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Молодожены с Камчатки проголосовали прямо в ЗАГСе
Молодожены с Камчатки проголосовали прямо в ЗАГСе - РИА Новости, 15.03.2024
Молодожены с Камчатки проголосовали прямо в ЗАГСе
Алексей и Ульяна Ивденко проголосовали на выборах президента прямо в ЗАГСе с помощью дистанционной электронной формы голосования (ДЭГ), сообщила пресс-служба... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T10:57
2024-03-15T10:57
2024-03-15T11:34
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Алексей и Ульяна Ивденко проголосовали на выборах президента прямо в ЗАГСе с помощью дистанционной электронной формы голосования (ДЭГ), сообщила пресс-служба правительства региона."Мы решили сделать двойной выбор — для себя, поженившись сегодня, и для своей страны, отдав свои голоса на выборах Президента России", — сказал жених.Молодожены предпочли дистанционную электронную форму голосования, поскольку были прикреплены к разным избирательным участкам.Невеста Ульяна Ивденко считает, что ДЭГ – это очень быстрый и удобный способ проголосовать на выборах и не разлучаться со своими близкими.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, камчатка, россия, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф
Политика, Камчатка, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Владислав Даванков, Совет Федерации РФ
Молодожены с Камчатки проголосовали прямо в ЗАГСе
Молодожены на Камчатке проголосовали прямо в ЗАГС с помощью ДЭГ
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости.
Алексей и Ульяна Ивденко проголосовали на выборах президента прямо в ЗАГСе с помощью дистанционной электронной формы голосования (ДЭГ), сообщила пресс-служба
правительства региона.
"Мы решили сделать двойной выбор — для себя, поженившись сегодня, и для своей страны, отдав свои голоса на выборах Президента России", — сказал жених.
В новых регионах России открылись участки на выборах президента
Молодожены предпочли дистанционную электронную форму голосования, поскольку были прикреплены к разным избирательным участкам.
Невеста Ульяна Ивденко считает, что ДЭГ – это очень быстрый и удобный способ проголосовать на выборах и не разлучаться со своими близкими.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.