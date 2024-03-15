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В России открылись избирательные участки на выборах президента
В России открылись избирательные участки на выборах президента - РИА Новости, 15.03.2024
В России открылись избирательные участки на выборах президента
В России проходит голосование на выборах президента, по всей стране открылись избирательные участки. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T10:37
2024-03-15T10:37
2024-03-15T12:04
выборы президента россии — 2024
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магаданская область
политика
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. В России проходит голосование на выборах президента, по всей стране открылись избирательные участки.Первыми отдать свои голоса могли жители Камчатского края и Чукотского автономного округа — там голосование началось в четверг в 23:00 мск. Последними заработали участки в Калининградской области — в пятницу в 9:00 мск.Голосование продлится три дня — 15, 16 и 17 марта.В этом году в выборах главы государства впервые принимают участие жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.По данным на 11:36 явка избирателей в целом по стране составила 5,42 процента.Как сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова, досрочно приняли участие в голосовании почти 2,6 миллиона россиян. Комментируя ход выборов, она отметила, что все идет нормально, несмотря на попытки провокаций.Около 1,6 миллиона избирателей уже воспользовались дистанционным электронным голосованием.Свои голоса уже отдали главы многих российских регионов, лидеры политических партий, чиновники.В частности, участки посетили министр иностранных дел Сергей Лавров и спикер Госдумы Вячеслав Володин.Министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба Валерий Герасимов проголосовали на одном из избирательных участков в Южном военном округе.
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В России открылись избирательные участки на выборах президента
В РФ началось голосование на выборах президента, открылись избирательные участки