

совет федерации рф

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Алексей и Ульяна Ивденко проголосовали на выборах президента прямо в ЗАГСе с помощью дистанционной электронной формы голосования (ДЭГ), сообщила пресс-служба правительства региона."Мы решили сделать двойной выбор — для себя, поженившись сегодня, и для своей страны, отдав свои голоса на выборах Президента России", — сказал жених.Молодожены предпочли дистанционную электронную форму голосования, поскольку были прикреплены к разным избирательным участкам.Невеста Ульяна Ивденко считает, что ДЭГ – это очень быстрый и удобный способ проголосовать на выборах и не разлучаться со своими близкими.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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политика, камчатка, россия, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф